Der Krieg der israelischen Armee gegen das Gewissen

Der nachfolgende Artikel wurde 2018 online gestellt, hat aber angesichts der Kriegs-Propaganda und der Beeinflussung der Öffentlichkeit nichts an Aktualität verloren. Sie ist heute sicher noch ausgefeilter und professioneller geworden.

Der IDF-Sprecher beschreibt seine Arbeit als Teil der Operationsabteilung der Armee, spricht von “Medienoperationen” und definiert die “Verunglimpfung des Namens der Feinde Israels” als eines ihrer Hauptziele.

“In den vergangenen Monaten sind wir im Büro des IDF-Sprechers zu dem Schluss gekommen, dass wir tatsächlich Medienoperationen durchführen”, sagte IDF-Sprecher Brigadegeneral Ronen Manelis vor einem Auditorium. Ronen Manelis sagte Anfang dieser Woche vor einem Saal voller israelischer Journalisten. “Die digitalen Plattformen der IDF sind operative Werkzeuge im operativen Arm der IDF”.

In den Worten des Chefsprechers befindet sich die Armee in einem “Krieg um das Bewusstsein”, in dem es darum geht, zu verändern, was und wie die Menschen über Israel und seine Armee denken – und, wenn man Araber ist, was sie über ihre eigenen Führer, die Regierung und die Gesellschaft denken.

“Wir definieren unterschiedliche Ziele für jedes Publikum, unterschiedliche Plattformen und vor allem unterschiedliche Botschaften”, fügte Manelis hinzu, der als Nachrichtenoffizier arbeitet. “Wir entwickeln eine operative Strategie. Wir führen Medienanalysen durch, um herauszufinden, wen wir mit welcher Botschaft erreichen wollen.

Für das arabischsprachige Publikum, so der Chefsprecher, zielen diese Operationen darauf ab, “Abschreckung zu schaffen und den Feind zu verunglimpfen – entweder indem wir erklären, dass unser Feind wirklich böse ist, und seinen Namen verunglimpfen und sagen, dass man sich nicht mit ihm verbünden sollte, oder indem wir sie von Israel abschrecken”.

Indem sie das arabischsprachige Publikum, darunter auch Hamas-Führer, mit pointierten und kontroversen Botschaften und Beiträgen in den sozialen Medien verhöhnen, können die IDF die Algorithmen der sozialen Medien so manipulieren, dass ein Publikum, das ansonsten kein Interesse an einer Interaktion mit Israel, geschweige denn mit der israelischen Armee hätte, ihrer Propaganda ausgesetzt wird, erklärte Manelis und nannte als Beispiel ein kürzlich stattgefundenes Twitter-Duell mit dem hochrangigen Hamas-Funktionär Moussa Abu Marzouk.

Manelis rühmte sich auch, dass Stellungnahmen und Artikel der IDF, die in arabischer Sprache in den sozialen Medien veröffentlicht werden, manchmal fast vollständig von den Mainstream-Medien in Ländern wie dem Libanon übernommen werden und sogar direkte Reaktionen des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah hervorgerufen haben. (Manelis behauptete auch, dass es der Armee in den vergangenen Monaten gelungen sei, Informationen auf “zwei oder drei Oppositionsseiten” im Libanon zu platzieren oder zu veröffentlichen).

Für ein nicht-arabisches internationales Publikum sei das Ziel, “Israels Operationsfreiheit zu legitimieren”, so Manelis weiter, was im nicht-militärischen Sprachgebrauch bedeutet, öffentlichen, politischen und diplomatischen Druck auf Israel wegen seiner täglichen militärischen Aktionen in den besetzten Gebieten auszuüben, dazu gehören die jahrzehntelange Belagerung des Gazastreifens, die jüngsten Schüsse auf unbewaffnete palästinensische Demonstranten an der Grenze, auf Fischer auf See, die unprovozierten Luftangriffe in Syrien und im Libanon und möglicherweise eines Tages ein Präventivschlag gegen die iranischen Atomanlagen.

Umfassen die “Medienoperationen” des IDF-Sprechers auch den Einsatz von Desinformation? Oberstleutnant Jonathan Conricus, Leiter der internationalen Medienabteilung des IDF-Sprecherdienstes, leugnete am Donnerstag nicht, dass die israelische Armee Informationskrieg und Täuschung betreibe.

Aber diese Art von Operationen werde vom Geheimdienst durchgeführt, erklärte Conricus, nicht vom Pressesprecher. Das Büro des Sprechers befasse sich ausschließlich mit öffentlichen Angelegenheiten und öffentlicher Diplomatie und handle “mit der Wahrheit und nur mit der Wahrheit”, sagte er.

Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass die Armee Informationen veröffentlicht, die sich später als falsch herausstellen. Vom ehemaligen Chefsprecher Avi Benayahu wissen wir auch, dass das IDF-Sprecherbüro irreführende und manipulative Taktiken angewandt hat, wie die Entsendung von Militäroffizieren, die im internationalen Fernsehen auftraten, als wären sie zivile Kommentatoren.