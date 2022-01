Ex-ORF-Moderator Reinhard Jesionek enthüllt die Machenschaften seines ehemaligen Arbeitgebers (ORF)

Reinhard Jesionek sagt bei der Demo in Graz, dass er beim ORF zum Schwerpunkt Digitalisierung gearbeitet hat, und viel mit dem Digitalisierungsministerium zu tun hatte, wo es vor 3 Jahren (vor Corona) Gespräche gab. Dort wurde angeschnitten das es sich die nächsten 3-5 Jahren entscheidet, ob wir in Mitteleuropa in Richtung China gehen und das Sozialkreditsystem einführen