Forschung zeigt, dass die Zahl der Spermien weltweit in weniger als 50 Jahren um 62 % zurückgegangen ist – „könnte das Überleben der Menschheit bedrohen!“

Laut Prof. Hagai Levine von der Hebräischen Universität Jerusalem, Mitautor der von Fachleuten begutachteten Studie, ist die weltweite Spermienzahl seit 1973 um 62 % gesunken, und wenn sich dieser Trend fortsetzt, „könnte dies das Überleben der Menschheit bedrohen“.

Eine neue Meta-Analyse wurde am Dienstag in der Zeitschrift Human Reproduction Update mit dem Titel „Temporal trends in sperm count: a systematic review and meta-regression analysis of samples collected globally in the 20th and 21st centuries“ veröffentlicht.

Die Forscher werteten Spermaproben aus, die zwischen 2014 und 2019 veröffentlicht wurden, und fügten diese Informationen zu den bisherigen Daten hinzu.

Laut National Geographic wurde die erste Studie zur Spermienzahl im Juli 2017 veröffentlicht und stellte fest, dass die durchschnittliche Menge an Spermien in einem einzigen Ejakulat zwischen 1973 und 2011 bei Männern in Nordamerika, Europa, Australien und Neuseeland um mehr als 50 % zurückgegangen war.

„Die Ergebnisse der vorliegenden Studie erweitern die Ergebnisse unserer Meta-Analyse von 2017. Wie weiter unten ausgeführt, ermöglichen die neuen Daten neue Analysen und neue Ergebnisse. Wir liefern zum ersten Mal starke Beweise für einen Rückgang der Spermienzahl bei Männern aus Süd- und Mittelamerika, Asien und Afrika sowie für einen weltweiten Rückgang im 21. Jahrhundert, wobei die Daten darauf hindeuten, dass sich das Tempo dieses Rückgangs beschleunigt hat“, so die Forscher.

„Unsere aktuelle Analyse, die größte, die jemals zeitliche Trends bei der Spermienzahl untersucht hat, erweitert sowohl den Untersuchungszeitraum als auch die Anzahl der Schätzungen. Diese neue Analyse umfasst sieben zusätzliche Jahre der Probenerhebung und fügt den 244 Schätzungen der früheren Analyse 44 hinzu. Sie ist daher sowohl robuster als auch zeitlich relevanter.

„Diese Analyse liefert zum ersten Mal deutliche Beweise für einen spürbaren Rückgang der Spermienzahl bei nicht ausgewählten Männern aus SAA. Wichtig ist, dass diese Analyse auch einen beschleunigten Rückgang von SC und TSC nach 2000 zeigt. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass diese Aktualisierung die Ergebnisse unserer Analyse von 2017 bestätigt, erweitert und verstärkt“, so die Forscher.

Prof. Hagai Levine sagte, dass „wir über diesen Befund erstaunt und besorgt sein sollten“.

„Der Trend des Rückgangs ist sehr deutlich“, sagte Levine der Times of Israel. „Dies ist ein bemerkenswerter Befund, und ich fühle mich verantwortlich, ihn der Welt mitzuteilen. Der Rückgang ist sowohl sehr real und scheint sich zu beschleunigen.“

„Außerdem betrachten wir Durchschnittswerte, und wenn Männer heute im Durchschnitt 50 Millionen Spermien pro Milliliter haben, gibt es eine große Anzahl von Männern, die heute weniger als 40 Millionen Spermien pro Milliliter haben – mit anderen Worten, eine Fruchtbarkeit, die eigentlich suboptimal ist.“

„Unsere Ergebnisse sind wie ein Kanarienvogel in einer Kohlenmine. Wir haben es mit einem ernsten Problem zu tun, das das Überleben der Menschheit bedrohen könnte, wenn es nicht gemildert wird. Wir fordern dringend globale Maßnahmen zur Förderung einer gesünderen Umwelt für alle Arten und zur Verringerung von Belastungen und Verhaltensweisen, die unsere reproduktive Gesundheit gefährden.“

Levine argumentierte, dass der Zweck seiner Studie nicht darin bestand, die Faktoren zu untersuchen, die zum Rückgang der Spermienzahl und -konzentration beitragen. Allerdings haben andere Forscher die sinkende Spermienzahl unter anderem mit Übergewicht, Rauchen und dem Kontakt mit bestimmten Chemikalien und Pestiziden in Verbindung gebracht.

National Geographic berichtet: „Weder die Meta-Analyse von 2017 noch die von 2022 haben untersucht, was den Rückgang der Spermienzahl verursacht, aber andere Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Umwelt- und Lebensstilfaktoren dafür verantwortlich sein könnten. Dazu gehören die Exposition gegenüber endokrin wirksamen Chemikalien (die die körpereigenen Hormone nachahmen oder stören), Rauchen und Fettleibigkeit. Eine Studie in der Zeitschrift Toxicology aus dem Jahr 2022 ergab beispielsweise, dass die berufsbedingte Exposition gegenüber Pestiziden mit Spermien in niedrigeren Konzentrationen, mit schlecht schwimmenden Spermien und mit Spermien mit mehr DNA-Schäden verbunden war. Und eine Studie in einer Ausgabe der Zeitschrift Human Reproduction aus dem Jahr 2019 ergab, dass übergewichtige Männer tendenziell eine geringere Spermienkonzentration, eine niedrigere Gesamtzahl an Spermien und weniger bewegliche Spermien haben.“

The Gateway Pundit hatte zuvor berichtet, dass eine Studie über COVID-Impfstoffe zeigt, dass die Spermienzahl bei Männern als Folge der Einnahme des Impfstoffs verringert wird.

Eine von Experten begutachtete und in der Fachzeitschrift Andrology veröffentlichte Arbeit zeigte, dass die Spermienzahl bei Männern nach der zweiten Dosis des mRNA-Covid-Impfstoffs von Pfizer stark abnahm.

Dieses Ergebnis, das auf den Spermienzahlen von Männern beruht, die drei Fruchtbarkeitskliniken in Israel ihr Sperma gespendet haben, ist aus medizinischer und politischer Sicht verheerend.

Es trifft den Kern der brisantesten Frage zu den mRNA-Spritzen, nämlich ob sie versteckte Fruchtbarkeitsrisiken bergen. Diese Frage schwelt seit Anfang 2021, nachdem ich berichtet hatte, dass die Impfungen bei Ratten zu einer Vielzahl von Fehlgeburten geführt hatten – und andere Berichte zeigten, dass messbare Mengen des Impfstoffs bei Tests an Ratten die Eierstöcke und Hoden erreichten.

Demnach ergaben wiederholte Messungen eine Abnahme der Spermienkonzentration um -15,4 % bei T2 (CI -25,5 %-3,9 %, p = 0,01), was zu einer Verringerung der Gesamtbewegungszahl um 22,1 % (CI -35 % – -6,6 %, p = 0,007) im Vergleich zu T0 führte.

Die Spermienkonzentration bezieht sich auf die Anzahl der Spermien pro Volumeneinheit (Milliliter) des Spermas und die Gesamtzahl der Spermien ist die Gesamtzahl der Spermien im gesamten Ejakulat.