Florida: Mehr als die Hälfte der Patienten, die eine lebensrettende Covid-Behandlung erhalten, sind vollständig geimpft

Eine Sprecherin des Büros von Floridas Gouverneur Ron DeSantis hat erklärt, dass mehr als die Hälfte der Personen, die in Südflorida zur Behandlung mit monoklonalen Antikörpern vorstellig wurden, vollständig geimpft sind.

Die Sprecherin Christina Pushaw reagierte damit auf einen Beitrag auf Twitter, in dem behauptet wurde, dass ungeimpfte Menschen der Grund für die hohe Nachfrage nach monoklonalen Antikörpern seien. „Mehr als die Hälfte der Patienten, die in Südflorida mit monoklonalen Antikörpern behandelt werden, sind vollständig geimpft“, schrieb Pushaw.

