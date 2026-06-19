Michael Hudson: Geopathologie und die ihr zugrunde liegende Ökonopathologie

Von Yves Smith

Hier ist Yves. Michael Hudson versucht in diesem kurzen, aber wichtigen Beitrag, zwei moderne Übel zu definieren, die Gesellschaften und das, was als unsere Weltordnung gilt, zerstören.

Die nationale Sicherheitsstrategie der USA für 2025 sieht vor, die Kontrolle über den weltweiten Ölhandel zu erlangen. Zu diesem Zweck zielt Donald Trumps „Ölkrieg“ darauf ab, dem Iran, dem Irak und den benachbarten OPEC-Ländern ihre Souveränität darüber zu entziehen, an wen sie ihr Öl verkaufen dürfen – genau wie er es bereits mit Venezuela getan hat. Es gibt keinerlei Reue für die Kollateralschäden, die durch die Störung des Energiehandels verursacht werden und die die meisten Volkswirtschaften der Welt in eine Depression stürzen.

Ein solch rücksichtsloses (und zerstörerisches) Verhalten entspricht genau dem, was Psychologen als Soziopathie bezeichnen. Die Mayo Clinic wendet diesen Begriff auf „eine Person an, [die] durchweg keine Rücksicht auf Recht und Unrecht nimmt und die Rechte und Gefühle anderer ignoriert. Menschen mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung neigen dazu, andere absichtlich zu verärgern oder zu verunsichern und andere zu manipulieren oder hart oder mit grausamer Gleichgültigkeit zu behandeln. Ihnen fehlt es an Reue oder sie bereuen ihr Verhalten nicht.“ Um das Ganze noch zu krönen: „Menschen mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung [die] oft gegen das Gesetz verstoßen und zu Kriminellen werden. Sie können lügen, sich gewalttätig oder impulsiv verhalten …“ Diese Diagnose lässt sich ohne Weiteres auf jede Nation anwenden, die durch Eroberung ein Imperium anstrebt. Doch die US-Außenpolitik hat dies auf neue Extreme getrieben.

So wie Soziopathen kein Gefühl für Recht und Unrecht haben (und gegen alle moralischen Werte kämpfen, die ihr missbräuchliches Verhalten einschränken), haben US-Diplomaten die in der Charta der Vereinten Nationen verankerten internationalen Kriegsgesetze abgelehnt, die Angriffe auf Zivilisten verbieten. Amerikanische Waffen und Raketensteuerungssysteme dienen dem religiösen und ethnischen Völkermord von der Ukraine bis zum Nahen Osten, da ukrainische, israelische und verschiedene wahhabitische Al-Qaida-Söldnerarmeen rekrutiert wurden, um als Amerikas fremde Legionen zu dienen.

Trumps impulsive, aggressive und manipulative Forderungen, begleitet von einschüchternder Gewalt, verstoßen gegen die grundlegendsten Gesetze des internationalen Verhaltens, die früher als das Wesen der Zivilisation galten. Die Regel der UN-Charta, sich nicht in die Souveränität fremder Länder einzumischen, ist das Erbe des Westfälischen Friedens von 1648, der den Dreißigjährigen Krieg beendete. Die Vereinigten Staaten haben ausländische Regierungen gestürzt und versucht, von Russland bis zum Iran einen Regimewechsel herbeizuführen, indem sie Zivilisten, insbesondere junge Studenten und Ärzte, Schulen und Krankenhäuser bombardierten, in der Hoffnung, dass solcher Terrorismus die Bevölkerung dazu veranlassen würde, ihre Regierungen durch Oligarchien im Dienste der USA zu ersetzen, um die Bombardements zu beenden, die zum Markenzeichen der US-Politik geworden sind.

Die US-Diplomatie verstößt zudem gegen das internationale Seerecht, indem sie Fischereiboote von Venezuela und Kolumbien in Lateinamerika bis hin zur Straße von Hormus und dem Persischen Golf ohne Vorwarnung oder hinreichenden Verdacht bombardiert, nur um ihre Immunität gegenüber den Beschränkungen des Völkerrechts und die Unfähigkeit der Vereinten Nationen oder anderer internationaler Gremien zu demonstrieren, Piraterie und Mord auf See zu verhindern.

Indem die Vereinigten Staaten darauf bestehen, dass andere Länder ihre eigenen Sanktionen gegen die isolierte russische Ölproduktion befolgen, haben sie Libyen zerstört, sich die irakische Ölproduktion angeeignet und die Kontrolle über deren Einnahmen übernommen, wobei sie die Forderungen der irakischen Regierung nach einem Abzug der USA zurückgewiesen haben. Ebenso haben sie die Kontrolle über Venezuela übernommen und alle Erlöse aus dem Ölexport auf US-Konten in Miami unter der direkten Kontrolle der Trump-Regierung verbucht.

Trumps Verhalten hat sich nahtlos von seinem Hintergrund als notorisch betrügerischer Immobilienentwickler, der lügt und Verträge mit seinen Lieferanten, Bankern und Arbeitern bricht und Bußgelder und Strafen einfach als Geschäftskosten betrachtet – ganz zu schweigen von seinem räuberischen Verhalten gegenüber Frauen –, auf das Amt des US-Präsidenten übertragen. Es besteht fast eine natürliche Verwandtschaft zwischen seinem früheren Leben und seiner gegenwärtigen politischen Rolle. So wie die US-Außenpolitik darauf abzielt, Länder daran zu hindern, ihre eigene Souveränität und Selbstständigkeit zu erlangen, so treiben die heutigen Finanz- und Immobilienmagnaten der „One Percent“-Klasse, zusammen mit den ehrgeizigen Politikern, die sie rekrutieren, um die Kontrolle über die US-Politik zu erlangen, einen immer größeren Teil der US-Bevölkerung in die Schuldenabhängigkeit und die Unsicherheit eines Lebens von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck.

US-Strategen befürchten (und Tyrannen sind Feiglinge), dass die Unabhängigkeit anderer Länder von der US-Kontrolle über den Handel mit Öl, Informationstechnologie und automatisierter Intelligenz es ihnen ermöglichen würde, sich den Forderungen der missbräuchlichen imperialen Macht Amerikas zu widersetzen. Die Gläubigerklasse, Monopolisten und andere Mitglieder der Rentier-Klasse der 1 % teilen eine ähnliche Angst, dass die US-Regierung Gesetze erlassen und anwenden könnte, die ihre Konzentration von Finanzmacht und die Monopolisierung von Reichtum einschränken würden – auf Kosten der zunehmend verschuldeten 99 %, die immer tiefer in Schulden (und Zahlungsrückstände) getrieben werden, nur um über die Runden zu kommen.

Ähnliche Machtbestrebungen kennzeichnen die CEOs und CFOs der heutigen Großkonzerne ebenso wie Gangster, religiöse Sektenführer und viele Politiker, die ihre jeweiligen Ambitionen verfolgen. Soziopathische Selbstgefälligkeit wird als treibende Kraft des Fortschritts gefeiert, „frei“ von öffentlichen Kontrollmechanismen, um wirtschaftliche Polarisierung und jene Art selbstzerstörerischer Dekadenz zuzulassen, die das Römische Reich zu Fall brachte.

Ein Vokabular zur Beschreibung der heutigen globalen Spaltung und ihres Zivilisationskrieges

Wir brauchen ein geeignetes Vokabular, um diese Phänomene zu beschreiben und auch ihren Versuch der Selbstrechtfertigung durch die Förderung der heutigen neoliberalen Ideologie zu charakterisieren. Ich schlage die folgenden zwei Begriffe vor:

Geopathologie: das missbräuchliche Verhalten in den internationalen Beziehungen in ausbeuterischer Weise, das andere Länder verletzt und zu Opfern macht, indem es einseitige Doppelmoral im Verhalten auferlegt. Jeder Imperialismus, der auf den Aufbau eines Imperiums abzielt, ist durch eine solche Geopathologie gekennzeichnet.

Econopathologie: die Doktrin zur Verteidigung des Mangels an sozialer Empathie. Ihr Kern ist der heutige libertäre Individualismus nach dem Motto „Gier ist gut“, der unbegrenztes Eigeninteresse befürwortet und jegliche staatliche Einschränkung oder Regulierung ablehnt, die das grundlegende soziale Prinzip der Gegenseitigkeit und der gegenseitigen Hilfe schützen soll, welches die Grundlage für den Aufschwung der Zivilisation bildete.

Die frühe Zivilisation hätte sich nicht entwickeln können, wenn es Margaret Thatcher, Milton Friedman, Friedrich Hayek und Alan Greenspan gelungen wäre, sich in einer Zeitmaschine in die Vergangenheit zu versetzen und als Götter aus der Zukunft aufzutreten, die den Häuptlingen, Priesterschaften und Königen von Mesopotamien, Ägypten und China Erleuchtung versprachen. Die Zivilisation hätte niemals ihren Aufschwung genommen, hätte sie ihren Rat befolgt. Es hätte keinen Schutz ihrer Untertanen davor gegeben, in Schuldknechtschaft zu geraten und ihren Landbesitz zu verlieren. Ein solcher Aufschwung hätte direkt von einer im Entstehen begriffenen Zivilisation zu einer wirtschaftlichen Polarisierung und Unterwerfung unter eine engstirnige Oligarchie geführt, die über die Bevölkerung herrschte und darum kämpfte, jegliche alternativen Aufschwungversuche zu verhindern, indem sie die persönliche Freiheit und weitverbreitete Selbstversorgung als Voraussetzung für Fortschritt schützte.

Nur ein System der gegenseitigen Hilfe und des Schutzes der persönlichen Selbstversorgung der Bürger hätte es archaischen Volkswirtschaften mit geringen Überschüssen ermöglichen können, zu überleben. Sie konnten sich den Luxus von Ungleichheit und der Entziehung der Freiheits- und Landbesitzrechte der Bevölkerung nicht leisten. Und ebenso erfordern die heutigen Volkswirtschaften eine öffentliche Autorität, die befugt ist, zu verhindern, dass wirtschaftliche und physische Aggression zu räuberischen Oligarchien führt. Die meisten waren finanzieller Natur und strebten danach, das Land zu monopolisieren.

