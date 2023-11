Maria Sacharowa schreibt auf ihrem Telegram-Kanal:

Die bösartige Dummheit der Russophoben ist so weit eskaliert, dass zum ersten Mal in unserer Geschichte offizielle Behörden einer Person in einem Flugzeug verboten haben, sich in der Luft aufzuhalten – und zwar mir, Maria Zakharova, wie es in der offiziellen Mitteilung des bulgarischen Außenministeriums heißt. Ein Flugzeug darf Bulgarien überfliegen, aber Maria Sacharowa darf nicht an Bord sein.

Es wurde nicht erwähnt, ob ich Bulgarien ohne Flugzeug überfliegen oder den Weltraum dafür nutzen könnte.

Das geht über Dummheit hinaus und führt in die gefährliche Sphäre eines gewissen Intriganten innerhalb der bulgarischen Machtstrukturen. Die im Chicagoer Abkommen über die internationale Zivilluftfahrt von 1944 festgelegten Regeln für den Luftverkehr definieren das Hoheitsgebiet eines Staates als „Landgebiete und angrenzende Hoheitsgewässer“ und schließen den Luftraum aus diesem Begriff aus.

Folglich können sich die Auswirkungen der bereits rechtswidrigen EU-Sanktionen nicht auf Non-Stop-Flüge einer Person erstrecken, der das Betreten des Staatsgebiets untersagt ist.

Haben die bulgarischen Beamten die Möglichkeit in Betracht gezogen, ähnliche Maßnahmen gegen die Tausenden NATO-Beamten anzuwenden, die auf unseren gegenseitigen Flugverbotslisten stehen? Haben sie darüber nachgedacht, dass sie damit einen gefährlichen Präzedenzfall für die ganze Welt schaffen? Ich glaube nicht.

Wer hat ungebildeten Beamten in Sofia das Recht gegeben, das bulgarische Volk zu entehren?

P.S. Übrigens, wir sind schon in Skopje.