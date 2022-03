Seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine hat sich die Regierung Biden – unterstützt von ihren Verbündeten in den Medien und in der Technologiebranche – besonders darauf konzentriert, Fragen über die von den USA finanzierte Forschung an biologischen Gefahren in einer Reihe von ukrainischen Labors zu unterdrücken. Ihre atemlosen Dementis waren merkwürdig.

Die Staatssekretärin für politische Angelegenheiten, Victoria Nuland, scheint das Memo nicht erhalten zu haben. Während einer Anhörung des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen am Dienstag fragte Senator Marco Rubio (R-Florida) Nuland nach der Existenz von US-finanzierten Biolabors in der Ukraine. Rubio, der Nuland anscheinend einen weichen Ball zuwerfen wollte, um russische Desinformationen zu widerlegen, fragte: „Hat die Ukraine chemische oder biologische Waffen?“

Anstatt einfach nein zu sagen, antwortete Nuland: „Die Ukraine verfügt über biologische Forschungseinrichtungen, bei denen wir in der Tat befürchten, dass die russischen Streitkräfte versuchen könnten, die Kontrolle darüber zu erlangen. Wir arbeiten also mit den Ukrainern daran, wie sie verhindern können, dass diese Forschungsmaterialien in die Hände der russischen Streitkräfte fallen, sollten diese sich nähern.“

Nach dieser offensichtlich unerwarteten Antwort spielte Rubio Nuland einen neuen Ball zu, damit sie einen weiteren Schlag machen konnte.

„Ich bin mir sicher, dass Sie wissen, dass die russischen Propagandagruppen bereits alle möglichen Informationen darüber verbreiten, wie sie ein Komplott der Ukrainer aufgedeckt haben, um biologische Waffen in dem Land mit der Koordination der NATO freizusetzen“, fragte der Senator aus Florida. „Wenn es in der Ukraine zu einem Zwischenfall oder einem Angriff mit biologischen oder chemischen Waffen kommt, haben Sie dann keinen Zweifel daran, dass zu 100 Prozent die Russen dahinterstecken würden?“

„Daran besteht für mich kein Zweifel, Senator“, antwortete Nuland. „Und es ist eine klassische russische Technik, dem anderen die Schuld für das zu geben, was sie selbst vorhaben.“

Die US-Regierung behauptet, sie arbeite mit den ehemaligen Sowjetländern zusammen, um die Anlagen der sowjetischen Atom-, Bio- und Chemiewaffenprogramme zu säubern. Wenn dies das Ausmaß der offiziellen Bemühungen der US-Regierung war, und jede andere Arbeit der Labors geheim bleiben sollte, dann ist dies eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse in Washington. Die US-Botschaft in Kiew hielt es sogar für akzeptabel, den Aktivitäten der USA im Bereich der biologischen Gefahren in der Ukraine eine ganze Seite auf ihrer Website zu widmen.

Das Defense Threat Reduction Office (DTRO), eine Unterabteilung der Defense Threat Reduction Agency (DTRA), einem Ableger des Manhattan-Projekts, ist für eine Reihe von Programmen in der Ukraine verantwortlich, darunter das Biological Threat Reduction Program.

Nach Angaben der US-Botschaft in Kiew arbeitet das Biological Threat Reduction Program „mit Partnerländern zusammen, um der Bedrohung durch (absichtliche, versehentliche oder natürliche) Ausbrüche der gefährlichsten Infektionskrankheiten der Welt zu begegnen. “Um die biologischen Gefahren einzudämmen, so die Botschaft, fördert das Programm „eine Kultur des Bio-Risikomanagements, internationale Forschungspartnerschaften und die Kapazitäten der Partnerländer für verbesserte Maßnahmen der Biosicherheit und Bioüberwachung.“ Der folgende Satz in der Beschreibung der Aktivitäten des Programms durch die Botschaft ist besonders bemerkenswert:

Die Prioritäten des Programms zur Reduzierung biologischer Bedrohungen in der Ukraine bestehen darin, sicherheitsrelevante Erreger und Toxine zu konsolidieren und zu sichern und weiterhin zu gewährleisten, dass die Ukraine Ausbrüche gefährlicher Erreger erkennen und melden kann, bevor sie eine Bedrohung für die Sicherheit oder Stabilität darstellen.

