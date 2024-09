Forscher Dr. Nehls warnt: Psychische Veränderungen nach COVID-Impfung sind real

„Für diejenigen von uns, die bemerkt haben, dass Menschen, die den mRNA-Impfstoff und Auffrischungsimpfungen erhalten haben, sich psychologisch anders zu verhalten scheinen, ist das keine Einbildung.“

“Nein, es ist wirklich so”.

Michael Nehls, MD, PhD, ein Molekulargenetiker, Immunologe, Autor und Dozent, beschreibt in einem Interview mit Tucker Carlson, wie COVID-Impfstoffe den Hippocampus des Empfängers beeinflussen – den Teil des Gehirns, der an vielen kognitiven Funktionen beteiligt ist, einschließlich Gedächtnis und Lernen.

„Ich habe das tatsächlich… bei Leuten, die ich kenne… wenn ich sie auf Partys traf. Wir konnten über alles reden, was trivial war“, sagt Nehls. „Aber sobald man anfängt, über etwas Schwierigeres zu reden, das vor 2020 passiert ist, merkt man, dass sie nicht wollen, dass ihr Gehirn in den Arbeitsmodus schaltet. Und genau diese Leute, die nicht wirklich nachdenken wollten, haben sich sehr schnell impfen lassen“.

Ausschnitt aus dem Clip:

Nehls: „Nein, das ist wirklich so. Sehen Sie, Menschen, die keine hohe Produktion dieser Zellen im Hippocampus haben, verhalten sich tagsüber normal. In einer normalen Situation tun sie das, was Menschen tun, und man merkt es nicht. Ich habe das tatsächlich… bei Leuten, die ich kenne, beobachtet, dass wir auf Partys über alles Mögliche reden konnten. Aber sobald man anfing, über etwas Schwierigeres zu reden, das vor 2020 war, merkte man, dass sie nicht wollten, dass ihr Gehirn in den Arbeitsmodus schaltet. Sie sind diesen Themen einfach ausgewichen, und genau diese Leute, die nicht wirklich nachdenken wollten, haben sich sehr schnell impfen lassen. Denn man muss das geistige Immunsystem verstehen: Wie gesagt, es fehlt an Neugier.

„Die Kehrseite der Neugier ist die psychologische Widerstandsfähigkeit, denn neugierig zu sein bedeutet, einen neuen Raum zu betreten, neue Gedanken zu haben, und alles, was neu ist, ist von Natur aus potenziell gefährlich. Daher ist eine hohe psychologische Widerstandsfähigkeit erforderlich, um diesen neuen Raum zu betreten. Wenn es sowohl an gesunder Neugier als auch an psychologischer Resilienz mangelt, dann akzeptiert man alles. Und vor allem, wenn etwas, mit viel Angst verbunden, ist, wie : ‚Oh, du könntest sterben, deine Familie könnte sterben, alles ist sehr, sehr gefährlich‘, dann verfällt man in, ich würde sagen, kortikale Reflexe, die uns angeboren sind. Ein Verhalten, das dem Menschen angeboren ist, ist, dass er bei Gefahr in den Raum geht. Man versucht nicht, sich zu isolieren. Man folgt der Gruppe. Und wenn die Leute sagen, die Gruppe nimmt diesen Impfstoff, dann rennen alle hin und ich nehme ihn auch. Man denkt nicht nach, man folgt einfach der Masse.

Komplettes Video mit Deutschen Untertiteln hier:

Tucker Carlson interview Dr. Michael Nehls – Das indoktrinierte Gehirn