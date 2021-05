Französische Ärztin: Die Beweise sind überwältigend die Covid-Impfstoffe zu neuen Infektionen und zum Tod führen

Dieser Artikel von Dr. Gérard Delépine wurde zuerst auf Französisch auf unserer französischsprachigen Website mondialisation.ca veröffentlicht.

Vor zwei Monaten haben wir versucht, auf die paradoxen Ergebnisse der Covid19-Impfungen aufmerksam zu machen, indem wir die Sterblichkeitskurven vor und nach der Impfung für Israel und Großbritannien veröffentlicht haben, die bereits zeigten, dass auf diese Impfungen „ein beträchtlicher Anstieg der Kontamination und der Sterblichkeit 6 bis 8 Wochen nach Beginn der Impfung folgte.

Seit dieser Zeit haben sich die Impfkampagnen weltweit ausgebreitet, auch in Ländern, in denen Covid nicht vorhanden war. Und überall folgte ihnen ein dramatischer Anstieg der Neuinfektionen und der Sterblichkeit über mehrere Wochen oder Monate.

Wie viele Todesfälle und schwere Unfälle wird es brauchen, bis die Verantwortlichen, die WHO, die Gesundheitsbehörden FDA, EMA u.a., sich die nachgewiesenen Ergebnisse dieser experimentellen Pseudo-Impfung in der realen Welt ansehen und daraus Konsequenzen ableiten?

Zur Erinnerung an die bewiesenen Fakten, die von der WHO veröffentlicht wurden

Nachfolgend präsentieren wir die von der WHO veröffentlichten Epidemie-Kurven der am meisten geimpften Länder.

ASIEN

In Nepal, einem Land mit 28 Millionen Einwohnern

Die Impfkampagne, bei der der chinesische Impfstoff und der indische von Astra Zeneca verwendet werden, begann Ende Januar 2021. Bisher, nach zehn Monaten der Epidemie, hatte das Land 270’092 bestätigte Fälle und 2017 Todesfälle, und der Tagesdurchschnitt der neuen Fälle s ‚betrug 350.

Vier Monate nach Beginn der Impfung ist die Epidemie explodiert, mit einem aktuellen Durchschnitt von 8000 neuen Fällen täglich. Bis zum 22. Mai hatte Nepal 497’052 (+ 90%) bestätigte Fälle und 6024 Todesfälle (+ 200%.)

In Thailand, einem Land mit 70 Millionen Einwohnern

Die Impfkampagne mit dem chinesischen Impfstoff begann in der ersten Märzwoche. Bisher hat das Land seit Beginn der Epidemie nur 25’000 Infizierte und 83 auf Covid19 zurückzuführende Todesfälle zu verzeichnen.

Seit Beginn der Impfung, in 2 Monaten, hat sich die Zahl der Infizierten um 5 (123’066 am 22.5.) und die der Todesfälle um 9 (735 am 22.5.) vervielfacht.

In Kambodscha, einem Land mit 27 Millionen Einwohnern

Mehr Grafiken zu anderen Länder ist hier zu finden.

Die aktuelle Impfung, Beschleuniger der Epidemie und der Sterblichkeit?

Der Überblick über die wichtigsten Länder, die eine breite Impfung eingeführt haben, zeigt, dass sich die allgemeine Impfung in realen Populationen eher als Beschleuniger der Epidemie und der Sterblichkeit verhält, als dass sie diese verhindert.

In allen hochgeimpften Ländern ist die Sterblichkeit in den zwei Monaten nach der Impfung gleich hoch oder höher als im gesamten Jahr 2020.

MANGEL AN SOLIDEN EXPERIMENTELLEN DATEN

Die Tests dieser Impfstoffe sind unzureichend, da sie noch im Gange sind. Die ersten Ergebnisse sind für Anfang 2023 versprochen.

Keiner von ihnen wies auf einen möglichen Anstieg der Kontamination und der Sterblichkeit hin, die glücklicherweise vorübergehend zu sein scheinen. Sie sind nicht sehr aufschlussreich über die mehr oder weniger schwerwiegenden Nebenwirkungen, wie die Häufigkeit von frühen Gefäßunfällen in den Tagen nach der Impfung oder die Vermehrung von Fehlgeburten und Menstruationsstörungen bei Frauen zum Beispiel und natürlich die möglichen weiteren Komplikationen. spät in der mittleren und langen Frist.

