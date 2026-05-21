Freigegeben: Großbritannien wusste, dass die NATO-Erweiterung einen Krieg mit Russland „provozieren“ würde

Von Kit Klarenberg

Am 15. April veröffentlichte „Declassified UK“ eine brisante Untersuchung, die aufdeckte, dass hochrangige britische Politiker und Militärs Mitte der 1990er Jahre sehr wohl wussten, dass die NATO-Erweiterung nach Mittel- und Osteuropa „die Russen provozieren“ und wahrscheinlich einen totalen Krieg auslösen würde. Bislang unveröffentlichte Akten des Verteidigungsministeriums zeigen, dass London wusste, dass Moskaus „Empfindlichkeiten“ gegenüber einer „feindlichen Militärallianz“, die sich bis an seine Grenzen ausdehnte, tiefgreifend waren und auf sehr „realen“ Bedenken beruhten. Dennoch wurde der gefährliche Feldzug der NATO zur Eingliederung Mittel- und Osteuropas zügig fortgesetzt, was schließlich zum Stellvertreterkonflikt in der Ukraine führte.

Seit dem Ausbruch der sogenannten „militärischen Sonderoperation“ im Februar 2022 haben britische Regierungsvertreter unermüdlich das Mantra wiederholt, der Stellvertreterkrieg sei „unprovoziert“ gewesen. Ein freigegebenes Memo des Außenministeriums vom März 1995 stellte jedoch fest: „In Moskau herrschte die weit verbreitete psychologische und intellektuelle Wahrnehmung, dass die NATO eine reale Bedrohung darstelle.“ Im Mai desselben Jahres beschrieb der damalige Premierminister John Major seinem irischen Amtskollegen John Bruton die russischen Befürchtungen prägnant als „grundlegende Angst … vor einer Einkreisung“. Die Bedenken hinsichtlich einer EU-Mitgliedschaft waren vergleichsweise verhalten:

„Für die Russen hatte die NATO eine weitaus bedrohlichere Symbolik und politische Tragweite … Besonders schwierig war die Situation im Baltikum, das für Russland ein äußerst heikles Thema darstellt. Es wäre sehr schwer, eine NATO-Grenze direkt an Russland zu haben.“

Dennoch lud die NATO 1997 Tschechien, Ungarn und Polen zum Beitritt ein, dem diese zwei Jahre später folgten. Im Jahr 2004 traten Estland, Lettland und Litauen gleichzeitig dem Militärbündnis bei. Ebenso taten dies die ehemaligen Warschauer-Pakt-Mitglieder Bulgarien, Rumänien, die Slowakei und die ehemalige jugoslawische Republik Slowenien. Freigegebene britische Dokumente zeigen, wie der britische Militärgeheimdienst bereits im August 1996 eine Studie zur NATO-Erweiterung erstellte, in der ausdrücklich prognostiziert wurde, dass der Beitritt dieser Länder einen Krieg auslösen könnte und als Reaktion darauf eine militärische Operation des Bündnisses gemäß Artikel 5 des NATO-Vertrags eingeleitet würde.

Dies bezieht sich auf die kollektive Selbstverteidigung, wonach NATO-Mitglieder verpflichtet sind, einander im Falle eines Angriffs zu Hilfe zu kommen. In diesem Szenario ging der Verteidigungsnachrichtendienst davon aus, dass „Russland sich vehement gegen eine NATO-Mitgliedschaft der baltischen Staaten ausgesprochen und mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht hat, um seine eigene Sicherheit gegen ein als feindlich empfundenes Militärbündnis an seinen Grenzen zu wahren“. In der Realität gab Boris Jelzin damals zeitweise wütende öffentliche Erklärungen zur NATO-Erweiterung in den baltischen Staaten ab, während er hinter verschlossenen Türen bei US-Präsident Bill Clinton in dieser Angelegenheit Lobbyarbeit betrieb.