Mit anderen Worten: Während das Ziel des Programms die Eindämmung biologischer Bedrohungen ist, beherbergen diese Laboratorien gefährliche Krankheitserreger und Toxine und arbeiten mit ihnen. Aus den herunterladbaren Informationsblättern, die auf der Website der Botschaft für etwas mehr als ein Dutzend verschiedener Labors und Einrichtungen in der Ukraine veröffentlicht wurden, geht hervor, dass der Hauptgeldgeber für 12 dieser Labors und Einrichtungen das US-Verteidigungsministerium ist. Ein weiteres Datenblatt für das staatliche regionale veterinärmedizinische Diagnoselabor in Dnipropetrowsk nennt das DRTA (das dem Verteidigungsministerium untersteht) als Hauptgeldgeber. In acht Fällen wurde das ukrainische Gesundheitsministerium als Empfänger dieser Spenden auf den Informationsblättern aufgeführt, und in vier Fällen wurde der staatliche Veterinär- und Pflanzenschutzdienst der Ukraine als Empfänger genannt.

Darüber hinaus wird in jedem einzelnen Labor mit einem Datenblatt, in dem Spender und Empfänger aufgeführt sind, Black & Veatch, ein großes Ingenieurbüro mit Sitz in Kansas City, als Hauptauftragnehmer genannt. Zuvor war Black & Veatch mit dem Bau des ersten ukrainischen Labors der biologischen Sicherheitsstufe 3 (BSL-3) in Odessa beauftragt worden. In BSL-3-Labors darf mit gefährlichen Toxinen und Krankheitserregern wie Anthrax und HIV gearbeitet werden.

Jonathan Askonas, Assistenzprofessor für Politik an der Katholischen Universität von Amerika, erläuterte The American Conservative per E-Mail die Geschichte des US-Biolaborprogramms in der Ukraine und anderen ehemaligen Sowjetländern:

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion waren die Vereinigten Staaten äußerst besorgt darüber, was mit den sowjetischen Massenvernichtungswaffenprogrammen geschehen würde: atomare, chemische und biologische. In den letzten Tagen der Sowjetunion erfuhren amerikanische Beamte, dass das sowjetische Programm für biologische Waffen sogar noch umfangreicher war, als sie bisher angenommen hatten. Daraufhin wurde im beiderseitigen Einvernehmen das Nunn-Lugar Cooperative Threat Reduction (CTR) Programm ins Leben gerufen, das von der Defense Threat Reduction Agency (DTRA) überwacht wird. Die USA gaben Dutzende von Milliarden Dollar aus, um den Regierungen der ehemaligen Sowjetunion (vor allem der russischen Regierung) bei der Sicherung und Vernichtung von Massenvernichtungswaffen zu helfen, und zwar im Rahmen von Programmen, die von oder mit diesen Regierungen durchgeführt und von den USA bezahlt wurden. Vor etwa zehn Jahren schränkte die russische Regierung ihre Beteiligung an den CTR-Programmen zunächst stark ein und stellte sie dann ein. Daraufhin verstärkte die DTRA ihre Aktivitäten in den peripheren Ländern der FSU. Die Ukraine war besonders attraktiv – sie verfügt über viele qualifizierte MINT-Fachkräfte (darunter, so vermute ich, auch Veteranen des sowjetischen Biowaffenprogramms) und hatte zu diesem Zeitpunkt eine US-freundliche Regierung. Soweit ich weiß, handelt es sich bei den Labors in der Ukraine um DTRA-Einrichtungen, die für die Untersuchung und das Verständnis der Krankheitserreger konzipiert wurden, auf die sich das sowjetische Biowaffenprogramm spezialisiert hatte (einschließlich waffenfähiger Milzbrand und Pest).

Während das Programm nach allgemeinem Verständnis auf die Beseitigung ehemaliger sowjetischer Programme ausgerichtet war, zeigen die 12 Informationsblätter, dass die Vereinigten Staaten mehr als 21 Millionen Dollar in den Bau und den Betrieb verschiedener Einrichtungen in über die Ukraine verstreuten Städten wie Lviv und Karkiv investiert haben. Alle haben eine „Genehmigung für die Arbeit mit Krankheitserregern“ oder sind dabei, diese zu erhalten. Die Operation scheint umfangreich und relativ langwierig zu sein, wenn man bedenkt, dass es sich lediglich um eine Säuberungsaktion handelt, bei der diese biologischen Gefahrenstoffe wahrscheinlich vernichtet oder in ein sichereres Labor außerhalb eines Landes gebracht worden wären, das in den letzten zehn Jahren relativ instabil war.

Sicherlich hat Russland seinen Teil der Kriegspropaganda verbreitet, und die Unterstellungen der russischen Staatsmedien über die ukrainischen Labors sind wahrscheinlich so verzerrt, dass sie tatsächlich falsch sind. Aber die Weigerung der US-Regierung, klare Informationen zu liefern und nicht-russische Behauptungen über mögliche biologische Gefahren in der Ukraine als „Desinformation“ oder „Verschwörungstheorien“ zu bezeichnen, obwohl Details über solche Programme weithin verfügbar sind, ist schon merkwürdig.

Einer der frühesten Faktenchecks dieser Behauptung, datiert auf den 24. Februar, den ersten Tag der russischen Invasion, von Snopes, überprüfte einen Tweet eines Twitter-Nutzers mit dem Handle @WarClandestine, in dem es hieß: „Ich sehe Spekulationen“, dass russische Raketen Ziele trafen, „die in den USA installierte Biolabore einschließen könnten. Zuerst dachte ich, das kann nicht sein. Dann fing ich an zu recherchieren.“ Der Thread wird mit zwei Karten fortgesetzt: eine zeigt angebliche russische Raketenangriffe, die andere zeigt angebliche US-Biolabore in der Ukraine. Auf jeder Karte waren fünf grüne Kreise eingezeichnet, die auf einen Angriff in der Nähe eines dieser angeblichen Labors hinwiesen.

Bevor Snopes aufdeckte, ob die USA Biolabore in der Ukraine haben oder nicht, stellte es seine Ergebnisse mit dem Folgenden vor:

Verschwörungstheorien werden sehr oft aufeinander aufgebaut. Die Behauptung, dass die USA Biolabore in der Ukraine betreiben, basiert beispielsweise auf der falschen Vorstellung, dass die Vereinigten Staaten (oder, ähnlichen Theorien zufolge, China) die COVID-19-Pandemie absichtlich mit einer vom Menschen hergestellten Biowaffe ausgelöst haben. Sobald man diesem Gerücht Glauben schenkt, kann man sich das nächste einreden: dass Russland in die Ukraine einmarschiert, um die nächste Pandemie zu verhindern.

Es gibt eine Reihe von Ungereimtheiten bei Snopes‘ Darstellung der Covid-19-Laborleck-Theorie. Die erste ist, dass diejenigen, die an die Theorie des Labordurchbruchs glauben, nicht unbedingt davon ausgehen, dass von den USA finanzierte Labors in China den Wirkstoff absichtlich freigesetzt haben. Wahrscheinlicher ist, dass das Virus aufgrund mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen in den betreffenden Labors entweichen konnte, was Experten für biologische Gefahren schon seit mehr als einem Jahrzehnt mit Sorge beobachten. In diesem Fall verwenden die „Faktenprüfer“ von Snopes das Wort „absichtlich“, um eine mögliche Schuld der Vereinigten Staaten an einer Reihe anderer plausibler Szenarien für ein Leck im Labor zu verschleiern. Es sollte auch angemerkt werden, dass niemand, nicht einmal die Russen, behauptet hat, dass der Hauptzweck der russischen Invasion in der Ukraine darin besteht, die nächste Pandemie zu verhindern.

Darüber hinaus ist inzwischen öffentlich bekannt, dass das von Dr. Anthony Fauci geleitete National Institute of Health (NIH), eine Tochtergesellschaft des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), über einen Zeitraum von fünf Jahren Zuschüsse in Höhe von mehr als 3 Millionen Dollar für die Erforschung der Übertragbarkeit von Coronaviren auf den Menschen gewährt hat. Etwa 600.000 $ dieser Mittel gingen an das Wuhan Institute of Virology. Die Verknüpfung der Covid-19-Labortheorie mit den von den USA unterstützten Aktivitäten in der Ukraine ist nicht der unterstützende Kontext, für den Snopes sie hält.

Der Snopes-Faktencheck sagt weiter, dass „Verschwörungstheorien oft aus einem kleinen Stückchen Wahrheit bestehen. In diesem Fall handelt es sich bei den Gerüchten um eine Verzerrung der Tatsache, dass das Gesundheitsministerium der Ukraine und das Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten von Amerika im Jahr 2005, als der republikanische US-Präsident George W. Bush im Amt war, ein Abkommen geschlossen haben, um „die Bedrohung durch Bioterrorismus einzudämmen, indem tödliche Krankheitserreger, die aus einem Biowaffenprogramm aus der Sowjet-Ära stammen, geschützt werden“.

Snopes fügt hinzu, dass das Biological Threat Reduction Program des US-Verteidigungsministeriums zwar einige Mittel für die Modernisierung von Biolaboren in der Ukraine bereitstellte, diese Einrichtungen aber von der ukrainischen Regierung nach den Richtlinien des ukrainischen Rechts betrieben werden.“ Dank der geschickten Formulierung der Frage und weil diese Labore nicht unbedingt von den USA „installiert“ wurden, kam Snopes zu dem Schluss, dass es keine Beweise dafür gibt, dass Russland „US-Biolabore“ angriff, als es im Februar 2022 einen Großangriff auf die Ukraine startete.

Der Twitter-Nutzer @WarClandestine wurde inzwischen wegen Verbreitung von Fehlinformationen von Twitter verbannt.

Am nächsten Tag veröffentlichte USA Today einen Faktencheck eines Facebook-Posts, der nach eigenen Angaben satte 400 Interaktionen erhielt und ähnliche Behauptungen wie @WarClandestine aufstellte. Die Faktenprüfer von USA Today sagten auch, dass der Vertrag vom August 2005 darauf abzielte, „die staatlichen Labors in den Regionen Odesa, Charkiw, Lemberg, Kiew, Winnyzja, Cherson und Dnipropetrowsk zu modernisieren“ und „die Verbreitung gefährlicher Krankheitserreger und damit verbundener Fachkenntnisse zu verhindern und mögliche biologische Bedrohungen zu minimieren“. Auf der Grundlage dieser Beweise kamen die Faktenprüfer zu dem Schluss, dass die Behauptung „FALSCH“ ist und „die Beiträge einen Vertrag zwischen den Vereinigten Staaten und der Ukraine zur Verhinderung biologischer Bedrohungen falsch darstellen“. Warum kamen sie zu diesem Schluss, obwohl es Beweise für das Gegenteil gab? Weil „der Sicherheitsdienst der Ukraine und die US-Botschaft in der Ukraine erklärt haben, dass die Behauptung falsch ist“.

Als die Invasion weiterging, veröffentlichten andere Medien wie die New York Times, Foreign Policy und Business Insider Artikel, in denen sie Behauptungen, dass die USA Biolabore in der Ukraine unterstützen, die möglicherweise von den Russen ins Visier genommen werden oder wurden, mit den Ansichten von QAnon und anderen echten und vermeintlichen Verschwörungstheoretikern verglichen, um Schuld durch Assoziation zu belegen. Die Theorie wurde effektiv verdrängt. Selbst diejenigen, die glauben, dass die amerikanischen Eliten äußerst inkompetent sind, zögerten, zu glauben, dass das Establishment sensible und gefährliche Forschungsarbeiten in einem geopolitisch so umstrittenen Gebiet wie der Ukraine durchführen würde.

„Die Vereinigten Staaten haben keine chemischen und biologischen Waffenlabors in der Ukraine“, twitterte das Außenministerium kurz nach dem Austausch zwischen Nuland und Rubio – mit dem Wort „FACT“ in Großbuchstaben und einem Doppelpunkt vor der Nachricht. Das Außenministerium fügte dem Tweet eine Erklärung bei, in der es hieß: „Die USA kommen ihren Verpflichtungen im Rahmen des Übereinkommens über biologische Waffen in vollem Umfang nach und entwickeln oder besitzen nirgendwo chemische oder biologische Waffen.“ Diese Erklärung und andere Dementis der US-Regierung, wie z. B. der Tweet der Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, waren so eindeutig im Ton und doch so vage in ihrer Formulierung, dass sie das öffentliche Interesse weiter anheizten.

Wenn die Aussagen des Außenministeriums wahr sind, warum ist dann einer seiner höchsten Beamten besorgt, dass diese Materialien in russische Hände fallen könnten? Wenn das, was in diesen Labors geschah, rein defensiver Natur war, warum wurden sie dann nicht wie andere konventionelle defensive Abschreckungsmittel eingesetzt, die oft angepriesen werden, um potenzielle Gegner von Bioangriffen abzuschrecken?

Tucker Carlson von Fox News leitete diese Fragen an das Außenministerium weiter, das Carlson eine Erklärung übermittelte, die er am Mittwoch in der Sendung diskutierte.

„Das US-Verteidigungsministerium besitzt oder betreibt keine biologischen Labors in der Ukraine. Unterstaatssekretärin Nuland bezog sich bei ihrer Aussage auf ukrainische Diagnostik- und Bioabwehrlabors, die keine Einrichtungen für biologische Waffen sind. Diese Einrichtungen dienen der Abwehr biologischer Bedrohungen im ganzen Land“, heißt es in der Erklärung des Außenministeriums.

„Das bedeutet also nichts“, fuhr Carlson fort. „Man könnte unser Atomwaffenarsenal korrekt als defensiv bezeichnen. Unsere Atomwaffen sind nicht dazu gedacht, präventiv jemanden zu töten. Sie wurden entwickelt, um zu verhindern, dass andere Menschen uns töten, aber es sind trotzdem Atomwaffen. Wenn Sie also aufhören zu lügen und uns sagen, was hier vor sich geht, warum sagen Sie uns dann nicht genauer, warum Sie diese Materialien nicht gesichert haben? Also ja, wir finanzieren geheime Biolabore in der Ukraine, aber es sind Diagnose- und Bioabwehrlabore, die biologische Bedrohungen abwehren.“

Carlsons Skepsis ist durchaus berechtigt. Während die amerikanische Öffentlichkeit bereits geneigt ist, Behauptungen aus Moskau zu misstrauen, wurde die US-Regierung erst letztes Jahr dabei ertappt, wie sie lügt, wenn es um die Finanzierung von Gain-of-Function-Forschung in chinesischen Labors geht, aus denen Covid-19 entwichen sein könnte.

„Was ich beim besten Willen nicht verstehe, ist, warum die US-Regierung dies so schäbig geleugnet hat“, sagte Askonas gegenüber TAC. „CTR ist kein geheimes Programm, und es gab Presseerklärungen und Ankündigungen, als einige dieser Einrichtungen eröffnet wurden. Leider scheint dies mit der Reaktion der Elitemedien auf COVID zusammenzuhängen, wo die Regierung und die Medien dem amerikanischen Volk eine komplexe Realität nicht offenlegen, sondern unter dem Vorwand der ‚Bekämpfung von Fehlinformationen‘ eine beschämende und selbstzerstörerische Vertuschung betreiben.“

In der Tat ist es ungewöhnlich, dass Menschen lügen, wenn sie nichts zu verbergen haben.