Ihre Medizin ist Gift

Pfizer-Chef Albert Bourla besteht nun darauf, dass der COVID-Impfstoff jährlich benötigt wird, ähnlich wie eine Grippeimpfung. „Eine vierte Auffrischung ist jetzt notwendig“, sagte Bourla. „Der Schutz, den man mit der dritten Impfung erhält, ist gut genug, sogar ziemlich gut für Krankenhausaufenthalte und Todesfälle.“ Es ist ziemlich gut für Krankenhausaufenthalte und Todesfälle. VAERS hat berichtet, dass Myokarditis auf dem Vormarsch ist, insbesondere bei ansonsten gesunden Teenagern.

VAERS stellte fest, dass die Myokarditis in den ersten beiden Monaten des Jahres 2022 in alarmierender Weise um 47 % gestiegen ist. VAERS registrierte im Jahr 2021 24.177 Fälle von Herzbeutelentzündung/Myokarditis, in den ersten acht Wochen des neuen Jahres waren es 11.289 Fälle. Bevor Pfizer seinen Impfstoff auf den Markt brachte, traten bei 23 % der Studienteilnehmer unerwünschte Ereignisse auf, und über 1 200 Menschen starben. Jede andere Studie wäre sofort abgebrochen worden. Die Gesundheitsbehörden würden unter anderen Umständen ein „Medikament“ genehmigen, das mit so hoher Wahrscheinlichkeit zum Tod oder zu extremen Nebenwirkungen führt.

Leider ist die Wahrscheinlichkeit einer Perikarditis/Myokarditis bei jungen Menschen sehr viel höher. Dies ist eine tickende Zeitbombe. Wenn eine wachsende Zahl ansonsten gesunder Jugendlicher und junger Erwachsener an Herzproblemen zu sterben beginnt, wird es einen Preis zu zahlen geben. Big Pharma mag immun sein, aber die Menschen, die die Bevölkerung dazu gezwungen haben, dieses Gift zu nehmen, sind es nicht. Die Nebenwirkungen des Gen-Impfstoffs sind in keiner Weise mit denen des Grippeimpfstoffs vergleichbar, wie aus den Daten hervorgeht, wobei Menschen aller Altersgruppen weitaus schlimmere Nebenwirkungen erleiden.

Dies sind nur die kurzfristigen Nebenwirkungen, aber wenn sich dieser Trend fortsetzt, müssen wir damit rechnen, dass sich viele weitere Impfstoffopfer melden werden. Unser Modell warnte davor, dass Pfizer im Jahr 2022 seinen Höchststand erreichen würde. Ich verstehe nicht, wie sich jemand für eine vierte Dosis dieses Giftes entscheiden kann, wenn es Beweise dafür gibt, dass es Menschen tötet.