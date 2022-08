Frauen absorbieren und behalten die DNA von jedem Mann, mit dem sie Sex haben

Laut einer neuen Studie der Universität Seattle und des Fred Hutchinson Cancer Research Center behalten Frauen die lebende DNA jedes Mannes, mit dem sie Geschlechtsverkehr haben, und tragen sie in sich.

Die Studie, bei der diese verblüffende Information zufällig entdeckt wurde, wollte ursprünglich herausfinden, ob Frauen, die mit einem Sohn schwanger waren, anfälliger für bestimmte neurologische Krankheiten sind, die bei Männern häufiger auftreten.

Doch als die Wissenschaftler das weibliche Gehirn auseinander nahmen, geriet die Studie völlig aus dem Ruder. Wie sich herausstellte, ist das weibliche Gehirn noch mysteriöser, als wir bisher dachten.

Die Studie ergab, dass weibliche Gehirne häufig „männliche Mikrochimäre“ enthalten, d. h. männliche DNA, die von einem anderen Individuum stammt und sich genetisch von den Zellen unterscheidet, aus denen der Rest der Frau besteht.

In der Studie heißt es: „63 % der getesteten Frauen (37 von 59) wiesen männliche Mikrochimäre im Gehirn auf. Männlicher Mikrochimismus war in mehreren Hirnregionen vorhanden.“

63 % der Frauen tragen also männliche DNA-Zellen in ihrem Gehirn. Offensichtlich wollten die Forscher wissen, woher die männliche DNA stammt.

Hat jemand eine Vermutung? Von den Vätern der Frauen? Nein. Die DNA des Vaters verbindet sich mit der DNA der Mutter zu einer einzigartigen DNA. Woher könnte sie also sonst kommen?

In der Studie gingen die Forscher davon aus, dass die wahrscheinlichste Antwort darin besteht, dass die gesamte männliche DNA, die im weiblichen Gehirn gefunden wurde, von einer männlichen Schwangerschaft stammt. Das war die sichere, politisch korrekte Annahme. Aber diese Forscher lebten in Verleugnung.

Denn als sie die Gehirne von Frauen untersuchten, die noch nicht einmal schwanger waren, geschweige denn ein männliches Kind hatten, fanden sie IMMER noch männliche DNA-Zellen im weiblichen Gehirn.

Zu diesem Zeitpunkt wussten die Wissenschaftler nicht, was zum Teufel los war. Verwirrt taten sie ihr Bestes, um den Beweis zu verstecken, bis sie ihn verstehen und erklären konnten. Sie verbargen sie in zahlreichen Teilstudien und Artikeln, aber wenn man sie alle durchforstet, findet man die vernichtende Aussage, die eine Zeile, die das Spiel verrät und genau erklärt, woher diese männlichen DNA-Zellen kommen.

Wovor haben sie solche Angst?

„SCHLUSSFOLGERUNGEN: Männlicher Mikrochimärismus war bei Frauen ohne Söhne nicht selten. Neben bekannten Schwangerschaften kommen als mögliche Quellen des männlichen Mikrochimärismus unerkannte Spontanaborte, verschwundene männliche Zwillinge, ein älterer Bruder, der durch den mütterlichen Kreislauf übertragen wurde, oder SEXUELLE INTERKURSE in Frage. Männlicher Mikrochimismus war signifikant häufiger und die Werte waren bei Frauen mit induziertem Schwangerschaftsabbruch höher als bei Frauen mit anderen Schwangerschaftsverläufen. Es sind weitere Studien erforderlich, um die spezifischen Ursachen des männlichen Mikrochimärismus bei Frauen zu ermitteln“.

Den Wissenschaftlern zufolge sind die möglichen Quellen der männlichen DNA-Zellen im Gehirn der Frauen also:

ein Schwangerschaftsabbruch, von dem die Frau nichts wusste

ein männlicher Zwilling, der verschwunden ist

ein älterer Bruder, der durch den mütterlichen Kreislauf übertragen wurde

Geschlechtsverkehr

In Anbetracht der Tatsache, dass 63 % der Frauen männliche DNA-Zellen in ihren Gehirnwindungen haben, welche der oben genannten Möglichkeiten ist Ihrer Meinung nach die wahrscheinlichste Herkunft der männlichen DNA?

Die ersten drei Möglichkeiten treffen auf einen sehr kleinen Prozentsatz der Frauen zu. Sie können unmöglich für die 63 % verantwortlich sein. Die vierte Möglichkeit? Sie ist sehr viel häufiger.

Die Antwort lautet: 4. Geschlecht.

Dies hat sehr wichtige Auswirkungen für Frauen. Jedes männliche Wesen, von dem Sie Spermatozoen aufnehmen, wird ein Leben lang ein Teil von Ihnen. Die in dieser Studie obduzierten Frauen waren älter. Einige trugen die lebende männliche DNA seit über 50 Jahren in sich.

Sperma ist lebendig. Es sind lebende Zellen. Wenn es Ihnen injiziert wird, schwimmt es und schwimmt, bis es kopfüber gegen eine Wand prallt, sich festsetzt und in Ihr Fleisch einwächst. Wenn es sich in Ihrem Mund befindet, schwimmt es und klettert in Ihre Nasengänge, Ihr Innenohr und hinter Ihre Augen. Dann gräbt er sich ein. Er gelangt in Ihren Blutkreislauf und sammelt sich in Ihrem Gehirn und Ihrer Wirbelsäule.

Wie in einem Science-Fiction-Film wird es ein Teil von Ihnen und Sie werden es nicht mehr los.

Wir fangen erst jetzt an, die ganze Macht und die Auswirkungen des Geschlechtsverkehrs zu verstehen.