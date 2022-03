Neun von 10 COVID-Todesfällen bei geimpften Menschen – Faktencheck

Mercola.com

Während alle Augen auf Russland und die Ukraine gerichtet sind, hat Großbritannien in aller Stille einen Bericht über die Impfstoffüberwachung veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass etwa 80 % bis 90 % der COVID-Fälle, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle bei Menschen auftraten, die geimpft waren

Obwohl in Großbritannien dieselbe COVID-Variante vorkommt und nur ein anderer Impfstoff verwendet wird, unterscheiden sich die von den Gesundheitsbehörden veröffentlichten Daten in den USA erheblich. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass die USA den Begriff „geimpft“ anders definieren und nur ungern genaue Rohdaten veröffentlichen.

Eine aktuelle Studie des Wirtschaftswissenschaftlers Mark Skidmore zeigt, dass die Zahl der durch den Impfstoff verursachten Verletzungen und Todesfälle um ein Vielfaches höher ist als die Zahl der an VAERS gemeldeten. Seine Daten zeigen, dass die Wahrnehmung von Todesfällen und unerwünschten Ereignissen durch die Vorurteile der Menschen gefärbt ist, was sich wahrscheinlich auf die VAERS-Meldungen auswirkt.

Die Experten sind sich zwar nicht einig über die Zahl der unerwünschten Ereignisse und Todesfälle im Zusammenhang mit der COVID-Impfung, aber die Zahl der Todesfälle insgesamt ist eine eindeutige Statistik. Eine Person ist tot oder sie ist es nicht. Mehrere Quellen berichten, dass die Todesrate im Jahr 2021 um 32 % bis 54 % höher ist als im Jahr 2020 auf dem Höhepunkt der Pandemie

Ein von der britischen Regierung veröffentlichter Bericht bestätigt, dass 9 von 10 Todesfällen im Zusammenhang mit COVID-19 bei vollständig geimpften Personen auftreten. Obwohl es sich um die gleiche Virusvariante handelt und in Großbritannien nur ein anderer Impfstoff (AstraZeneca) als in den USA zugelassen wurde, sind die Daten in den USA anders. Dies könnte zum großen Teil auf die CDC-Definition zurückzuführen sein, die zur Bestimmung der „Geimpften“ verwendet wird.

Die Daten aus den USA werden in den kommenden Wochen und Monaten wahrscheinlich noch spärlicher werden. Nicht nur die CDC verheimlicht Daten, auch das Gesundheitsministerium (HHS) hat Anfang Februar still und heimlich beschlossen, keine Todesfälle mehr zu erfassen, die auf COVID-19 zurückzuführen sind.

Daten sind unerlässlich

Daten sind jedoch die Grundlage der wissenschaftlichen Analyse. Ohne sie sind Forscher nicht in der Lage, Statistiken zu analysieren und Schlussfolgerungen zu ziehen, so dass Experten des öffentlichen Gesundheitswesens keine genauen Empfehlungen abgeben können. Wissen gibt Ihnen die Macht, fundierte Entscheidungen auf der Grundlage von Beweisen zu treffen.

Sechs Monate nach Ausbruch der Pandemie zeigte ein Bericht, dass die meisten Amerikaner die Risiken von COVID-19 falsch einschätzen. Monate später zeigte eine zweite Umfrage, dass sich nicht viel geändert hatte. Während Analysten die Unkenntnis grundlegender, unbestrittener Fakten darüber, wer gefährdet ist, für die sogenannten Missverständnisse verantwortlich machten, sagten andere, dass die Politisierung der Pandemie ebenfalls Schuld daran sei. Aber es waren noch andere Faktoren im Spiel, die die Daten, die die Wissenschaftler zu haben glaubten, verfälschten.

Laut einer Informantin, die an den klinischen Phase-3-Studien von Pfizer zur COVID-Injektion mitgewirkt hat, wurden Daten gefälscht, Patienten wurden nicht verblindet, das Unternehmen stellte schlecht ausgebildete Mitarbeiter für die Verabreichung der Injektionen ein und die Nachverfolgung der gemeldeten Nebenwirkungen blieb weit hinter den Erwartungen zurück. Ihre Aussage wurde am 2. November 2021 von dem Enthüllungsjournalisten Paul Thacker im British Medical Journal veröffentlicht.

