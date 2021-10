Frauenrechtlerinnen fordern die Weltbank auf, Mittel für die Bezahlung afghanischer Lehrer freizugeben

Während die Weltbank ihre Jahrestagung abhält, werden Frauenrechtlerinnen, die eine neue Gruppe mit dem Namen Unfreeze Afghanistan („Afghanistan auftauen“) gegründet haben, eine Pressekonferenz abhalten, auf der sie die Bank auffordern, die eingefrorenen afghanischen Gelder freizugeben, um die Gehälter der Lehrerinnen und des Gesundheitspersonals in Afghanistan zu zahlen. Sie reagieren damit auf einen dringenden Appell der 45.000 Mitglieder zählenden Lehrervereinigung Afghanistans vom 6. Oktober 2021, die auf die katastrophale Lage der Lehrer hinweist, da die meisten von ihnen seit Juni nicht mehr bezahlt wurden. „Das Bildungsministerium verfügt nur über sehr wenige Mittel, und es ist schwer, von unseren Lehrern zu verlangen, dass sie ohne Gehalt weiterarbeiten. Viele von ihnen sind die Alleinverdiener in ihren Familien und haben wirklich zu kämpfen. Es wird schwierig sein, die Schulen offen zu halten, wenn wir keine Mittel haben“, heißt es in der Erklärung.

Das Gleiche gilt für das Gesundheitspersonal, das ebenfalls nicht bezahlt wird. Der Generaldirektor der