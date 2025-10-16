Trump 2.0 eurasisches Balance-Manöver ist gescheitert

Andrew Korybko

Sein überhebliches und aggressives Verhalten gegenüber Russland, Indien und China ist dafür verantwortlich.

Der globale Systemwandel hin zur Multipolarität verläuft heute auf einer anderen Bahn als zuvor – ausgelöst durch jüngste Verschiebungen im internationalen Gefüge. Bislang hatte Trump 2.0 versucht, mit Russland (Ressourcenpartnerschaft) und Indien (militärische Partnerschaft) Allianzen zu bilden, um Chinas Aufstieg zur Supermacht zu bremsen. So sollte China zum Juniorpartner in einem möglichen „G2“- oder „Chimerica“-Abkommen werden. Doch dieses eurasische Balance-Manöver ist gescheitert – wegen Trumps überheblicher und aggressiver Politik gegenüber allen drei Staaten.

Russland

Die Beziehungen zu Russland litten nach dem Anchorage-Gipfel, als Berichte auftauchten, die USA wollten NATO-Truppen in der Ukraine unterstützen. Das veranlasste Putin, Russlands eigenes Balance-Manöver aufzugeben und sich stattdessen China zuzuwenden – manifestiert im rechtsverbindlichen Vertrag über die Gaspipeline Power of Siberia 2. Damit ist das von den USA angestrebte ressourcenbasierte Partnerschaftsmodell mit Russland, das Zugeständnisse in der Ukraine-Frage erzwingen sollte, kaum noch realistisch.

Indien

Mit Indien verschlechterten sich die Beziehungen während der Grenzgefechte mit Pakistan im Frühjahr. Trump stellte sich offen auf die Seite Pakistans und behauptete fälschlich, Indien habe einem angeblich US-vermittelten Waffenstillstand zugestimmt. Anschließend verhängte Washington Strafzölle gegen Neu-Delhi wegen des anhaltenden Handels mit Russland – während China und andere Länder von solchen Maßnahmen verschont blieben. Gleichzeitig beleidigte Trump Indien scharf. Als Folge kam Indien zum Schluss, dass Washington seinen Aufstieg zur Großmacht sabotieren wolle, besserte sein Verhältnis zu China und rückte vom Westen ab.

Folgen

Da Russland sich durch die Power-of-Siberia-2-Pipeline an China bindet und Indien sich mit Peking aussöhnt, wurden die wirtschaftlichen und militärischen Hebel, mit denen die USA Chinas Aufstieg hätten bremsen können, neutralisiert. Damit wäre jedes mögliche „G2“- oder „Chimerica“-Abkommen zugunsten Chinas verschoben. Präsident Xi Jinping griff diesen Moment auf und hielt bei der SCO-Konferenz und am V-J-Day Reden, in denen er den Umbau der Weltordnung forderte – woraufhin Trump ihn beschuldigte, „gegen die USA zu konspirieren“.

Das Interims-Handelsabkommen zwischen den USA und China steht nun vor dem Aus, nachdem Trump mit 100 % Zöllen auf chinesische Importe ab dem 1. November drohte – oder früher, sollte Peking seine Exportkontrollen für seltene Erden aktivieren. Zusammen mit der dramatischen Behauptung, Xi arbeite in einer „Verschwörung“ mit Putin und Kim Jong Un gegen die USA, könnte das neue militärisch-strategische Spannungen einläuten – auch indirekt über Stellvertreterkonflikte. Damit würde Eurasien nach klassischem US-Muster weiter destabilisiert.

Mögliche Konfliktszenarien

In Uhrzeigerrichtung denkbar:

Anstiftung zu Unruhen in Mongolei , um Power of Siberia 2 zu unterminieren,

, um Power of Siberia 2 zu unterminieren, Zwischenfälle auf See zwischen Japan, Taiwan oder den Philippinen und China,

und China, Blockade chinesischer Seltenerd-Zugänge in Myanmars Kachin-Staat ,

, oder Destabilisierung Zentralasiens über Türkei (NATO-Mitglied) mittels des neuen TRIPP-Korridors.

Chinas Reaktion darauf könnte sein, Russland zu bewaffnen oder gar eigene Truppen in die Ukraine zu entsenden.

Fazit

Xi hat beobachtet, wie Trump seinen Freund Modi brüskierte – obwohl Indien ein potenzieller Verbündeter gegen China hätte sein können – und wie er nach dem Anchorage-Gipfel Putin hinterging. Daher erwartet Xi dieselbe Behandlung, sollte er einem „G2“-Abkommen zustimmen. Nach den neuen Zöllen und Verschwörungsvorwürfen weiß er, dass China nun im Fadenkreuz steht. Kein Wunder also, dass Trump 2.0s eurasisches Balance-Manöver, geprägt von Arroganz und Aggression, gescheitert ist.