Dies ist ein weiterer Hinweis darauf, dass die tatsächliche Zahl der unerwünschten Ereignisse und Todesfälle durch die derzeit als COVID-Impfstoffe bezeichneten Impfungen möglicherweise nie bekannt wird. Die einzige logische Schlussfolgerung, die man ziehen kann, ist, dass die Daten das Anfang 2020 eingeleitete Produktions- und Massenimpfungsprogramm in Warp-Geschwindigkeit nicht unterstützen.

Tatsächlich ist das Impfprogramm nicht nur unwirksam, sondern hat wahrscheinlich auch weit mehr Menschen geschädigt und getötet, als irgendeine Gesundheitsbehörde jemals öffentlich zugeben wird. Es ist wichtig, diese Informationen weiterzugeben, um weitere Todesfälle und geschädigte Leben zu verhindern.

Bericht der britischen Regierung: 90% der Todesfälle bei vollständig Geimpften

Ein Reporter von The Exposé weist darauf hin, dass die britische Regierung in aller Stille einen Bericht veröffentlicht hat, der bestätigt, dass 9 von 10 Todesfällen durch COVID-19 in England bei vollständig geimpften Menschen auftraten, während die Welt von Russlands Invasion in der Ukraine abgelenkt war.

Der Bericht vom Februar 2022 stammt von der britischen Gesundheitsbehörde, die wöchentliche Überwachungsdaten veröffentlicht. Der Bericht enthält mehrere Tabellen mit Rohdaten, aus denen hervorgeht, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen, die sich mit COVID-19 infizierten, ins Krankenhaus eingeliefert wurden oder daran starben, vollständig geimpft waren.

Das Exposé zeigte Schritt für Schritt, wie die vom 24. Januar 2022 bis zum 28. Februar 2022 erhobenen Daten diese Behauptung stützten. In Großbritannien unterscheiden die Gesundheitsbehörden zwischen Personen, die noch nie eine Impfung erhalten haben, und solchen, die eine, zwei oder drei Dosen erhalten haben. Insgesamt gab es 1.086.434 COVID-Fälle bei geimpften Personen, was 73 % aller Fälle in diesem Zeitraum ausmacht.

Wenn man die Kinder aus der Gleichung herausnimmt, entfallen 91 % aller Fälle auf geimpfte Personen. Der Berichterstatter verglich auch Daten aus dem Jahr 2021, als Delta die vorherrschende Variante war, mit dem aktuellen Bericht, in dem Omicron die vorherrschende Variante in England ist. Dabei zeigte sich, dass bei Omicron mehr Kinder ins Krankenhaus eingeliefert wurden als bei Delta.

Da bei Kindern noch nie ein hohes Risiko für eine schwere Erkrankung durch eine COVID-Variante bestand, stellt sich die Frage, ob die derzeitige Zahl der mit COVID-19 ins Krankenhaus eingelieferten Kinder möglicherweise darauf zurückzuführen ist, dass bei Kindern, die aus anderen Gründen ins Krankenhaus eingeliefert wurden, z. B. wegen eines gebrochenen Beins oder einer Blinddarmentzündung, vermehrt PCR-Tests durchgeführt wurden, die bekanntermaßen eine hohe Falsch-positiv-Rate aufweisen.

Wenn Kinder in die Zahlen für Krankenhausaufenthalte einbezogen wurden, zeigten die Daten, dass 75 % der im aktuellen Zeitraum mit COVID hospitalisierten Kinder geimpft waren. Werden jedoch die Kinder aus der Gleichung herausgenommen, so sind 85 % der hospitalisierten Personen geimpft. Ähnliche Ergebnisse ergaben sich bei der Analyse der COVID-Todesfälle.