Die NATO-Erweiterung wurde dennoch fortgesetzt. Im Dezember 1996 warnte der damalige russische Ministerpräsident Viktor Tschernomyrdin laut freigegebenen britischen Berichten Major privat: „Russland könne die NATO-Erweiterung nicht aufhalten, doch dies würde eine instabile Situation schaffen, die explodieren könnte.“ Andere freigegebene Akten aus dieser Zeit zeigen, dass hochrangige Funktionäre in London sich der „Besorgnis“, „Ängste“, „Feindseligkeit“, „negativen Einstellungen“ und des „Grolles“ Moskaus gegenüber der Erweiterung des Bündnisses sehr wohl bewusst waren. Sowohl Major als auch sein Nachfolger Tony Blair versicherten Kreml-Vertretern persönlich ausdrücklich, dass die NATO nicht „bis an die Grenzen Russlands vordringen“ würde.

Ein geheimes Strategiepapier vom September 1996 machte jedoch deutlich, dass Großbritannien entschlossen war, „die NATO nach Osten zu erweitern“, selbst wenn „eine Zustimmung Russlands nicht möglich ist“. Im Februar 1997 bezeichnete der stellvertretende russische Außenminister Nikolai Afanasievsky bei einem Treffen mit Jeremy Greenstock, dem britischen Botschafter in Moskau, öffentliche Diskussionen in westlichen Hauptstädten über die Aufnahme ehemaliger Sowjetrepubliken in das Bündnis wütend als „offenkundige Provokation“. Greenstock versicherte seinem russischen Amtskollegen, die NATO habe „keine Absicht“, ehemalige Sowjetstaaten „zum jetzigen Zeitpunkt“ aufzunehmen – was technisch gesehen der Wahrheit entsprach.

„Das russische Problem“

Ein Memo des Außenministeriums vom März 1997 prognostizierte, dass eine rasche NATO-Erweiterung Russland „verärgern“ und letztendlich zu einer kriegerischen Gegenreaktion „provozieren“ würde. Jelzins „Beunruhigung“ über den „möglichen Beitritt der Ukraine, der baltischen Staaten und anderer Staaten der ehemaligen Sowjetunion“ wurde als das „schwierigste Problem“ angesehen, das die westlichen Beziehungen zu Moskau beeinträchtigte. Ein gestaffelterer Ansatz war daher erforderlich. In diesem Monat traf sich John Major mit NATO-Generalsekretär Javier Solana, der von „russischen Befürchtungen hinsichtlich der Verlagerung von NATO-Truppen und -Ausrüstung nach Osten“ sprach.

Als Ausdruck der tiefen Unbeliebtheit und des Misstrauens gegenüber der NATO-Erweiterung in weiten Teilen der russischen Öffentlichkeit und der politischen Klasse berichtete Solana Major, wie Moskaus Außenminister Jewgeni Primakow „ihn mehr oder weniger um Hilfe gebeten hatte, um den Russen die Gewissheit zu geben, dass die NATO-Streitkräfte nicht nach Osten vorrücken würden“. Einen Monat später sandte Jelzin einen scharf formulierten privaten Brief an John Major:

„Unsere ablehnende Haltung gegenüber den NATO-Erweiterungsplänen bleibt unverändert. Die Umsetzung dieser Pläne wäre der größte Fehler des Westens in der gesamten Nachkriegszeit.“

Bislang unveröffentlichte, freigegebene CIA-Akten belegen eindeutig, dass Washington sich der heftigen öffentlichen und staatlichen Opposition in Russland gegen militärische NATO-Aktionen und die NATO-Erweiterung bewusst war – und zwar nicht nur im ehemaligen Warschauer Pakt und in der Sowjetunion, sondern auch im ehemaligen Jugoslawien, wobei diese Opposition sogar noch weiter zurückreicht. Ein CIA-Memo vom Januar 1993 befasste sich mit „Serbien und dem russischen Problem“. Die Behörde hielt es für notwendig – wenn auch potenziell schwierig –, Moskaus Zustimmung zu den Maßnahmen der USA und der UNO gegen die Serben im Zusammenhang mit dem Bosnienkrieg zu sichern.

