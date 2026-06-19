Chinas mBridge greift nach dem Dollar-Thron

Jahrzehntelang war die globale Finanzarchitektur fest in amerikanischer Hand. Wer internationale Geschäfte abwickeln wollte, kam am US-Dollar und dem SWIFT-Netzwerk kaum vorbei. Doch nun arbeitet China offenbar daran, diese Ordnung grundlegend zu verändern.

Wie die Financial Times berichtet, steht die digitale Zahlungsplattform mBridge kurz vor der kommerziellen Einführung. Das System wurde entwickelt, um grenzüberschreitende Zahlungen mithilfe digitaler Zentralbankwährungen (CBDCs) direkt zwischen teilnehmenden Ländern abzuwickeln – schneller, günstiger und ohne den Umweg über den Dollar.

An dem Projekt sind unter anderem die Zentralbanken von China, Hongkong, Thailand, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien beteiligt. Während SWIFT bislang als Rückgrat des internationalen Zahlungsverkehrs gilt, könnte mBridge zu einer alternativen Infrastruktur werden, die sich zunehmend dem Einfluss Washingtons entzieht.

Bereits jetzt wurden über die Plattform laut dem Bericht Transaktionen im Umfang von rund 470 Milliarden Yuan, umgerechnet etwa 69 Milliarden US-Dollar, abgewickelt. Die Gebühren sollen dabei deutlich unter denen traditioneller Systeme liegen.

Das Ende des Dollar-Monopols?

Die eigentliche Bedeutung von mBridge geht jedoch weit über technische Innovation hinaus.

Seit Jahrzehnten verschafft die Dominanz des Dollars den USA enorme geopolitische Vorteile. Sanktionen, Ausschlüsse vom SWIFT-System und die Kontrolle über internationale Zahlungsströme sind zu einem zentralen Instrument amerikanischer Außenpolitik geworden.

Genau diese Abhängigkeit wollen viele Staaten zunehmend reduzieren.

China präsentiert mBridge daher nicht nur als Effizienzprojekt, sondern als Teil einer neuen Finanzarchitektur, in der Länder ihre Geschäfte abwickeln können, ohne sich dem westlich dominierten Finanzsystem unterordnen zu müssen.

Die Ironie der Geschichte

Bemerkenswert ist dabei die politische Ironie:

Während westliche Regierungen ihre eigenen digitalen Zentralbankwährungen häufig mit Skepsis in der Bevölkerung konfrontiert sehen, könnte ausgerechnet China mit einer staatlich kontrollierten Digitalwährungstechnologie den ersten globalen Gegenentwurf zum Dollar-System etablieren.

Für viele Länder des globalen Südens dürfte die Attraktivität weniger in der Technologie selbst liegen als in der Möglichkeit, sich der amerikanischen Sanktionsmacht teilweise zu entziehen.

Ein neuer Kalter Krieg – diesmal ums Geld

Noch ist der Dollar die dominierende Weltreservewährung. Doch die Richtung ist klar:

Die Konkurrenz findet nicht mehr nur auf Schlachtfeldern oder in Handelskriegen statt, sondern zunehmend in den Leitungen der globalen Finanzinfrastruktur.

Sollte sich mBridge durchsetzen, könnte dies den Beginn einer multipolaren Geldordnung markieren – mit tiefgreifenden Folgen für die Macht der USA, die Rolle des Dollars und die geopolitische Balance des 21. Jahrhunderts.

Was einst wie ein technisches Experiment wirkte, entwickelt sich damit zu einer strategischen Herausforderung für die finanzielle Vorherrschaft Washingtons.

Der Kampf um die Weltordnung wird künftig nicht nur mit Flugzeugträgern und Sanktionen geführt – sondern auch mit digitalen Zahlungssystemen.