In dem vierwöchigen Zeitraum des aktuellen Berichts waren 89 % der Todesfälle geimpfte Personen. Interessant ist, dass nicht nur die Zahl der Todesfälle bei geimpften Personen sprunghaft ansteigt, sondern auch die Zahl der Todesfälle bei nicht geimpften Personen sinkt.

Geimpfte Todesfälle in Kalifornien nehmen zu

Die Schlagzeile in den Mercury News vom 7. März 2022 lautete: „COVID-19-Todesfälle in Kalifornien unter Geimpften steigen steil an“. Der entsprechende Artikel fügte hinzu, dass in Santa Cruz County, Kalifornien, 10 Todesfälle verzeichnet wurden, von denen neun geimpft waren. Oberflächlich betrachtet ähnelt dies den aus dem Vereinigten Königreich gemeldeten Ergebnissen.

Das liegt wahrscheinlich daran, dass in den US-Daten nicht zwischen Personen unterschieden wird, die eine, zwei oder drei Impfungen erhalten haben. Das amerikanische CDC stellt nämlich klar, dass man erst zwei Wochen nach Erhalt der letzten Dosis der primären Zweifachimpfungsserie von Pfizer und Moderna oder der Einmalimpfung von Johnson & Johnson als vollständig geimpft gelten kann.

Während das Vereinigte Königreich also Daten analysiert, die Personen auf dem Spektrum der drei erhaltenen Impfungen identifizieren, wird in den USA nur die Impfung gezählt, die zwei Wochen nach der letzten Dosis erfolgt ist. Da nicht alle Patienten, die vollständig geimpft sind, bei der Aufnahme identifiziert werden, ist eine Analyse der US-Zahlen schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Sie müssen sich fragen, ob dies beabsichtigt ist.

Wahrscheinlich kann man davon ausgehen, dass eine Person in den USA, die als geimpft gekennzeichnet ist, nach CDC-Standards wahrscheinlich vollständig geimpft ist. Es gibt jedoch wahrscheinlich auch Personen, die in der Gruppe der Ungeimpften zusammengefasst werden, die eine oder zwei Impfungen erhalten haben oder sogar nach CDC-Standards vollständig geimpft sind, aber bei der Aufnahme nicht als solche gezählt wurden.

Die Mercury News rechtfertigten die geimpften Todesfälle, indem sie schrieben: „Von den geimpften Patienten, die starben, war einer knapp 100, drei waren in den 90ern, zwei in den 80ern, drei in den 70ern, und die meisten hatten grundlegende Gesundheitsprobleme. Der nicht geimpfte Mann, der starb, war in seinen 50ern“.

Zwar ist das Alter bei jeder Infektionskrankheit, auch bei COVID, ein wichtiger Faktor, aber der Artikel erwähnte keine der anderen von der CDC ermittelten Begleiterkrankungen, die zu COVID-Todesfällen beitragen. Um die Fehlinformation noch zu verstärken, zitierte der Artikel Dr. Errol Ozdalga, einen Krankenhausarzt in Stanford, der den Mercury News sagte, dass die Patienten, die während der Delta-Welle und früherer Infektionen aufgenommen wurden, ansonsten gesund waren.

Dies impliziert, dass Patienten mit Komorbiditäten, die laut CDC das Risiko einer schweren Erkrankung erhöhen, wie z. B. Herzerkrankungen, Diabetes, Fettleibigkeit, chronische Nierenerkrankungen und immungeschwächte Patienten, vor Omicron nicht mit COVID ins Krankenhaus eingeliefert wurden.

„Das ist mit Omikron weggefallen“, sagte Ozdalga. Die Variante hat diejenigen mit einem geschwächten Immunsystem befallen, die „in irgendeiner Weise prädisponiert“ für eine schwere Erkrankung waren, sagte er. Darüber hinaus enthielt der Nachrichtenbericht ohne weitere Informationen eine einfache Erklärung:

Dr. George Rutherford, ein Experte für Infektionskrankheiten an der UC-San Francisco, sagte, dass die rohen Zahlen die Todesfälle unter den Geimpften schlimmer aussehen lassen, als sie sind – ihre Sterberaten bleiben weit geringer als die der Ungeimpften.