Der Wettlauf um eine beschleunigte Impfung um jeden Preis könnte letztlich dem Vertrauen der Bevölkerung in alle Impfungen abträglich sein. Es hat keinen Sinn, davonzulaufen, man muss rechtzeitig anfangen, hätte La Fontaine gesagt. Aber neue Milliardäre wie der CEO von Moderna denken wohl nicht wie die Schildkröte in der Fabel, die bereits ein Vermögen angehäuft hat.

DIE ZUKUNFT SIND FRÜHE BEHANDLUNGEN, DIE VON ÄRZTEN VOR ORT BEHERRSCHT WERDEN

Transparente Studien sind unerlässlich, um den Mechanismus dieser vorübergehenden Verschlechterung der Epidemie nach der Impfung zu verstehen und mögliche Präventivmaßnahmen abzuleiten, falls es zu einem neuen Ausbruch kommt.

Zumal die Zukunft nach dieser Impfkatastrophe sehr ungewiss bleibt. Die Verantwortlichen, die gegen die Grundlagen der Medizin und der Demokratie verstoßen haben, indem sie eine Expressimpfung durchsetzten, ohne die üblichen Verfahren für die Sicherheit und Wirksamkeit von auf den Markt gebrachten Medikamenten zu beachten, sehen sich gezwungen, ihrer Bevölkerung eine frühzeitige Behandlung für künftige Wellen zu versprechen, und beweisen damit, wie Boris Johnson, dass sie nicht mehr an die von ihnen durchgesetzte Impfung glauben.

MEDIZIN SOLLTE NICHT VON DER POLITIK ENTSCHIEDEN WERDEN

Die Gesundheitspolitik sollte nicht länger durch oft ungenaue Simulationen (und deren Darstellungen manchmal durch die Politik beeinflusst, wie englische Wissenschaftler zugeben) aufgezwungen oder gelenkt werden, sondern auf dem Respekt vor der Demokratie und der klinischen Erfahrung beruhen. Feldärzte möglicherweise durch einfache, unverbindliche Empfehlungen geleitet werden.

Alle Daten müssen transparent sein, wie die Zahlen des Sentinels-Netzwerks, die die Anzahl der realen Patienten widerspiegeln, die Ärzte wegen klinischer Anzeichen konsultieren. Viel zuverlässiger als die immerwährenden Kontaminationszahlen, die auf unzuverlässigen PCR-Tests basieren.

FREIHEIT ZUR PFLEGE UND VORSICHT

Vor allem muss es den Ärzten erlaubt sein, ihre Patienten mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln frei und ohne bürokratisches Diktat zu behandeln, und zwar von Beginn der Krankheit an, wie bei jeder anderen Pathologie auch. Von Beginn der Epidemie an waren frühe Behandlungen auf der Basis von Antibiotika, Makroliden, Hydroxychloroquin, Artemisia, Vitamin D und C und Zink, dann Ivermectin bekannt und wurden von den Ärzten des Plateaus im Dienste neuer teurer Medikamente wie Remdesivir und vor allem zukünftiger Impfstoffe verteufelt.

Die politische Entscheidung, die freie Wahl der Behandlung durch die Behörden zu verbieten, hat in mehreren Ländern der Welt, darunter auch Frankreich, zu zahlreichen Todesfällen geführt, von denen zumindest ein Teil vermeidbar gewesen wäre. Die laufenden Prozesse werden den Familien der Opfer eine Stimme geben, ohne den unwiederbringlichen Verlust eines geliebten Menschen zu ersetzen.

UNVERZICHTBARES MORATORIUM

Totalitarismus, systematische Zensur und Verfolgung von Gegnern und die Unterdrückung grundlegender Freiheiten in Wissenschaft, Medizin und Wirtschaft führen nur zu mehr oder weniger langfristigen Katastrophen, auch für die dafür Verantwortlichen.

Es ist höchste Zeit, zu den bewiesenen Tatsachen zurückzukehren und sie kritisch und ohne Vorurteile zu prüfen. In allen Ländern kam es nach experimentellen Impfungen zu einer Zunahme der Kontamination und der Sterblichkeit, die auf Covid19 und das Auftreten von Mutanten zurückgeführt wird. Solange das Phänomen nicht aufgeklärt ist, ist ein Moratorium für Covid-Impfungen unabdingbar und dringend erforderlich.

Dr. Gérard Delépine