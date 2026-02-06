Mit Ihrer Spende helfen Sie uns, unsere Arbeit fortzusetzen und neue, interessante Videos

Unabhängiger Journalismus lebt von Ihnen

Während der Schweizer Staat jährlich 40 Millionen Franken in ausgewählte Medien lenkt, erhalten unabhängige Plattformen keine Subventionen. Sie finanzieren sich allein durch ihre Leserschaft.

Das bedeutet: Wir können frei berichten – aber wir stehen dadurch auch unter permanentem wirtschaftlichem Druck.

Gerade bei Themen wie Covid-19 oder der E-ID-Abstimmung zeigte sich, wie stark viele subventionierte Medien die offizielle Linie stützten, während kritische Stimmen marginalisiert wurden.

Diese strukturelle Schieflage führt dazu, dass unabhängige Medien von großen, staatlich geförderten Häusern oft diffamiert oder ausgegrenzt werden.

Unabhängigkeit hat ihren Preis – aber sie ist die Grundlage jeder glaubwürdigen Berichterstattung.

Wir wissen: Spendenaufrufe sind nicht gerade das Highlight des Tages.

Aber wenn Sie das hier lesen, dann wahrscheinlich, weil Ihnen freie und unbequeme Berichterstattung wichtig ist.

Uncutnews ist komplett werbefrei, unabhängig von Konzernen oder staatlichen Geldern – und gehört allein Ihnen, den Leserinnen und Lesern.

Aber echte Recherche braucht mehr als Leidenschaft:

Sie kostet Zeit. Energie. Mut. Und Geld.

Der Haken: Bisher tragen nur etwa 2 % unserer Leser dieses Projekt finanziell. Die anderen 98 % lesen kostenlos mit. Falls Sie dazugehören, fragen Sie sich bitte:

Ist Ihnen unabhängige Information etwas wert?

Dann ist jetzt der Moment, zu handeln.

VIELEN HERZLICHEN DANK

Bitte bei Überweisung den Vermerk „Spende“ angeben. Dies hilft uns, Ihre Unterstützung korrekt zuzuordnen. Danke

SPENDENKONTO

☛ ☛ Spenden per Überweisung ☚ ☚

Empfänger: uncutnews in 8400 Winterthur

IBAN: CH09 0900 0000 1589 3613 3

BIC: (SWIFT-Adresse) POFICHBEXXX

Oder hier per PayPal.

Jetzt auch Bitcoin Spenden:

Bitcoin Adresse:

bc1q3cn0r9qkzg83v65em7ywuws24fnuqgkgkx58yp

Lightning:

bc1qlpgemf9saxsc7nr9xaujrlj658ysvgcemq8af8

Weitere kostenlose Informationen und News ohne Werbung gibt es auf unserem Telegram-Kanal oder neu jetzt auch wieder auf X.

Die Krypto-Scam-Mafia: So können Betroffene sich wehren

Krieg gegen Russland – Soziales blutet | Von Rainer Rupp

Exklusiv: Das RT-Interview mit Sergei Lawrow

Direkt zum Video:

Nius, Kontrafunk & Co: Epstein-Horror entlarvt die Mossad-Medien

Dr. Brian Hooker enthüllt: Verheerende Impffolgen und Vertuschung durch Gesundheitsbehörden

Wahrheit oder Täuschung? Kayvan Soufi-Siavash testet Grok 4.1 von X

Bill Gates BOMBSHELL in neuester Epstein-Akte fällt (Really Graceful – Deutsch)

Die schockierende Realität der Behandlung von Christen im Heiligen Land durch US-finanziertes Israel

Direkt zum Video:

Epstein-Files: Warum die Wahrheit im Datenchaos versinkt

Christian Oesch – Globales Geschehen 17.1.2026

Epstein-Akten veröffentlicht, massive Vertuschung geht weiter- Kash Patel & Pam Bondi zum Rücktritt!

David Icke: Epsteins SATANISCHER KULT ist nur die Spitze des Eisbergs, es ist viel SCHLIMMER!

Die aktuelle Lage, KI & Zukunft der deutschen Wirtschaft – Prof. Dr. Gunter Dueck

Gestärkt aus der Krise | Derrick Broze und Tom Oliver Regenauer im MANOVA-Gespräch

Ex-Pfizer bricht Schweigen: Die nächste Pandemie vor der Tür

Du wirst nicht glauben, wer WIRKLICH die Welt regiert – mit David Icke (Redacted News – Deutsch)

Zerlegt Jeffrey Epstein die „EU“?

Experte: Alzheimer beginnt mit 30 und tötet mit 70!

Silbercrash, Dollarverfall, Kriegsgefahr – Wohin steuert die Welt? // Andreas Popp

Epstein: Aufklärung oder Massenhysterie?

Es geht bergab | InfraRot PODCAST

Ben Swann – Pizzagate und die Ukraine Verbindungen zwischen Epstein, Zelensky und Marina Abramovich

Ist Epstein noch am LEBEN? Leichen AUSGETAUSCHT! Melinda Gates äußert sich zu Bill | Redacted (DE)