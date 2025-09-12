Frankreich in Flammen, während die Protestbewegung „Block Everything“ das Land erfasst

Verfasst von Rick Moran über PJMedia.com,

Frankreich und sein unglücklicher Präsident Emmanuel Macron stecken in großen Schwierigkeiten…

Am Montag scheiterte Macrons Regierung an einem Misstrauensvotum, während das Land in eine Krise stürzte. Am beunruhigendsten für Macron ist, dass das Votum nicht einmal knapp ausfiel. Premierminister François Bayrou wurde mit 364 zu 194 Stimmen überwältigend abgewählt. Der Grund: Bayrous vernünftige, aber unpopuläre Vorstellung, dass Frankreich seine Ausgaben kürzen müsse, um die wachsende Schuldenkrise zu bewältigen.

„Vernünftig” und „Sozialismus” gehen normalerweise nicht Hand in Hand. So wurde Bayrou, der erst seit Dezember im Amt war, kurzerhand entlassen.

Macron wandte sich an einen alten Verbündeten, um Bayrou zu ersetzen. Er ernannte den scheidenden Verteidigungsminister Sébastien Lecornu zum vierten Premierminister seiner Regierung in diesem Jahr.

Lecornu ist der einzige Minister, der seit 2017 in jeder Regierung vertreten war. Er hat eine schwierige Aufgabe vor sich. Er muss bis Jahresende einen Haushalt verabschieden und sich mit einer wachsenden Protestbewegung auseinandersetzen, die mit allen Mitteln versuchen wird, Macrons „Sparhaushalt” zu verhindern.

Macron ging ein Risiko ein und rief letztes Jahr zu einer „vorgezogenen” Wahl auf, in der Hoffnung, seine knappe parlamentarische Mehrheit auszubauen. Das scheiterte kläglich, als die Populisten und die extreme Linke erhebliche Gewinne erzielten. Jetzt sind die Straßen voller wütender Franzosen, und die Stabilität des Landes ist in Frage gestellt.

NBC News:

Im Rahmen einer neuen landesweiten Bewegung haben Demonstranten am frühen Mittwochmorgen Autobahnen und Tankstellen in ganz Frankreich blockiert und Brände gelegt. Die Behörden setzten 80.000 Polizisten ein, die Hunderte von Festnahmen vornahmen und Tränengas einsetzten, um die Menschenmengen zu zerstreuen. Die „Block Everything”-Bewegung entstand im Sommer in rechtsextremen Kreisen im Internet, verbreitete sich jedoch in den sozialen Medien und wurde von linken, antifaschistischen und anarchistischen Gruppen aufgegriffen. Mittlerweile gehören auch die französischen linksradikalen Parteien und die mächtigen Gewerkschaften des Landes dazu. Ihr gemeinsamer Tag der Unruhen verstärkt die politische Turbulenzen im Land, nachdem Anfang dieser Woche die Regierung des gemäßigten Präsidenten Emmanuel Macron aufgrund ähnlicher Gegenreaktionen auf geplante Haushaltskürzungen und einer allgemeinen Wut auf die politische Klasse zusammengebrochen war.

‼️ Massive riots taking place in France as Macron weighs suspending social media to stem the tide.



France’s government has imploded.

pic.twitter.com/XkyqreoTGZ — Graham Banks Cull (@1GrahamDaily) September 10, 2025

Übersetzung von „X“: In Frankreich kommt es zu massiven Unruhen, während Macron erwägt, soziale Medien zu sperren, um die Welle einzudämmen. Die französische Regierung ist implodiert.

France is fed up. Streets are blocked, people are angry, cops are everywhere. Macron’s govt already collapsed and the chaos keeps growing.



This isn’t protest anymore, it’s rebellion. #BloquonsTout #protesters #MacronDemission pic.twitter.com/kyVFsXpsar — Maverick Ops (@maverick2886) September 10, 2025

Übersetzung von „X“: Frankreich hat genug. Die Straßen sind blockiert, die Menschen sind wütend, überall sind Polizisten. Macrons Regierung ist bereits zusammengebrochen, und das Chaos nimmt weiter zu. Das ist keine Protestaktion mehr, das ist Rebellion. #BloquonsTout #protesters #MacronDemission

Die extreme Linke, der größte Block im Parlament, will Macrons Kopf. Jean-Luc Mélenchon, der langjährige Vorsitzende der linksradikalen Partei „France Unbowed“, sagte: „Nur der Rücktritt Macrons selbst kann dieser traurigen Komödie der Verachtung des Parlaments, der Wähler und der politischen Anständigkeit ein Ende setzen.“

Jordan Bardella, der Vorsitzende der populistischen Partei Rassemblement National, sagte, seine Partei werde Lecornu den Vorteil des Zweifels geben und sich nicht der extremen Linken anschließen, um ihn zu stürzen. Aber Bardella war nicht begeistert von Lecornu.

„Emmanuel Macrons Motto: Man wechselt kein Verliererteam“, schrieb Bardella in den sozialen Medien. „Wie könnte ein loyaler Anhänger des Präsidenten mit der Politik brechen, die dieser seit acht Jahren verfolgt?“

In der Hauptstadt Paris versammelten sich Gruppen und errichteten an mehreren Zufahrtspunkten zur Stadt Barrikaden. Es wurde erwartet, dass die Demonstrationen den ganzen Tag über andauern würden, wobei es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam, da sich einige der wichtigsten Verkehrsgewerkschaften dem Streik anschlossen. Hunderte versammelten sich weiterhin vor dem Gare du Nord, einem der wichtigsten Bahnhöfe der Stadt, obwohl die Polizei zuvor versucht hatte, die Menschenmenge mit Tränengas zu zerstreuen. „Wir sind hier, auch wenn Macron uns nicht will, wir sind hier“, skandierten sie. Dramatische Szenen spielten sich vor einer Highschool im Osten von Paris ab, wo die Polizei mit Dutzenden von Schülern zusammenstieß, die den Zugang zum Gebäude blockiert hatten.

Französische Politikexperten glauben, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Macron gezwungen sein wird, Neuwahlen anzusetzen. Dies würde sowohl der Linken als auch der Rechten gefallen, die glauben, dass sie eine Mehrheit im Parlament erringen können. Das Ergebnis einer weiteren Neuwahl wird wahrscheinlich das gleiche sein wie beim letzten Mal: ein Patt im Parlament und mehr Unruhen auf den Straßen.