Zu dieser Zeit erwog das neu ins Amt eingetretene Clinton-Weiße Haus offen eine direkte Intervention in die sich ständig verschärfende humanitäre Krise, bis hin zu einer umfassenden Invasion. Ein Jahr zuvor hatte Washington wegen des Blutvergießens vernichtende Sanktionen gegen das, was von Jugoslawien übrig geblieben war, verhängt. Die CIA hielt es für dringend notwendig, „[Clintons] neues politisches Team für die wachsende Gefahr einer Entfremdung Russlands“ von der „westlichen Politik gegenüber Serbien“ zu sensibilisieren. Die Behörde befürchtete, dass die „historischen Beziehungen“ zwischen Belgrad und Moskau „einer wirksamen internationalen Reaktion entgegenwirken“ könnten – mit anderen Worten: einer offenen Beteiligung der USA.

„Auch wenn die USA ihre Jugoslawienpolitik nicht an Russland verpfänden können, sollte Washington sich wohl stärker darum bemühen, Moskau zu konsultieren, bevor neue politische Maßnahmen beschlossen werden“, mahnte das CIA-Memo. Die Behörde versuchte zu erklären, „warum die russische Besorgnis über die westliche Politik gegenüber Serbien durchaus zu einem Veto gegen Resolutionen [des UN-Sicherheitsrats] über die Anwendung von Gewalt führen könnte“. Die CIA berichtete, dass die russische Regierung „zunehmend besorgt über den möglichen Einsatz von Gewalt gegen Serbien“ sei, und skizzierte anschließend „fünf treibende Kräfte hinter dieser Besorgnis“.

Darunter befand sich „Pseudo-Geopolitik“. Problematisch für Jelzin – und damit auch für die CIA, das Pentagon und das Weiße Haus – war, dass „einige Russen“ fragten: „Warum sollten sich der Westen und insbesondere die USA in ein Gebiet einmischen, das Russland stets als seinen traditionellen Einflussbereich betrachtet hat?“ Während die CIA verächtlich erklärte, „der Westen sollte dieses Argument in der heutigen Welt nicht allzu ernst nehmen“, warnte die Behörde, dass dieses Argument in Russland auf öffentlicher und politischer Ebene „vorgebracht“ werde und der Kreml „sich damit auseinandersetzen müsse“.

Eine weitere „Sorge“ galt der „slawischen Bruderschaft“. Die CIA beobachtete, wie „romantische Nationalisten“ im Land den marxistischen Slogan „Arbeiter, vereinigt euch“ durch „Slawen, vereinigt euch“ ersetzten. Infolgedessen sahen russische „Ultranationalisten“ Moskau in der „Pflicht, den Serben zu Hilfe zu kommen“. Ohne näher darauf einzugehen, war die CIA der Ansicht, dass „wir dies aus einigen der oben genannten Gründe nicht allzu ernst nehmen sollten, es jedoch nicht ignorieren können, wenn andere Akteure ihren ethnischen oder religiösen Brüdern zu Hilfe kommen.“

„Gefährlicher Präzedenzfall“

Der Balkan ist für Russland von enormer kultureller, wirtschaftlicher, historischer, militärischer, politischer und strategischer Bedeutung. Jugoslawien hatte sich unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg direkt der Sowjetunion angeschlossen, bevor sich die beiden 1948 trennten. Danach pflegten Belgrad und Moskau harmonische, wenn auch zeitweise angespannte Beziehungen. Es war völlig verständlich, warum Russland und die Russen besorgt waren über zerstörerische, von den USA angeführte Aktionen gegen das zerfallende Jugoslawien, das gewaltsam in leicht ausbeutbare westliche Marionettenstaaten und künftige NATO-Mitglieder aufgespalten wurde.

