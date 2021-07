Frankreich, gegen seine Gegner und Verbündeten

Der französische Auslandsgeheimdienst (DGSE) setzt sich für die "diplomatische Verbannung des syrischen Regimes" und für "umfangreiche militärische Hilfe für die Brigaden der Freien Armee" ein. Um die französische Öffentlichkeit zu überzeugen, drängt er Bassma Kodmani, die Geliebte seines ehemaligen Direktors, Jean-Claude Cousseran, der Sprecher der syrischen Opposition in Frankreich geworden ist, in erster Linie aufzutreten. Ihre Schwester, Hala Kodmani verbreitet die Propaganda der DGSE in der linken Tageszeitung "Libération".