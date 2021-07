Franzosen haben genug! Hunderttausenden gegen Zwangsimpfung, Impfpässe und Rothschild Bänkster Macron (Eindrückliche Videos)

Polizeibeamte in der französischen Hauptstadt setzten Tränengas und Wasserwerfer ein, um die Menschenmengen zu zerstreuen, als die Situation auf den Straßen während der massiven Demonstrationen, die durch die Pläne der Regierung zur Verlängerung der Gesundheitspässe für öffentliche Plätze und zur Durchsetzung der Impfpflicht für bestimmte Arbeitsplätze außer Kontrolle gerieten.

Unreal numbers on the streets of Paris, let's see if the mainstream media call it "couple of hundred" . pic.twitter.com/avokmVmSkS — Karl F Kennedy 🆓️ 💬 (@KarlFKennedy17) July 24, 2021

In den sozialen Medien veröffentlichte Videos zeigten eine Menge wütender junger Menschen, die Polizisten zum Rückzug von den Champs-Elysees zwangen, indem sie die Straße blockierten, Polizisten mit verschiedenen Gegenständen bewarfen und sogar Polizeiwagen angriffen. Die Polizei reagierte mit dem Einsatz von Wasserwerfern, um die Menge zu zerstreuen.

Le canon à eau est utilisé sur les #ChampsElysees. Plusieurs centaines de manifestants #AntiPassSanitaire bloquent la circulation. Tensions en cours. #manif24juillet https://t.co/XcUJ2iT3rU pic.twitter.com/nrV4SeILnZ — Clément Lanot (@ClementLanot) July 24, 2021

ALERTE – Les forces de l’ordre obligées de fuirent face à des centaines de manifestants qui descendent les #ChampsElysees.



Situation extrêmement tendue. #manifs24juillet #manif24juillet #AntiPassSanitaire https://t.co/vHuoUaKN3m pic.twitter.com/udq9L2qOts — Clément Lanot (@ClementLanot) July 24, 2021

Andernorts in Paris endete ein angespanntes Patt zwischen Polizisten in Einsatzkleidung und Demonstranten in einem kurzen, aber heftigen Handgemenge, das die Polizei zum Einsatz von Tränengas veranlasste. Bei einem anderen Vorfall griff eine Menschenmenge ein Polizeimotorrad an, indem sie es mit Flaschen bewarf, so dass die Ordnungskräfte gezwungen waren, einzugreifen.

Tension now rising in Paris at the demonstration against the PassSanitaire. Protesters try to force a cordon of the mobile gendarmerie. pic.twitter.com/KL2axS3OqL — Awakened World & Lawyers of Light (@AwakenedOf) July 24, 2021

Tensions on the rise in Paris, France between the police and protesters against the Macron government domestic vaccine pass. pic.twitter.com/uLEVsslAUV — Marie Oakes (@TheMarieOakes) July 24, 2021

Tausende von Menschen gingen in der französischen Hauptstadt auf die Straße, um an mindestens drei großen Kundgebungen teilzunehmen. Eine von ihnen, an der Menschen mit gelben Westen teilnahmen – ein Zeichen einer weiteren großen Anti-Regierungs-Bewegung – wurde in der Nähe des Place de la Bastille organisiert.

Eine andere – organisiert von der euroskeptischen Partei „Patrioten“ – wurde am Trocadero, direkt gegenüber dem Eiffelturm, abgehalten. Eine andere Gruppe von Demonstranten plante ihren Marsch durch das Zentrum von Paris.

Tensions en cours. Projectiles et gaz lacrymogène. Une partie du cortège sort de l’itinéraire pour partir en cortège sauvage.



Les gendarmes semblent en sous nombre pour gérer les manifestants. #AntiPassSanitaire https://t.co/vhFhgyk6TO pic.twitter.com/nHSf8Xhdr9 — Clément Lanot (@ClementLanot) July 24, 2021

Mindestens neun Menschen wurden nach den Zusammenstößen in Paris festgenommen, wie der französische Innenminister Gerald Darmanin mitteilte.

Auch in anderen französischen Städten wie Marseille kam es zu massiven Kundgebungen. In der Stadt Lille gingen 2.000 Demonstranten auf die Straße, während sich den Demonstrationen in Straßburg 4.000 Menschen anschlossen. Die meisten Kundgebungen verliefen friedlich, aber Paris war nicht die einzige Stadt, in der es zu gewalttätigen Aktionen kam.

In der westlichen Stadt Poitiers stürmte eine Gruppe von Demonstranten ein örtliches Rathaus. Ein in den sozialen Medien veröffentlichtes Video zeigte, wie einige von ihnen angeblich ein Porträt von Präsident Emmanuel Macron sowie einige Dokumente aus dem Fenster des Rathauses warfen, während die Menge jubelte.

⚡️Protesters storm the town hall in Poitier, France, during an ANTI-COVID restrictions protest.



One reportedly throws a picture of president Emmanuel Macron and other documents from a window to the cheering crowd below.



(Via RT) pic.twitter.com/qRNWrIclgu — Randi M 🐴 (@RandiM20) July 24, 2021

An 168 Protestaktionen in ganz Frankreich nahmen insgesamt 161.000 Menschen teil, berichtete Le Parisien unter Berufung auf Daten des Innenministeriums. Allein in Paris demonstrierten 11.000.

Weitere Bilder aus ganz Frankreich.

Die Proteste, die die französische Hauptstadt und andere Städte im ganzen Land das zweite Wochenende in Folge erfassten, wurden durch die Entscheidung der Regierung ausgelöst, eine spezielle Bescheinigungspflicht für den Besuch verschiedener öffentlicher Bereiche zu verlängern sowie eine Impfpflicht für bestimmte Berufe, einschließlich der Medizin, zu verlängern.

Anfang dieser Woche kündigten die Behörden an, dass ein spezielles Zertifikat, das beweist, dass eine Person entweder geimpft ist oder sich in den letzten sechs Monaten von Covid-19 erholt hat oder einen kürzlich negativen Covid-19-Test hat, benötigt wird, um Museen, Kinos oder Schwimmbäder zu betreten.

Der „Pass sanitaire“, der schrittweise eingeführt werden soll, wird ab Anfang August auch für den Zutritt zu Restaurants und Bars sowie für Fernreisen mit Bahn und Flugzeug benötigt. Bisher war der Pass nur für den Besuch von großen Festivals oder Clubbing erforderlich.

Am Wochenende wird erwartet, dass die französischen Gesetzgeber über die Verlängerung abstimmen werden. Am Samstag wurde das Thema im staatlichen Senat debattiert.