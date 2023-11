Fremdbestimmte Schweiz

Ist die Schweiz fremdbestimmt? Betrachten wir diesbezüglich einige konkrete Themen:

Corona

Mit dem von der WHO gepuschten, für die Diagnostik jedoch nicht zugelassenen, weil untauglichen Drosten-PCR-Test, der zudem mit seinen völlig übertriebenen 45 Zyklen zwingend über 95 % falsch positive Resultate lieferte, die als COVID-Fälle ausgegeben wurden, war die Testpandemie kreiert.

Mit der offiziellen Lüge der asymptomatischen Ansteckung wurde das umfassende Testen gerechtfertigt und propagiert. Gesunde asymptomatische Menschen etikettierte der Schwindel-Test massenhaft zu vermeintlichen COVID-Kranken um, die in Quarantäne beordert wurden. Die von langer Hand geplante Testpandemie − was gut belegt ist − wurde von Behörden und Medien propagandamässig als Pandemie ausgegeben, was die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzte. Dass es sich jedoch um eine «Plandemie» handelte, bewiesen u. a. diverse bereits vor