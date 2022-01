Französischer Philosoph: Massive demografische Veränderungen in Europa sind „offensichtlich“

„Historische Völker in bestimmten Gemeinden und Regionen werden zu einer Minderheit“.

In einer Fernsehdebatte sagte der französische Philosoph Alain Finkielkraut, es bedürfe einer „fanatischen Realitätsverweigerung“, um die „spektakulären“ demografischen Veränderungen, die in Europa stattfinden, zu ignorieren.

Alain Finkielkraut, eines von 40 Mitgliedern auf Lebenszeit der 400 Jahre alten Académie Française, die sich für den Schutz der französischen Sprache und Kultur einsetzt, äußerte sich während eines Auftritts im Fernsehsender Europe 1.

Finkielkraut erklärte, dass Versuche, solche Debatten zu unterbinden, indem man behauptet, die Diskussion über eine „große Ablösung“ sei gefährlich, nur dazu dienen, von einem sehr realen und „offensichtlichen“ Problem abzulenken.

„Es handelt sich in der Tat um eine Zersplitterung, und ja, diese Gefahr besteht, und auf jeden Fall halte ich den demografischen Wandel in Europa für äußerst spektakulär. Die historischen Völker in bestimmten Gemeinden und Regionen werden zu einer Minderheit“, so Finkielkraut. „Ein ganzer Teil der Franzosen lebt heute nicht mehr in den Vorstädten, sondern außerhalb der Vorstädte, weil sie nicht mehr die kulturelle Referenz sind, die sie einmal waren, weil alle Metzger zum Beispiel Halal sind“.

Der Philosoph betonte, dass das Thema „mit großer Vorsicht behandelt werden sollte, aber es (als rassistisch) zu verteufeln ist absurd und zeugt einmal mehr von fanatischer Realitätsverweigerung“.

Der lautstärkste und freimütigste Kandidat bei den bevorstehenden französischen Wahlen, wenn es darum geht, den demografischen Austausch zu betonen, ist der jüdische Intellektuelle Eric Zemmour, ein Mann, den Finkielkraut als „zu radikal“ bezeichnet.

Zemmour hat gefordert, dass Frankreichs berüchtigte islamische Ghetto-Verbotszonen, die regelmäßig Schauplatz von Gewalt und Massenunruhen sind, „mit Gewalt zurückerobert“ werden sollten.

In einer Rede warnte Zemmour auch, dass 1,5 Milliarden Afrikaner, die sich auf den Weg nach Europa machen wollen, „den Tod Frankreichs“ bedeuten.

„Ich glaube, die Angst vor dem Ende Frankreichs, wie es war, die Angst vor der großen Ablösung, ist zu einem globalen Gefühl geworden“, sagte Zemmour im vergangenen Jahr. „Die Angst, nicht mehr Frankreich zu sein, die Angst vor der berühmten großen Ablösung. Viele Menschen beginnen zu denken, dass der Islam uns ersetzen wird. Es ist ein massives Gefühl geworden, eine Masse von 70 bis 80 Prozent der Franzosen“.

Eine im April letzten Jahres durchgeführte Umfrage ergab, dass die Mehrheit der Franzosen eine Art „Bürgerkrieg“ als Folge des gescheiterten Multikulturalismus und der Angriffe auf die französische Identität für wahrscheinlich hält.

Die Umfrage wurde durch einen Brief ausgelöst, der von 1000 Militärangehörigen, darunter 20 Generäle im Ruhestand, unterzeichnet wurde und in dem Präsident Macron vor „mehreren tödlichen Gefahren“ gewarnt wurde, die Frankreich bedrohen, darunter „Islamismus und die Horden der Banlieue“, eine Anspielung auf die zersplitterten Vororte um die Großstädte mit hoher Kriminalität und Einwandererpopulation.