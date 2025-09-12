Während einer Senatsanhörung gestern wies Robert F. Kennedy Jr. darauf hin, dass eine CDC-Studie bei Jungen, die den MMR-Impfstoff erhalten haben, eine 260 % höhere Autismusrate festgestellt habe.

Ein vom Gesundheitsministerium (HHS) unter Kennedy in Auftrag gegebener Bericht verweist zudem auf Medienberichte, wonach die Einnahme von Tylenol während der Schwangerschaft ein Faktor sein könnte, der zur Autismus-Epidemie in den USA beiträgt. Mit der Angelegenheit vertraute Quellen erklärten, dass niedrige Folatwerte sowie die Verwendung des Paracetamol-basierten Medikaments in dem bevorstehenden HHS-Autismus-Bericht als mögliche kausale Faktoren genannt werden.

Kennedy, derzeitiger Gesundheitsminister, sagte letzte Woche bei Fox & Friends, dass seine Behörde kurz davor stehe, die Ursachen von Autismus offenzulegen und darauf basierende staatliche Regelungsempfehlungen zu geben. Seine Aussagen deuten darauf hin, dass Tylenol-Konsum während der Schwangerschaft und Folsäuremangel zu den Faktoren zählen werden, die im HHS-Bericht genannt sind.

„Es gibt nicht eine einzige Ursache, sondern viele – es ist eine Ansammlung von Ursachen“, sagte Kennedy. „Wir haben jetzt genügend Beweise, um für einige dieser Ursachen Regulierungsmaßnahmen oder Empfehlungen zu fordern.“

Er verwies auf die dokumentierte Explosion der Autismusraten: Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) stieg die Zahl der autistischen Kinder von weniger als einem von 10.000 im Jahr 1970 auf einen Fall pro 31 Amerikaner. Selbst wenn Autismus teilweise überdiagnostiziert werde, sei ein signifikanter Anteil dieser Kinder schwer beeinträchtigt – ein klarer Hinweis auf eine reale und bemerkenswerte Zunahme.

„Die meisten Fälle sind jetzt schwerwiegend“, erklärte Kennedy bereits im April im Zusammenhang mit den Ergebnissen einer CDC-Studie. „25 % der Kinder mit Autismus sprechen nicht, sind nicht in der Lage, auf die Toilette zu gehen und zeigen Verhaltensweisen wie das Schlagen mit den Händen.“

In der Senatsanhörung am Donnerstag sprach Kennedy zudem einen möglichen Zusammenhang zwischen der MMR-Impfung und Autismus an. „2002 führte die CDC eine interne Studie in Fulton County, Georgia, durch. Sie verglich Kinder, die den MMR-Impfstoff rechtzeitig erhielten, mit Kindern, die später geimpft wurden. Die Daten zeigten, dass schwarze Jungen, die rechtzeitig geimpft wurden, eine 260 % höhere Wahrscheinlichkeit hatten, eine Autismus-Diagnose zu erhalten, als Kinder, die gewartet hatten“, sagte Kennedy.

„Der leitende Wissenschaftler Dr. William Thompson, zuständig für Impfstoffsicherheit bei der CDC, wurde von seinem Vorgesetzten Frank DeStefano – Leiter der Abteilung für Impfstoffsicherheit – angewiesen, gemeinsam mit vier Co-Autoren in einen Raum zu gehen und diese Daten zu vernichten“, so Kennedy weiter.

Die Enthüllung kam von CDC-Whistleblower Dr. William Thompson, einem der Co-Autoren, der 2004 bewusst Daten wegließ, die den Zusammenhang zwischen MMR-Impfung und Autismus bei schwarzen Kindern belegten.

Kennedy betonte außerdem, dass eine breiter gefasste Definition von Autismus zwar zu mehr Diagnosen geführt habe, aber „Umweltgifte“ die eigentliche Ursache der heutigen Autismus-Epidemie seien. „Wir werden uns die Impfstoffe ansehen, aber wir werden alles untersuchen: unser Lebensmittelsystem, unser Wasser, unsere Luft, Erziehungsmethoden – alle Faktoren, die diese Epidemie ausgelöst haben könnten“, sagte er zuvor bei Fox News.

„Es handelt sich um eine Epidemie“, bekräftigte Kennedy. „Epidemien werden nicht durch Gene verursacht. Gene können eine Anfälligkeit schaffen, aber man braucht ein Umweltgift. Wir wissen, dass ein Umweltgift diese Katastrophe verursacht – und wir werden es identifizieren.“