Die CIA – sowie das Weiße Haus und die NATO – gingen jedoch davon aus, dass in einer unipolaren Welt der unangefochtenen und unanfechtbaren globalen Hegemonie der USA die Vorstellung, Russland habe irgendeinen Einflussbereich in der Welt und Interessen außerhalb seiner eigenen Grenzen, bei der politischen Planung nicht „sehr ernst“ genommen werden sollte – wenn überhaupt. Die beiläufige Missachtung der klar formulierten roten Linien und offensichtlichen Bedenken Moskaus durch den Westen verfestigte sich erheblich und wurde durch die Bombardierung Jugoslawiens von März bis Juni 1999 noch verstärkt.

In den westlichen Hauptstädten wurde die Ablehnung der Kampagne durch China und Russland vorausgesagt. Daher umging die NATO die unvermeidlichen Vetos Pekings und Moskaus im UN-Sicherheitsrat gegen einseitige Militäraktionen, indem sie sich auf die Selbstverteidigungsklausel der UN-Charta berief, um Jugoslawien ohne Abstimmung im Sicherheitsrat zu bombardieren. Ein unheimlich vorausschauender Artikel im New Statesman vom April 1999 warnte, dass die unerlaubten, illegalen Bombardements der NATO kein „Einzelfall“, sondern „nur der Anfang“ einer „schönen neuen Welt“ seien, in der das Militärbündnis als weltweite „Einsatztruppe“ agiere.

Als die Kampagne losbrach, befand sich der damalige Ministerpräsident Jewgeni Primakow buchstäblich mitten in der Luft, auf dem Weg in die USA zu einem offiziellen Treffen. Er befahl dem Piloten sofort, nach Russland zurückzukehren. Trotz Primakows Protesten kam die Jelzin-Regierung Belgrad nicht zu Hilfe, sondern ermutigte den serbischen Führer Slobodan Milošević, sich der NATO zu ergeben. Dennoch hatte die Bombardierung Jugoslawiens durch das Bündnis, wie aus einem im Juni 1999 freigegebenen Telegramm der britischen Botschaft in Moskau an alle führenden diplomatischen Vertretungen Londons im Ausland hervorgeht, „Russland angeschlagen und verwirrt zurückgelassen“.

Im ganzen Land, von der Straße bis in die höchsten Ebenen, herrschte Entsetzen darüber, dass „die NATO trotz des direkten Widerstands Russlands zu militärischen Maßnahmen gegriffen hatte“. Die Kampagne wurde weithin als „gefährlicher Präzedenzfall für militärische Maßnahmen ohne Autorisierung durch den UN-Sicherheitsrat“ angesehen, wodurch „das Gewicht des russischen Vetos geschwächt“ wurde. Dies wurde nicht nur als „Schlag“ gegen den UN-Sicherheitsrat wahrgenommen, sondern als regelrechte „Bedrohung russischer Interessen … und als Schaffung eines inakzeptablen Präzedenzfalls für Maßnahmen außerhalb des Einsatzgebiets, bei denen der Sicherheitsrat notfalls umgangen wird“:

„[Das Moskauer Verteidigungsministerium] hat den Einsatz von Gewalt durch die NATO zum Anlass genommen, um zu argumentieren, dass die neue Militärdoktrin Russlands einer potenziellen Bedrohung durch die NATO stärker Rechnung tragen müsse – mit allen Konsequenzen, die dies für die Truppenstärke, die Rüstungsbeschaffung und die Zukunft der Rüstungskontrolle mit sich bringt… Die vorausschauende Haltung Großbritanniens in Bezug auf die Anwendung von Gewalt ist nicht unbemerkt geblieben… Der Kosovo-Einsatz hat hier die Wahrnehmung verstärkt, dass eine expandierende NATO ein mächtiges Instrument zur Durchsetzung des Willens der USA in Europa darstellt.“

„Interventionen anderswo“

Infolge der illegalen, 78 Tage andauernden Bombardierung Jugoslawiens durch die NATO, bei der Tausende Menschen – darunter auch Kinder – ums Leben kamen und das tägliche Leben von Millionen Menschen gewaltsam gestört wurde, setzte Russland den formellen Dialog mit der NATO aus. In dem hochrangigen Moskauer Stationsbericht hieß es: „Es gibt Anzeichen dafür, dass Russland an einer Wiederaufnahme des Dialogs interessiert sein könnte, doch eine baldige Rückkehr zum Status quo ante ist politisch unmöglich.“ Weiter hieß es:

„Ein entschiedener und emotionaler Widerstand gegen militärische Aktionen der NATO ist ebenso wie der Widerstand gegen die NATO-Erweiterung ein beständiges Merkmal der russischen Politik über das gesamte politische Spektrum hinweg.“

Dem russischen Militär wurde jedoch nachgesagt, es habe sich „durch seine lautstarke Rhetorik und die aktive Förderung dessen, was es als Russlands Großmachtinteressen ansieht, hervorgetan“. Außenpolitische Analysten in Moskau hätten „als Reaktion“ auf die Bombardierung „die Möglichkeit einer Annäherung der russischen Politik“ an China und Indien „in den Fokus gerückt“, „bislang jedoch ohne große Überzeugung, ob sich dies als praktikabel erweisen wird“. Dennoch wurde diese Option von einflussreichen politischen Denkern breit diskutiert, da das „Vertrauen“ in den Westen vor Ort schwer „untergraben“ worden sei.

In dem Kabel wurde prognostiziert, dass der „Wiederaufbau des gegenseitigen Vertrauens“ zwischen der NATO, ihren Mitgliedstaaten und Moskau nach den Bombenangriffen des Bündnisses auf Jugoslawien „wahrscheinlich ein langwieriger Prozess“ sein werde. Man ging davon aus, dass eine bevorstehende Tagung des Europäischen Rates zur Schaffung einer Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik in Köln „eine wichtige erste Gelegenheit sein würde, Moskau zu zeigen, dass wir der Zusammenarbeit mit Russland weiterhin Bedeutung beimessen“:

„Es würde dazu beitragen, die russischen Bedenken hinsichtlich möglicher weiterreichender Auswirkungen einer militärischen Aktion der NATO zu zerstreuen, wenn [Tony Blair] Jelzin klarmachen könnte, … dass [die Bombardierung Jugoslawiens] keinen Präzedenzfall für eine Intervention an anderer Stelle darstellt.“

Das gleiche unmissverständliche Versprechen war den ebenso empörten und beunruhigten Chinesen von Blair und hochrangigen Diplomaten „separat“ gegeben worden. Die Bombardierung Jugoslawiens wurde jedoch rasch zu einem Präzedenzfall für weitere einseitige westliche Militäraktionen „außerhalb des Einsatzgebiets“, unabhängig davon, ob diese unter der Schirmherrschaft der NATO durchgeführt wurden oder nicht. Im Zuge dessen wurden unabhängige Staaten wie Libyen zu Sklavenmärkten unter freiem Himmel degradiert. Unterdessen wurden die Überreste der durch den NATO-Imperialismus zerschlagenen Länder von der Allianz nacheinander mit immer räuberischerer Geschwindigkeit aufgesaugt.

Auch hier war den Briten wohlbekannt, dass die westlichen Maßnahmen im ehemaligen Jugoslawien die russischen Bedenken hinsichtlich einer von der NATO erzwungenen Unipolarität sowie der unaufhaltsamen Ausdehnung des Bündnisses immer näher an die Grenzen Moskaus erheblich verstärkten. Im September 1999 schrieb der Privatsekretär des damaligen Außenministers Robin Cook an Blair und warnte, dass die Russen die jüngsten einseitigen anglo-amerikanischen Wirtschafts- und Militäraktionen gegen den Irak und Jugoslawien als „besonders schwer zu schlucken“ empfanden:

„Der eigentliche Grund für diese (durchaus berechtigte) Besorgnis ist das Gefühl, dass die Vereinigten Staaten und die NATO sich über jedes Gesetz hinwegsetzen. Die Vorstellung, dass … der Westen den russischen Interessen kaum Beachtung schenkt und … die NATO-Erweiterung darauf abzielt, Russland noch stärker einzuschränken.“

„Starke Meinungsverschiedenheiten“

In einem Bericht des Außenministeriums vom Februar 2000 für ein Treffen zwischen Blair und NATO-Generalsekretär George Robertson hieß es: „Der russische Widerstand gegen die NATO-Erweiterung hat sich infolge der Bombardierung Jugoslawiens noch weiter verhärtet.“ Unbeeindruckt davon wuchs das Bündnis weiter, wobei britische Militär- und Geheimdienstvertreter an der Spitze dieser Bemühungen standen. An ihrer Spitze stand Chris Donnelly, ein langjähriger Apparatschik des Verteidigungsministeriums, der 1989 zur NATO befördert wurde – gerade rechtzeitig zum Zusammenbruch des Warschauer Pakts und Jugoslawiens.

Wie eine vernichtende wissenschaftliche Rezension seines 2004 erschienenen Werks „Reforming For Wars Of The Future“ feststellte: „Wenn es einen Mann gibt, der eine zentrale Rolle im Prozess der NATO-Erweiterung und bei der konstruktiven Unterstützung der Militärreform in den neu befreiten Ländern Mittelosteuropas gespielt hat, dann ist es Chris Donnelly.“ In vielen Fällen wurden Staaten trotz erheblicher öffentlicher und politischer Widerstände in die NATO aufgenommen. Bemerkenswerterweise räumte Donnelly selbst im Januar 2002 ein, dass die NATO im Grunde kein defensives Militärbündnis sei.

„Kleine Armeen aus kleinen Ländern können nicht viel ausrichten“, erklärte er, daher „funktioniert die NATO besser als politisches Bündnis.“ Donnelly verließ die NATO im Jahr 2003. Seine Ansichten zur NATO-Erweiterung blieben auch danach äußerst einflussreich. Anfang 2004 veröffentlichte die NATO-Hauszeitschrift NATO Review einen von ihm verfassten Aufsatz über den Aufbau einer NATO „für den Großen Nahen Osten“. Ein Papier des US Army War College vom Oktober 2006, in dem erörtert wurde, wie die Ukraine in den Krieg gegen den Terror verwickelt werden könnte, zitierte Donnellys Dissertation von 1997 über die „Verteidigungstransformation in den neuen Demokratien“.

Die Ukraine wurde auf dem NATO-Gipfel im April 2008 vorläufig auf den NATO-Kurs gebracht. Im Februar desselben Jahres telegrafierte der damalige US-Botschafter in Moskau, Bill Burns – CIA-Chef unter der Präsidentschaft von Joe Biden – nach Washington, dass Moskau „besonders besorgt“ sei über die „starken Spaltungen in der Ukraine hinsichtlich der NATO-Mitgliedschaft“. „Ein Großteil“ der „ethnisch-russischen Gemeinschaft“ des Landes lehnte einen Beitritt ab, und dies „könnte zu einer großen Spaltung führen, die mit Gewalt oder im schlimmsten Fall mit einem Bürgerkrieg einhergehen könnte“. Dies würde Russland zwingen, „zu entscheiden, ob es intervenieren soll; eine Entscheidung, der sich Russland nicht stellen möchte“.

Die eigene Umfrage der NATO aus dem Jahr 2011 deutete darauf hin, dass weniger als 20 % der Ukrainer den Beitritt unterstützten. Die Bombardierung Jugoslawiens war vor Ort „besonders unpopulär“ – „für viele … ruft das Bild der NATO immer noch ein Gefühl der Angst hervor“. Eine Woche später skizzierte Burns gegenüber dem Weißen Haus die wahrscheinlichen Reaktionen Moskaus auf ein NATO-Beitrittsangebot an Georgien und die Ukraine. In Bezug auf Georgien seien „die Aussichten auf einen anschließenden … bewaffneten Konflikt hoch“ – tatsächlich kam es im August 2008 zum russisch-georgischen Krieg. Unterdessen hallen Burns’ Beobachtungen zur Ukraine heute nach wie der Fluch eines Propheten, der sich auf schreckliche Weise bewahrheitet hat: