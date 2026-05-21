Beobachtungen vom Xi-Trump-Gipfel

Viel Lärm um nichts

Als Shakespeare vor rund 420 Jahren die Komödie über viel Aufhebens um etwas Unwichtiges oder Triviales schrieb, ahnte er wohl kaum, dass der Titel des Stücks eine treffende Beschreibung für den China-USA-Gipfel der letzten Woche sein würde.

Abgesehen von dem Pomp und der Pracht mit dem großen Empfang, dem Staatsbankett und dem Fototermin im Himmelstempel, scheint bei dem Treffen kaum etwas herauszukommen.

Als ich meinen letzten Essay „ Was ist vom Treffen zwischen Xi und Trump zu erwarten?“ schrieb , hatte ich sehr geringe Erwartungen, und diese wurden noch übertroffen, da noch weniger geliefert wurde.

Kurz gesagt, das Treffen war „enttäuschend“ – ein Wort, das ich in letzter Zeit anscheinend häufig verwende.

Pekings Ziel war die Stabilisierung der Beziehungen zum US-Präsidenten, dessen psychische Stabilität möglicherweise instabil ist. Gemessen daran war der Gipfel ein Erfolg.

Im Großen und Ganzen ist klar, dass die beiden Seiten in Schlüsselfragen so weit auseinanderliegen, dass man nicht realistischerweise erwarten kann, dass sie ihre Differenzen beilegen, geschweige denn gemeinsam die Probleme der Welt lösen.

Dennoch möchte ich einige Beobachtungen darüber teilen, was sich abseits der Versammlungssäle ereignet hat und was daraus gelernt werden kann.

Die Berichterstattung in den chinesischen sozialen Medien war verhalten.

Im Vergleich zu den umfassenden und tiefgründigen Analysen der Kriege in der Ukraine und im Iran in den chinesischen sozialen Medien wurde der Gipfel mit wenig Begeisterung und Aufregung aufgenommen.

Es scheint, als würden die chinesischen Internetnutzer dem Gipfeltreffen ungefähr die gleiche gleichgültige Aufmerksamkeit schenken wie dem Besuch von Starmer, Merz und Carney Anfang dieses Jahres oder dem Besuch von Macron im vergangenen Dezember.

Das Interesse scheint durch den Besuch von Präsident Putin Ende dieser Woche etwas gestiegen zu sein. Mal sehen, was dabei herauskommt.

Die Nachrichten, die chinesische Internetnutzer in den letzten Wochen auf dem WeChat-Konto der US-Botschaft in Peking hinterlassen haben, sind aufschlussreich.

Meist scheinen es kurze Texte wie „ hehe, nett “ oder „ ja, das stimmt “ (ein Kennzeichen von Ungläubigkeit und zynischer Unaufrichtigkeit) oder Memes von Gähnen oder Kichern zu sein, die unter den Bildern von Trumps Staatsbesuch oder seinem herzlichen Ausdruck der „Freundschaft“ mit seinem Gastgeber gepostet werden.

Diese weisen bemerkenswerte Ähnlichkeiten mit den Nachrichten auf, die im ersten Monat des Iran-Krieges auf dem WeChat-Konto der US-Botschaft hinterlassen wurden, als dort Narrative über den US-Sieg im Iran und die Rechtfertigungen für den heimtückischen Angriff veröffentlicht wurden.

Auf der anderen Seite überschwemmten chinesische Internetnutzer die WeChat-Konten der iranischen Botschaft mit Unterstützungsbekundungen, Anfragen nach Spendenmöglichkeiten für den Iran und sogar ungefragten Vorschlägen, wie man die F-35 ausschalten könnte.

Ein Tutorial, das von einem chinesischen Social-Media-Account („Old Hu Talks the World“) veröffentlicht wurde, ging viral. Das Tutorial wurde Mitte März von einem Luft- und Raumfahrtingenieur veröffentlicht, der an der Northwestern Polytechnic University, einer führenden Verteidigungsforschungseinrichtung in Xi’an und selbst Ziel von US-Sanktionen, ausgebildet wurde.

Das Video, das persische Untertitel enthielt, erklärte detailliert, wie der Iran seine kostengünstigen Systeme einsetzen könnte, um den hochentwickelten Tarnkappenjäger ins Visier zu nehmen und zu zerstören.

Die Strategie des alten Hu konzentrierte sich darauf, die bekannten physikalischen Grenzen der Tarnkappentechnologie mit verschiedenen Methoden auszunutzen:

Passive Infrarotdetektion: Im Tutorial wurde die Verwendung von elektrooptischen/infraroten (EO/IR) Sensorsystemen empfohlen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Radarsystemen arbeiten diese Systeme passiv und senden keine Signale aus, die die Radarwarnempfänger der F-35 auslösen würden.

Angriff auf das „verwundbare Heck“: Hu merkte an, dass die F-35 zwar von vorne auf Tarnkappeneigenschaften ausgelegt sei, ihre Wärmesignatur aber von hinten besser erkennbar sei. Das Tutorial empfahl, mit dem Aktivieren der Luftabwehr zu warten, bis ein Tarnkappenflugzeug vorbeigeflogen ist, um es von hinten anzugreifen.

„Tripwire“-Netzwerke: Durch den Einsatz eines Netzwerks passiver Sensoren könnten ältere, schnelle Raketen – wie die sowjetische R-27T/ET Vympel – ohne aktive Radarführung auf die Wärmesignatur des Flugzeugs gelenkt werden.

Kostengünstige Täuschungsmanöver: Die Strategie umfasste den Einsatz gefälschter Radarsysteme, um israelische oder US-amerikanische Angriffe auf falsche Ziele zu lenken und so die eigentlichen Verteidigungssysteme zu schützen, bis diese zum Angriff bereit waren.

Fünf Tage nach Veröffentlichung des Tutorials behauptete der Iran, eine F-35 erfolgreich mit seiner einheimischen Luftverteidigung getroffen zu haben, obwohl die USA lediglich zugaben, dass die F-35 „eine Notlandung durchgeführt“ habe und „sowohl Pilot als auch Flugzeug in Sicherheit“ seien.

Die South China Morning Post berichtete über diese kleine Episode; den Artikel finden Sie hier: https://www.scmp.com/news/china/science/article/3348619/how-take-down-us-f-35-over-iran-chinese-engineers-prophetic-tutorial-goes-viral

Unabhängig davon, ob das Tutorial beim Abschuss von F-35-Kampfjets hilfreich war, setzte der Iran dieselben Taktiken ein, um zahlreiche MQ-9 Reaper-Drohnen mit seiner Rakete vom Typ 358 auszuschalten. Die Details dazu finden Sie in meinem früheren Beitrag hier: https://huabinoliver.substack.com/p/the-us-war-machine-underwhelms-part-abd

Peking enttäuscht durch seine Vorhersehbarkeit und Gelassenheit.

Während Pekings Ziel darin bestand, die Beziehungen auf einem ausgeglichenen Niveau zu halten, und Präsident Xi dafür sorgte, ist Pekings allzu vorhersehbare Vorgehensweise gegenüber Trump enttäuschend, zumindest für mich und viele Beobachter in den sozialen Medien.

Peking ist bekannt für seine strikte Einhaltung diplomatischer Normen. Aus Prinzip belehrt oder predigt es keine anderen Staaten. Und natürlich bringt es wenig, einen bekannten egozentrischen Narzissten wie Trump zu verärgern.

Abgesehen davon ist dieser Mann durch und durch unehrlich und korrupt und hat in Iran und Venezuela im Zuge unprovozierter Angriffskriege Verbrechen gegen Zivilisten begangen. Er drohte sogar mit Völkermord, um die iranische Zivilisation zu zerstören.

Trumps vorgebliche „Freundschaft“ mit Präsident Xi reicht nicht aus, um ihm große Ehre und Respekt zu erweisen.

Peking hätte seine Verbrechen nicht ignorieren dürfen. Ein Großteil des Chaos und der Turbulenzen in der Welt, auf die Präsident Xi in seinen Eröffnungsworten anspielte, wurde von seinem „Gast“ verursacht.

Marco Rubio unterliegt chinesischen Sanktionen und sollte nicht ins Land gelassen werden, solange diese Sanktionen in Kraft sind. Peking hätte deutlich machen müssen, dass die Sanktionen ernst zu nehmen sind und dass Zweckmäßigkeit nicht über Prinzipien gestellt werden darf.

Auch Pekings Diplomaten agieren zu passiv und reaktiv. Wichtige Handels- und Technologiethemen werden durch das Handeln der USA bestimmt, und Peking reagiert lediglich darauf.

Warum sollte sich Peking in eine Lage begeben, in der Handelskriege und Technologieembargos allesamt von den USA und dem Westen initiiert werden, anstatt die Agenda nach eigenen Vorstellungen zu bestimmen?

China könnte durchaus proaktive Maßnahmen ergreifen, um seine Lieferketten und seine wirtschaftlichen Interessen, wie beispielsweise Öl- und Gasimporte aus dem Golf, zu schützen, anstatt auf die offensiven Aktionen der anderen Seite zu reagieren.

Beispielsweise könnte Peking seine eigene Marineflotte entsenden, um seine Öltanker vor der illegalen Blockade und den Abfangmaßnahmen der USA durch den Iran zu schützen.

Warum besteht Peking darauf, dass sein Feind „den ersten Schuss abgibt“?

Letztendlich gilt: Was für die eine Seite gilt, gilt auch für die andere. Wenn andere Länder mit der Auferlegung extraterritorialer Regeln hart verhandeln, sollte Peking nicht nur mit Gegenmaßnahmen reagieren, sondern proaktiv eigene Regeln aufstellen.

Es besteht zudem eine starke Asymmetrie in den Beziehungen zwischen den USA und China. Warum werden Apple und Tesla auf dem chinesischen Markt willkommen geheißen, während Huawei und BYD in den USA verboten sind?

Warum können die CEOs von Huawei, DJI, BYD und SMIC nicht in die USA reisen, um dort neue Geschäfte anzubahnen?

Warum sollte Peking Sojabohnen, Rindfleisch und Öl aus den USA kaufen, wenn diese Rohstoffe andernorts zu niedrigeren Preisen problemlos erhältlich sind?

Warum werden keine Anstrengungen unternommen, die USA zum Kauf chinesischer Elektrofahrzeuge, Solaranlagen und Batterien zu bewegen, wenn diese doch global wettbewerbsfähig sind?

Warum sollte Peking Blackrock, Citigroup oder Visa zulassen, wenn deren chinesische Pendants vom US-Markt ausgeschlossen sind?

Anstatt die USA höflich zu bitten, keine Waffen an Taiwan, eine abtrünnige Provinz, zu verkaufen, warum sollte Peking nicht nach eigenem Ermessen, im Rahmen einer zwischenstaatlichen Beziehung und in voller Übereinstimmung mit dem Völkerrecht, Waffen an den Iran, Russland oder irgendjemand anderen verkaufen dürfen?

Pekings Vorgehen gegenüber Trump und dem US-Regime ist viel zu vorhersehbar und zu konfliktfrei; es zielt auf Stabilität ab und will niemanden schockieren.

Ein anderer Ansatz könnte Chinas Interessen besser dienen, indem er proaktiver die Agenda festlegt und in die Offensive geht.

Es ist Zeit für einen Neuanfang in den Beziehungen, doch der Gipfel hat es nicht einmal geschafft, die Voraussetzungen für einen solchen Neuanfang zu schaffen.

Es führt kein Weg daran vorbei, dass die USA eine Oligarchie sind.

Sollte es unter einigen Chinesen noch die Illusion geben, die USA seien eine „Demokratie“, die es nachzuahmen gelte, so beseitigt die Passagierliste der Air Force One diese Illusion endgültig.

Chinesische Internetnutzer haben bemerkt, dass sich unter den 17 Unternehmenschefs, die Trump nach Peking begleiten, 5 Milliardäre befinden – Elon Musk, Tim Cook, Jensen Huang, Larry Fink (Blackrock) und Steve Schwarzman (Blackstone).

Laut Forbes befinden sich zwischen 12 und 15 Milliardäre unter Trumps Kabinettsmitgliedern und Beratern, Trump selbst nicht mitgerechnet.

Die Delegation in Peking vertritt die Interessen der amerikanischen Konzerne auf höchster Ebene, von der Technologiebranche (Nvidia, Tesla, Apple, Micron, Qualcomm) über die Wall Street (Goldman Sachs, Citigroup, Visa, Blackrock) bis hin zu Agrar- und Luftfahrtunternehmen (Cargill, Boeing, GE Aerospace).

Diese prominenten/milliardenschweren CEOs sind keine gewöhnlichen Angestellten, die auf Geschäftsreise sind, um ein paar Geschäfte abzuschließen. Sie sind die herrschende Klasse der USA.

Die US-Regierung ist heute vollständig von oligarchischen Interessen durchdrungen. Sie wird von einem Immobilienmilliardär geführt, der sich durch Kryptogeschäfte, Insiderhandel und diverse Bestechungsmethoden bereichert.

Der Staat existiert, um den Interessen dieser Oligarchen zu dienen.

Peking lud außerdem mehrere hochrangige Wirtschaftsvertreter zum Staatsdinner ein, darunter Lei Jun (Xiaomi), Liang Rubo (ByteDance), Yang Yuanqing (Lenovo) und Cao Hui (Fuyao Glass).

Auch dies sind Selfmade-Milliardäre, aber keiner von ihnen hat politischen Einfluss auf Xi oder die chinesische Regierung.

Ihnen fehlen die Mittel, um Macht zu erlangen, wie Lobbygruppen, Denkfabriken, politische Spenden und SuperPACs.

Es gab eine Zeit, da lebten einige Chinesen in der Illusion, dass „Demokratie“ besser sei als die Einparteienherrschaft und dass die USA eine Demokratie seien.

Aber „Herrschaft der Reichen“ ist Plutokratie, keine Demokratie. Beides schließt sich aus; man kann nicht gleichzeitig Plutokratie und Demokratie sein.

Trumps fröhliche Bande von Räubern an Bord der Air Force One hat diesen ahnungslosen Chinesen gezeigt, wer in den USA wirklich das Sagen hat.

Man fragt sich unwillkürlich: Wer denkt heutzutage, es sei besser, von Trump, Larry Fink und Elon Musk regiert zu werden als von Xi und der KPCh?