Umfrage unter Ökonomen zeigt signifikante Impfschadenrate

Der Wirtschaftswissenschaftler Mark Skidmore führte eine kritische Online-Umfrage unter der US-Bevölkerung durch, um die Schäden durch die COVID-19-Impfung abzuschätzen. Er präsentierte die neuesten und aussagekräftigsten Daten aus der laufenden Studie auf dem Doctors for COVID Ethics Symposium 3.

In seinem Beitrag geht es um die Zahl der Menschen, die an den COVID-Spritzen gestorben sind, die er auf der Grundlage der Umfrage schätzt. Er nutzte die Umfrage, um Informationen aus der allgemeinen Bevölkerung und deren Erfahrungen zu sammeln.

Die Teilnehmer wurden gebeten, über die unerwünschten Ereignisse von Personen zu berichten, die sie in ihrem sozialen Umfeld am besten kannten – mit anderen Worten: gute Freunde oder Familienmitglieder. Die Umfragen waren in Bezug auf Alter, Einkommen und Geschlecht nahezu repräsentativ für die Allgemeinbevölkerung im Dezember 2021.

Skidmore präsentierte zunächst eine Liste von unerwünschten Ereignissen, die die FDA für möglich hält, und verglich sie mit den dokumentierten Daten über Verletzungen und Todesfälle aus dem Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS), die in OpenVAERS veröffentlicht wurden.

Einige der häufigsten Ereignisse auf der Liste waren Schlaganfall, Herzinfarkt, Myokarditis, Tod, Thrombozytopenie und venöse Thromboembolien (Blutgerinnsel). Laut Skidmore sind sich alle einig, dass unerwünschte Ereignisse auftreten können und auch auftreten – der Hauptunterschied besteht darin, wie oft und wie viele.

Skidmore untersuchte dann das Verhältnis zwischen Todesfällen durch COVID-Erkrankungen und Todesfällen durch COVID-Spritzen. In OpenVAERS liegt das Verhältnis bei 2,6 % und in VAERS (die von der CDC gemeldete Zahl, die nicht alle ursprünglich belegten Daten enthält) bei 0,9 %.

Wenn diese Zahlen die Realität widerspiegeln, müsste die Zahl der Personen, die in der Umfrage Verletzungen oder Todesfälle melden, nahe bei Null liegen, da die Kohorte klein genug ist, um einen so geringen Prozentsatz nicht zu erfassen. Skidmore stellt dann die Frage: Wenn wir davon ausgehen, dass die Umfrage das wahre Verhältnis in der Bevölkerung widerspiegelt, wie hoch ist dann das wahre Verhältnis in der Bevölkerung für Verletzungen oder Todesfälle nach der COVID-19-Spritze?

Aus den gesammelten Daten geht hervor, dass es 307.997 Todesfälle durch die Spritze gegeben hat. Die verwendete Methode ergibt ein 95 %-Konfidenzintervall zwischen 215.018 und 391.410 Todesfällen. Wird derselbe mathematische Ansatz verwendet, um die Zahl der schweren unerwünschten Ereignisse in der Allgemeinbevölkerung zu ermitteln, so zeigen die Daten, dass es etwa 1,1 Millionen schwere und 2,3 Millionen weniger schwere Ereignisse durch die Impfung gab.

Er räumt ein, dass vieles von dem, was die Menschen sehen und berichten, durch die Brille ihrer Voreingenommenheit gesehen wird. Dazu gehört auch die politische Zugehörigkeit. Er zeigte, dass Menschen, die sich als Demokraten bezeichneten, weit weniger Todesfälle durch Schüsse meldeten als Republikaner oder Unabhängige. Dies wirkt sich wahrscheinlich auch auf die Zahl der Todesfälle und unerwünschten Ereignisse aus, die an VAERS gemeldet werden.

