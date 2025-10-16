Medienförderung in der Schweiz – 2026 noch mehr Steuergelder für staatsnahe Medien

Staatliche Medienförderung in der Schweiz – zwischen Unabhängigkeit und Abhängigkeit

Ab 2026 steigt die jährliche Bundesförderung für Regional- und Lokalpresse von 30 auf 40 Millionen Franken. Der Entscheid des Bundesrats soll laut offizieller Begründung die „Medienvielfalt“ sichern. Doch diese Geldflüsse werfen grundlegende Fragen zur Unabhängigkeit der Presse auf.

Wenn der Staat die Presse finanziert

In der Theorie stärkt die Förderung die Demokratie. In der Praxis entsteht eine Abhängigkeit, die gerade in Krisen oder Abstimmungskampagnen sichtbar wird: Wer vom Staat bezahlt wird, kritisiert ihn selten offen.

Schon während der Covid-19-Pandemie zeigte sich, dass viele Leitmedien Regierungsmaßnahmen überwiegend unhinterfragt und positiv darstellten. Auch im Vorfeld der E-ID-Abstimmung war die Berichterstattung in weiten Teilen regierungsfreundlich – während kritische Stimmen weniger Reichweite erhielten.

Der Mechanismus der stillen Anpassung

Niemand befiehlt Zensur. Doch wenn Medien wissen, dass Millionen an Subventionen jährlich fließen, verschiebt sich die redaktionelle Haltung automatisch.

Kritische Töne werden seltener, offizielle Narrative dominieren. So entsteht Selbstzensur aus wirtschaftlicher Vernunft – nicht aus journalistischer Überzeugung.

Demokratie oder gelenkte Öffentlichkeit?

Die Schweizer Öffentlichkeit finanziert über ihre Steuern damit letztlich jene Informationskanäle, die staatliches Handeln legitimieren sollen. Das steht im Widerspruch zur Rolle der Presse als vierte Gewalt, die Macht kontrollieren und Missstände aufdecken sollte – nicht von ihr bezahlt werden.

Fazit

Staatliche Presseförderung mag mit guten Absichten eingeführt worden sein, doch sie gefährdet genau das, was sie schützen soll: kritische, unabhängige Meinungsbildung.

Wenn der Staat zahlt, wird aus Journalismus leicht ein Kommunikationsarm der Verwaltung – und der Bürger bezahlt am Ende selbst für seine eigene Beeinflussung.

Während der Schweizer Staat jährlich 40 Millionen Franken in ausgewählte Medien lenkt, erhalten unabhängige Plattformen wie uncutnews keine Subventionen. Sie finanzieren sich allein durch ihre Leserschaft.

Das bedeutet: Wir können frei berichten – aber wir stehen dadurch auch unter permanentem wirtschaftlichem Druck.

Gerade bei Themen wie Covid-19 oder der E-ID-Abstimmung zeigte sich, wie stark viele subventionierte Medien die offizielle Linie stützten, während kritische Stimmen marginalisiert wurden.

Diese strukturelle Schieflage führt dazu, dass unabhängige Medien von großen, staatlich geförderten Häusern oft diffamiert oder ausgegrenzt werden.

Unabhängigkeit hat ihren Preis – aber sie ist die Grundlage jeder glaubwürdigen Berichterstattung.