Warum haben Anwälte für Schadensersatzklagen die COVID-Impfstoffhersteller nicht verklagt?

Paul Craig Roberts

Es gibt inzwischen eine große und weiter wachsende Menge an Beweisen in Form von begutachteten wissenschaftlichen Studien zu unerwünschten Ereignissen im Zusammenhang mit den COVID-Impfstoffen. Die Liste umfasst derzeit 4.530 Studien und kann hier eingesehen werden:

Es ist rätselhaft, dass trotz dieser enormen Menge an verfügbaren Beweisen keine Anwälte Sammelklagen gegen die Hersteller der COVID-Impfstoffe eingereicht haben. Die Beweise scheinen schlüssig zu sein, und zu den Beklagten würden offenbar die meisten, wenn nicht alle Regierungen der Welt gehören, ihre Präsidenten, Premierminister, Gesundheitsbeamten, medizinischen Fachverbände und alle anderen, die die Massenimpfung gegen COVID ermöglicht haben – zusätzlich zu Big Pharma und Tony Fauci. Die Vergleichssummen könnten eine Billion Dollar erreichen, vielleicht sogar mehr. Dennoch gibt es keine Schadensersatzklagen.

Möglicherweise wurden Anwälte durch die Maßnahmen der deutschen Regierung eingeschüchtert. Der deutsche Anwalt Reiner Fuellmich gründete eine Organisation, die Rechtsverstöße, ärztliche Kunstfehler und wissenschaftlichen Betrug im Zusammenhang mit dem COVID-19-Skandal dokumentierte. Als er kurz davor stand, eine Sammelklage einzureichen, wurde er von der deutschen Regierung im Ausland festgenommen, in Deutschland aufgrund dessen, was viele als falsche Anschuldigungen ansehen, inhaftiert und ihm die Zulassung als Rechtsanwalt entzogen. Wenn Regierungen gesetzlos handeln, kann Recht nicht mehr praktiziert werden. Dann herrscht nur noch Zwang. Die deutsche Regierung führt uns – wie andere Regierungen des einstigen westlichen Kulturkreises – zurück ins Mittelalter.

Es scheint, als sei Big Pharma zu mächtig, um ernsthaft angegriffen zu werden. Vielleicht ist dies der Grund, warum US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. die Entscheidung der CDC akzeptieren musste, Pfizer 1,24 Milliarden Dollar für COVID-Impfstoffe bereitzustellen, die Kindern und Erwachsenen verabreicht werden sollen.

Die CDC, eine Bundesbehörde, die Gesundheitsminister Kennedy untersteht, hat trotz nach Ansicht des Autors eindeutiger Belege für erhebliche Risiken der COVID-Impfstoffe für Kinder deren weitere Finanzierung und Zulassung genehmigt. Dies zeige, in wessen Händen wir uns tatsächlich befinden, wenn nicht einmal Robert Kennedy uns vor Big Pharma schützen könne.

Offenbar hat Big Pharma mehr Einfluss auf die CDC als Gesundheitsminister Robert Kennedy. Das sollte uns alles sagen, was wir über den liberalen Mythos wissen müssen, dass das Volk herrsche. Tatsächlich herrschen Interessengruppen, von denen die Israel-Lobby die mächtigste sei.

Während des Kalten Krieges schrieben Antikommunisten Bücher über die „gefangenen Nationen“. Heute seien die gefangenen Nationen jene Länder, die keine Nationen mehr seien, sondern babylonische Türme, die die westliche Welt bilden. Sie würden von mächtigen wirtschaftlichen Interessen und von Israel regiert, das die Milliarden Dollar, die Washington Israel zukommen lasse, nutze, um Regierungen zu beeinflussen.

Die Amerikaner seien das erste Volk in der Geschichte, das aus eigener Tasche – ohne zuvor militärisch von Israel besiegt worden zu sein – Tribut an Israel zahle, damit Israel mit amerikanischem Geld nicht nur die US-Regierung, sondern auch Regierungen anderer Länder beeinflussen könne.