Anhand der nach Parteizugehörigkeit aufgeschlüsselten Todesfälle stellte er fest, dass es 119 000 Todesfälle gab, wenn die Wahrnehmung der Demokraten korrekt war, gegenüber 487 000 Todesfällen, wenn die Wahrnehmung der Republikaner korrekt war. Daraus ergibt sich eine potenzielle Bandbreite an Todesfällen, die die unterschiedlichen Wahrnehmungen der Menschen je nach Weltanschauung verdeutlicht. Unabhängig davon, welche Zahl man verwendet, ist sie immer noch weit höher als die Zahl der im VAERS-System gemeldeten Todesfälle.

Noch nie dagewesene US-Todesfälle steigen weiter an

Während die Daten von Skidmore und Großbritannien die Todesrate durch COVID-19 widerspiegeln, ist es auch wichtig, die Zahl der Todesfälle durch alle Ursachen zu verfolgen, da dies einer der zuverlässigsten Datenpunkte ist, die wir haben. Diese Statistik ist klar und deutlich. Entweder ist eine Person tot oder sie ist nicht tot. Es kommt nicht auf die Todesursache an.

Anfang 2022 gab der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit OneAmerica bekannt, dass die Sterblichkeitsrate der berufstätigen Amerikaner im Alter von 18 bis 64 Jahren im dritten Quartal 2021 gestiegen ist. Ihren Daten zufolge lag sie um 40 % über dem Niveau vor der Pandemie.

Auch andere Versicherungsunternehmen haben höhere Sterblichkeitsraten angegeben, darunter die Hartford Insurance Group, die einen Anstieg der Sterblichkeitsrate um 32 % gegenüber 2019 und um 20 % gegenüber 2020 vor den Schüssen meldete. Lincoln National meldete, dass die Todesfälle im Jahresvergleich um 13,7 % und im vierten Quartal 2021 um 54 % im Vergleich zu 2019 gestiegen sind.

Bestattungsunternehmen melden ebenfalls einen Anstieg der Bestattungen und Einäscherungen im Jahr 2021 gegenüber 2020. Eine große deutsche Krankenkasse meldete, dass ihre Unternehmensdaten fast 14-mal höher waren als die von der deutschen Regierung gemeldete Zahl der Todesfälle. Diese Daten wurden direkt von Ärzten erhoben, die bei einer Stichprobe von 10,9 Millionen Menschen einen Zahlungsantrag stellten.

Die steigende Zahl der Todesfälle, die mit den COVID-Impfungen in Verbindung gebracht werden können, ist eine unbequeme Wahrheit für die Gesundheitsbehörden, die Massenimpfungen mit einem Gentherapieexperiment gefördert haben. Offenbar als Reaktion auf diese Daten haben die Gesundheitsbehörden (Health and Human Services, HHS) beschlossen, die Meldepflicht für Krankenhäuser und Akutversorgungseinrichtungen zu COVID-19-Todesfällen zu beenden.

Obwohl die Informationen auf der HHS-Website veröffentlicht sind, haben Faktenprüfer die viralen Social-Media-Posts als „falsch“ bezeichnet, indem sie einfach die Überschrift änderten. Während das HHS also öffentlich ankündigte, dass Krankenhäuser nicht mehr verpflichtet sind, Todesfälle durch COVID-19 zu melden, berichten Faktenprüfer fälschlicherweise, dass die US-Regierung die tägliche Meldung von COVID-Todesfällen nicht beendet.

Falls dies zur Klärung beitragen sollte: Ein ungenannter Beamter des Bundesgesundheitsamtes bestätigte im Gespräch mit einem Reporter der WSWS den Schritt, die Meldung von COVID-19-Todesfällen in Krankenhäusern einzustellen, und nannte ihn „unverständlich“. Der Beamte fügte hinzu: „Es ist der einzige konsistente, verlässliche und umsetzbare Datensatz auf Bundesebene. Neunundneunzig Prozent der Krankenhäuser melden jeden Tag 100 % der Daten. Ich kenne keinen Wissenschaftler, der weniger Daten haben möchte.“

CDC hält Daten zurück, weil sie Zögerlichkeit und Fehlinterpretationen befürchtet

Wenn Daten aus verschiedenen Quellen alle die gleichen Trends und Werte zeigen, ist es leicht zu verstehen, dass die CDC nicht bereit ist, die Informationen anzuerkennen oder ihre Daten zu veröffentlichen, weil sie befürchtet, dass dies negative Auswirkungen auf die Massenimpfkampagne haben könnte. Am 20. Februar 2022 berichtete die New York Times, dass die CDC große Teile der Daten, die sie während der Pandemie gesammelt hatte, immer noch nicht veröffentlicht hatte.