Die griechische Philosophie erkannte die Notwendigkeit, die Gesellschaft vor dem pathologischen Verhalten zu schützen, das eine unvermeidliche Folge der Geldsucht war. Jeglicher Reichtum, insbesondere in monetärer Form, wurde als süchtig machend erkannt, führte zu Verhalten, das anderen schadete, und wurde dementsprechend als asozial angesehen und missbilligt. Wucherer übertrugen solche „schmutzigen“ Tätigkeiten ihren Sklaven oder Freigelassenen, um nicht in der feinen Gesellschaft geächtet zu werden. Regeln der grundlegenden Gegenseitigkeit und der Achtung der Menschenrechte anderer dienten dazu, jene Verhaltensweisen einzuschränken, die die heutigen finanzialisierten und neoliberalisierten westlichen Gesellschaften verloren haben. Geldsucht spielt in der heutigen utilitaristischen Wirtschaftstheorie ebenso wenig eine Rolle wie in den Prinzipien des Rechts oder der politischen Philosophie. Studierenden an Wirtschaftshochschulen wird beigebracht, dass ihre Aufgabe als Unternehmensmanager darin bestehen sollte, Kapitalgewinne für ihre Aktionäre zu maximieren und zu diesem Zweck Gewinne anzustreben, um Dividenden auszuschütten, indem sie Kosten senken und Märkte rücksichtslos erobern, als ob all die daraus resultierende Ausbeutung und Zerstörung kreativ wäre.

Der gemeinsame Nenner zwischen Geopathologie und Ökonopathologie ist ihre Verweigerung von Freiheit und Selbstbestimmung für andere Länder und Völker. Die Betrachtung ausländischer Souveränität und Selbstständigkeit als Mittel, das anderen Ländern die Möglichkeit gibt, sich der US-Diplomatie zu widersetzen, sieht eine solche Souveränität als Bedrohung für die Sicherheit der USA bei der Aufrechterhaltung ihres Tributimperiums an. Und wie die Geopathologie zielt auch die Ökonopathologie darauf ab, andere Individuen in den abhängigen Status von Klienten, Schuldnern, Mietern und letztlich in die Leibeigenschaft zu drängen.

Reichtums- und Machtsucht sind natürliche Triebe, doch Gesellschaften haben im Laufe der Jahrhunderte versucht, diese zu sozialisieren. Sokrates sah das Ideal in einer weisen Zentralgewalt, die diesen Trieb im Zaum hält. Dieser gesellschaftliche Schutz vor Oligarchie wurde als ebenso natürlich angesehen wie eine Voraussetzung dafür, dass Gesellschaften Polarisierung und Stagnation vermeiden. Doch wie Aristoteles beobachtete, neigen Demokratien dazu, sich zu Oligarchien zu entwickeln, die sich dann zu erblichen Rentier-Aristokratien machen. Und solche Nationen versuchen, verwandte Oligarchien von den Zwängen öffentlicher Regulierung zu „befreien“ (z. B., wie Trump den Libertären Javier Milei in Argentinien unterstützt) und zu verhindern, dass solche Regulierungen auf internationaler Ebene angewendet werden.

Wie können die heutigen Volkswirtschaften mit Geopathologie und ihrer Ökonopathologie umgehen?

Soziopathologie heilt sich nicht von selbst. Ökonopathologie und Geopathologie ebenso wenig. In alten Gesellschaften gab es Zufluchtsstädte, in die solche Soziopathen und andere Gesetzesbrecher verbannt wurden, zumindest vorübergehend, bis sie sich sozialisiert hatten und lernten, ihr Verhalten zu bereuen und Reue zu empfinden.

Die heutige US-Außenpolitik hat die letzten achtzig Jahre seit 1945 damit verbracht, ein System neoliberaler, regierungsfeindlicher Doktrinen und ihrer antisozialistischen Rhetorik zu etablieren, das alle Ideen diplomatischer und innenwirtschaftlicher Reformen ablehnt. Die Herausforderung, vor der die heutige globale Mehrheit steht, besteht darin, ein alternatives multipolares System internationaler Institutionen und Allianzen zu schaffen, das auf den Prinzipien der gegenseitigen Hilfe und der Toleranz für die Autonomie des anderen basiert – was schon immer das vorgebliche Ideal war.

Die Schaffung einer solchen Alternative erfordert eine Doktrin, die dem Neoliberalismus entgegensteht, sowie die Neugestaltung der Grundgesetze, die die internationalen Beziehungen regeln. Was dies heute möglich macht, ist die Tatsache, dass zum ersten Mal seit 1945 eine kritische Masse an Ländern existiert, die neue Institutionen zum Schutz ihrer Autonomie und Souveränität etablieren kann.