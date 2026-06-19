Folge dem Geld: Panikmache rund um die Pandemie ist ein Wachstumsmarkt

Von Dr David Bell

In unserem aufgeklärten Zeitalter scheint die Öffentlichkeit unermüdlich mit Warnungen vor existenziellen Bedrohungen durch Infektionskrankheiten bombardiert zu werden. Ein weiterer Ausbruch in der Ferne breitet sich aus, diesmal könnte es sich um Krankheit X handeln! „Und es gibt keinen Impfstoff!“ Man könnte sich fragen, wie unsere Spezies überhaupt noch existiert.

Vor einigen Jahrzehnten war das Leben weniger von drohendem Untergang geprägt. Gesundheitsbehörden untersuchten Durchfallausbrüche, die mit dem örtlichen Café in Verbindung standen. Das Woodstock-Festival von 1969 fand während der letzten großen Grippepandemie statt, und niemand nahm davon wirklich Notiz, geschweige denn trug eine Maske. Sie hörten einfach nur Musik, lebten wie ihre Vorfahren und schafften es irgendwie, die Spezies zu vermehren.

Seit Woodstock haben sich Medizintechnik und biotechnologische Innovationen rasant weiterentwickelt. Hätte man in den 1960er Jahren einen Herzinfarkt erlitten, hätte man etwas Morphium gegen die Schmerzen und eine feste Matratze bekommen, ein wenig Nitroglycerin unter die Zunge oder einige einfache Medikamente, um einen unregelmäßigen Herzschlag zu stabilisieren. Heute wird man in ein Labyrinth aus Schläuchen und Monitoren, gerinnungsauflösenden Medikamenten und Schrittmacher-Elektroden, verschiedenen bildgebenden Verfahren und vielleicht einer schnellen Operation zur Beseitigung einer anhaltenden Blockade gebracht. Weit weniger Menschen sterben; das ist alles gut und gilt als das Geld wert.

Die Welt der Infektionskrankheiten sieht ganz anders aus. Sie steht vor einem intrinsischen Marktversagen. Während eine zunehmend alternde und übergewichtige Bevölkerung für einen wachsenden Markt für Herzerkrankungen sorgt, sind Infektionskrankheiten unaufhaltsam auf dem Rückzug. Biotechnologische Innovationen haben alle möglichen neuen Tests hervorgebracht, die es uns ermöglichen, Krankheitserreger, Stämme von Krankheitserregern und Varianten von Stämmen zu unterscheiden – allerdings vor dem Hintergrund einer rückläufigen Krankheitslast. Keime entwickeln Resistenzen, aber wir entwickeln immer wieder neue Antibiotika, um die unwirksamen zu ersetzen – zwar unvollkommen, aber ausreichend, um den Rückgang aufrechtzuerhalten.

Die Impfstoffentwicklung ist in diesem Zusammenhang ein Lichtblick inmitten düsterer Aussichten – das goldene Ei, das an Gesunde verkauft werden kann, statt an einen schrumpfenden Markt von Kranken. Modifizierte mRNA-Gentherapeutika, die als Impfstoffe neu klassifiziert wurden, ermöglichen es Unternehmen nun, neue Impfstoffe praktisch innerhalb von Monaten zu „drucken“. Aber es ist immer noch notwendig, Menschen, die keiner unmittelbaren Bedrohung ausgesetzt sind, davon zu überzeugen, zu Konsumenten zu werden.

Zudem können zwar einige Impfstoffe, wie beispielsweise der gegen Masern, die Verbreitung von Krankheitserregern wirksam reduzieren, doch der größte Rückgang der Sterblichkeit – selbst bei Masern – erfolgte bereits vor der Verfügbarkeit von Impfstoffen gegen diese „durch Impfungen vermeidbaren Krankheiten“. Ernährung, Hygiene und bessere Lebensbedingungen haben bis zu 98 % der Masern-Todesfälle in wohlhabenden Ländern beseitigt. Der Marketingbegriff „durch Impfungen vermeidbare Krankheiten“ hat ebenso dazu beigetragen wie die pharmazeutische Förderung medizinischer Hochschulen, doch die Öffentlichkeit lässt sich weniger leicht überzeugen als Ärzte und ist sich zunehmend bewusst, dass frühere Geißeln wie Pest, Typhus und Scharlach, für die es keine Impfstoffe gibt, in etwa im gleichen Maße zurückgegangen sind.

Impfstoffe gegen die klassischen durch Impfungen vermeidbaren Krankheiten liegen zudem meist jenseits des 15-Jahres-Zeitraums, nach dem geistiges Eigentum üblicherweise erlischt und das Potenzial für eine Kapitalrendite entsprechend sinkt. Dies stellt eine Herausforderung dar. Unternehmen müssen bestehende Impfstoffe durch neue Technologien wie modRNA ersetzen und behaupten, diese seien irgendwie besser, oder sie müssen neue Krankheiten finden.

Die Geschichte hat gezeigt, dass es kaum etwas gibt, woran sich der Mensch nicht anpassen kann. Wie COVID-19 weiter verdeutlichte, ist es die Angst vor Infektionskrankheiten, die zählt – man braucht keine Leichen auf der Straße. Man braucht also keine schlimmen neuen Krankheiten, was schwierig wäre, sondern nur Dinge, denen die Öffentlichkeit zuvor nie Beachtung geschenkt hat.

Junge und mittelalte Menschen einzuschränken und ihre Unternehmen zu ruinieren, um dann Impfungen als Weg zurück in die „Freiheit“ zu erzwingen, wäre zur Zeit von Woodstock 1969 oder sogar noch 1999 unmöglich gewesen. Das ist viel zu offensichtlich und eklatant faschistisch, und die Menschen hatten damals noch Erinnerungen an das Europa der Mitte des 20. Jahrhunderts.

Der SARS-Ausbruch im Jahr 2003 änderte die Lage, eröffnete Investitionsmöglichkeiten, und in der Folge wurde viel Vorarbeit in verhaltenswissenschaftliche Techniken gesteckt. Die Vorbereitung der Medien und der Öffentlichkeit verbesserte sich durch Vogelgrippe, Schweinegrippe und Hollywoods Vorliebe für Ansteckungskrankheiten. Dann gelang COVID-19 das zuvor Unmögliche. Covid war für die Biotech-Industrie ein atemberaubender kommerzieller Erfolg, ungeachtet der Verbindungen zur Gain-of-Function-Forschung an SARS-ähnlichen Viren bei vielen der Beteiligten – etwas, woraus eine ausgewogenere Gesellschaft vielleicht einige Lehren gezogen hätte.

Dies erklärt, ohne dass es weiterer Erläuterungen bedarf, die darauf folgende Abfolge:

Mpox (vorwiegend in einer westlichen homosexuellen Bevölkerungsgruppe)

Vogelgrippe (bei einigen Kühen und kaum Menschen)

wieder Mpox (diesmal hauptsächlich bei unterernährten afrikanischen Kindern)

Marburg-Virus (in der Nähe einiger Höhlen in Ruanda)

Nipah-Virus (Link, falls Sie es schon vergessen haben)

Hantavirus (zwei oder drei Todesfälle auf einem Kreuzfahrtschiff)

Ebola (das Hantavirus von den Titelseiten verdrängt, in der Provinz Ituri der Demokratischen Republik Kongo, die vom Bürgerkrieg heimgesucht wird).

Die Gesamtzahl der Todesfälle aus dieser Liste beträgt seit Covid weltweit weniger als 1.000 Menschen – bei einer Weltbevölkerung von über acht Milliarden. Bei jedem Ausbruch mussten wir uns die Warnungen der von den Medien eingesetzten Experten anhören, dass es (diesmal) zu einer globalen Pandemie kommen könnte. Milliarden von Dollar wurden umgeleitet, ein Großteil davon an kommerzielle Biotech-Unternehmen, um uns zu retten. Es existiert mittlerweile eine ganze Industrie, finanziert durch Steuergelder, um genau diesen Steuerzahlern Angst einzuflößen und sie weiter auszupressen. Das Modell ist einfach zu attraktiv, um es aufzugeben oder sich vom Realismus davon abbringen zu lassen. Unsere Spezies mag zwar Hunderttausende von Jahren ohne Pfizer überlebt haben, aber das kann nun nicht mehr der Fall sein.

Die Zahl der Todesfälle durch den aktuellen Ebola-Ausbruch wird leider erheblich steigen, bevor er vorbei ist. Er breitet sich vor dem Hintergrund von Armut, Bürgerkriegen und schlechtem Zugang zur Gesundheitsversorgung aus, sowie eines Misstrauens, das aus den jüngsten Wahrnehmungen von Ausbeutung im Zusammenhang mit Covid- und Ebola-Impfstoffen resultiert. Es wird Zeit brauchen, bis die Gemeinschaften in Ituri diese Herausforderungen bewältigen können. Es wird jedoch keine nennenswerten Ausbrüche an anderen Orten geben, da Ebola durch kompetente Gesundheitsdienste und stabile Lebensbedingungen leicht bekämpft werden kann.

Tatsächlich ist keiner der oben genannten Erreger gut an eine weitreichende Übertragung unter Menschen angepasst. Entweder sind sie nur schwer von Mensch zu Mensch übertragbar, weisen offensichtliche Symptome, Anzeichen und Verbreitungswege auf oder verbreiten sich nur in unterernährten Bevölkerungsgruppen mit schlechter Gesundheitsversorgung weit. Seit der Entwicklung grundlegender Antibiotika vor einem Jahrhundert gab es keine schwere, die gesamte Bevölkerung betreffende Pandemie mehr. Die meisten Menschen starben 1918–1919 an der Spanischen Grippe aufgrund einer sekundären Lungenentzündung, die nicht ohne Weiteres behandelbar ist. COVID-19 hatte kaum Auswirkungen auf jüngere und mittelalte Menschen, noch bevor Pfizer die Zellen in ihrem gesamten Körper dazu brachte, ein fremdes und schädliches Protein zu produzieren.

Bei dem Hype geht es daher nicht um eine echte Bedrohung, sondern um die Schaffung eines Marktes – nicht für alte, patentfreie Produkte wie Masernimpfstoffe, sondern für neue und finanziell interessante. Zwar können neue Impfstoffe in Hochrisikogebieten helfen, in denen Ernährung und sanitäre Versorgung nach wie vor schlecht sind, doch arme Menschen sind ein schlechter Markt. Erst der massive Einsatz in wohlhabenden Ländern macht den wirklichen Unterschied. Das Thema des drohenden Untergangs und der verzweifelten Suche nach fehlenden Wundermitteln zielt genau auf diese Länder ab. Selbst wenn letztendlich nur wenige sterben, können riesige Summen an Steuergeldern dennoch an die Pharmaindustrie weitergereicht werden und Investoren einen Riesengewinn einstreichen, bevor solche Kennzahlen klar werden.

Die Nachteile für den Rest von uns sind beträchtlich. Während sich Ebola und Mpox inmitten von Armut und Staatsverschuldung ausbreiten und Todesopfer fordern, verschlimmert die Panikmache rund um die Pandemie die Lage noch. Die Mittel für die Ernährung gehen zurück, während die Mittel für die Impfstoffentwicklung steigen. Die Zuweisung der Vereinigten Staaten für den aktuellen Ebola-Ausbruch entspricht in etwa den kombinierten Malaria-Budgets von zehn zentralafrikanischen Ländern. Bislang gibt es bei Ebola etwa 150 bestätigte Todesfälle, während Malaria in derselben Region jedes Jahr rund 120.000 Kinder tötet.

Die Biotech-Industrie sitzt jedoch fest am Steuer der globalen Gesundheitspolitik, und die Mitarbeiter des öffentlichen Gesundheitswesens sowie die Medien wissen, wer ihnen das Brot schmiert. Jeder Mitarbeiter des öffentlichen Gesundheitswesens, der sich dieser Erzählung anschließt, ist Teil des Problems, während jeder Journalist, der Unsinn druckt, mehr Armut und Leid verursacht. Sollte der jahrhundertelange Rückgang der Sterblichkeit durch Infektionskrankheiten zum Stillstand kommen, dann nur, weil Profit, Gehälter und Sponsoring einfach wichtiger waren als das Leben anderer.

Der einzige Ausweg besteht vielleicht darin, dass diejenigen, die alt genug sind, sich an die Welt von vor einigen Jahrzehnten zu erinnern – oder dass die Jüngeren es einfach satt haben, an der Nase herumgeführt zu werden. Die Nutznießer am Steuer finden viel zu viele Gründe, ihren Kurs beizubehalten.