Zwar wurden Daten über die Wirksamkeit von Auffrischungsimpfungen bei einigen Personen veröffentlicht, aber die Daten von Personen im Alter von 18 bis 49 Jahren wurden ausgelassen. Interessanterweise ist dies auch die Gruppe, die am wenigsten von der Impfung profitiert, da sie nach Angaben der CDC mit die niedrigsten Raten schwerer Erkrankungen und Todesfälle aufweist.

In einer Stellungnahme gegenüber der New York Times versuchte eine CDC-Sprecherin zu begründen, warum die Organisation große Teile der Daten seit Beginn der Pandemie zurückgehalten hatte. Sie sagte, die Daten seien „noch nicht reif für die Hauptzeit“, die Informationen könnten fehlinterpretiert werden, was bedeuten würde, dass die Impfstoffe unwirksam seien, und die Daten basierten auf 10 % der US-Bevölkerung, was laut der Times dieselbe Stichprobengröße ist, die jedes Jahr zur Erfassung der Grippe verwendet wird.

Ohne Rohdaten aus den USA haben sich die Wissenschaftler auf israelische Daten verlassen. In einer Studie wurden Informationen von 4,6 Millionen Menschen im Alter von 16 Jahren und älter gesammelt, die zwei Dosen des Pfizer-Impfstoffs erhalten hatten. Sie verglichen schwere Erkrankungen und Todesfälle zwischen denen, die die Auffrischungsimpfung erhielten, und denen, die sie nicht erhielten. Die Daten zeigten, dass es in der Gruppe der 16- bis 29-Jährigen keine Todesfälle gab, unabhängig davon, ob sie geimpft waren oder nicht.

In der Gruppe der 30- bis 39-Jährigen gab es einen Todesfall, unabhängig davon, ob sie geimpft waren oder nicht. Der Unterschied in der Sterblichkeitsrate nahm erst zu, als die Teilnehmer 60 bis 69 Jahre alt waren. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Gruppe ohne Aufladung 44 Todesfälle und die Gruppe mit Aufladung 32 Todesfälle.

In einem Meinungsartikel charakterisiert Tom Wrobleski vom Staten Island Advance die Entscheidung der CDC, indem er darüber schreibt, was mit den meisten Menschen geschehen ist, die bereit waren, Daten und Meinungen zu veröffentlichen, die dem Narrativ einer nationalen oder internationalen Gesundheitsbehörde widersprechen:

Wir sollen Vertrauen in die CDC haben, in Dr. Anthony Fauci, in all die Experten, die für den Umgang mit Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit ausgebildet sind. Aber wir können kein Vertrauen haben, wenn uns wichtige Informationen vorenthalten werden. Denn dann heißt es: Haltet den Mund und tut, was wir sagen. Wir sind die Experten. Ihr müsst nicht wissen, wie wir zu unseren Entscheidungen kommen. Wir wissen, was das Beste ist.

Und wenn man diese Weisheit infrage stellt, ist man plötzlich eine gefährliche Person. Man wird mit einem Terroristen gleichgesetzt. Es wird einem gesagt, man wolle, dass Menschen sterben. Man wird aus den sozialen Medien verbannt. Wenn man es wagt, zu protestieren, kann man sein Bankkonto einfrieren und seine Kfz-Versicherung aussetzen lassen, wie wir während des Freedom Convoy-Protests in Kanada gesehen haben. Sie können von berittenen Polizisten niedergetrampelt werden.

Das Zurückhalten von Informationen macht die Menschen nur noch skeptischer. Es schürt Misstrauen. Oder einfach nur Zweifel. Die CDC muss es besser machen, wenn sie unser Vertrauen haben will.

