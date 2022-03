Die Clintons waren im Verkauf einer Uranfirma an Russland involviert

Kanadische Bergbauunternehmer, Grossspender der «Clinton Foundation», finanzierten und verkauften eine Uranfirma an Russland. Hillary Clinton leitete eine der Behörden, die den Deal absegneten.

«Anti-Russland? Dann verhaften Sie die Clintons», titelt der US-amerikanische Journalist Jon Rappoport seinen neuesten Blog-Beitrag. Er macht darin auf einen Artikel der New York Times vom 23. April 2015 mit der Überschrift: «Cash Flowed to Clinton Foundation Amid Russian Uranium Deal» aufmerksam.

Darin erfahren wir, dass führende Vertreter der kanadischen Bergbauindustrie, die Grossspender für die Clinton Foundation waren, ein Unternehmen aufgebaut, finanziert und schliesslich an die Russen verkauft haben, das als Uranium One bekannt wurde. Der Verkauf habe den Russen die Kontrolle über ein Fünftel aller Uranproduktionskapazitäten in den Vereinigten Staaten gegeben. Die NYT weiter: