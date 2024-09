Frieden im neuen multipolaren Zeitalter ist möglich – Von Jeffrey D. Sachs

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 gingen die Vereinigten Staaten davon aus, dass sie als unangefochtene Hegemonialmacht die Welt beherrschen würden. Doch der „unipolare“ Moment der USA erwies sich als kurzlebig. Die geopolitische Dominanz der USA endete mit dem Aufstieg Chinas, der Erholung Russlands von der Zeit des Zusammenbruchs der Sowjetunion und der rasanten Entwicklung Indiens. Wir sind in einem neuen multipolaren Zeitalter angekommen.

Die USA kämpfen noch immer darum, die Welthegemonie zu behalten, aber das ist eine Illusion und zum Scheitern verurteilt. Die USA sind nicht in der Lage, die Welt anzuführen, selbst wenn der Rest der Welt dies wollte, was aber nicht der Fall ist. Der Anteil der USA an der Weltproduktion (zu internationalen Preisen) beträgt 16 Prozent und ist rückläufig. 1950 waren es noch 27 Prozent und 1980 noch 21 Prozent. Chinas Anteil beträgt 19 Prozent. Die Produktionsleistung Chinas ist etwa doppelt so hoch wie die der USA, und China kann den USA bei Spitzentechnologien in nichts nachstehen.

Auch militärisch sind die USA überfordert: Sie unterhalten in 80 Ländern rund 750 Militärstützpunkte im Ausland. Sie führen langwierige Kriege im Jemen, in Israel und Palästina, in der Ukraine, in Syrien, Libyen und anderswo. Die Kriege und das Streben der USA nach Hegemonie werden durch Schulden finanziert, darunter Schulden bei rivalisierenden Mächten wie China.

Darüber hinaus ist die US-Haushaltspolitik gelähmt. Die Reichen, die die politischen Kampagnen finanzieren, wollen niedrigere Steuern, während die Armen höhere Sozialausgaben fordern. Das Ergebnis ist eine Pattsituation mit chronischen Haushaltsdefiziten (die inzwischen über 5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, BIP, liegen). Die Staatsverschuldung ist von etwa 35 Prozent des BIP im Jahr 2000 auf 100 Prozent des BIP heute angestiegen.

Die USA verfügen über eine anhaltende technologische Dynamik in Bereichen wie künstlicher Intelligenz und Mikrochip-Design, doch US-amerikanische Durchbrüche werden in China durch die Verbreitung von Know-how und Fortschritten, die von China vorangetrieben werden, schnell ausgeglichen. Der Großteil der grünen und digitalen Hardware der Welt – darunter hochentwickelte Solarmodule, Windturbinen, Kernkraftwerke, Batterien, Chips, Elektrofahrzeuge, Systeme der fünften Generation und Stromübertragung über große Entfernungen – wird in Asien hergestellt, wobei ein großer Teil davon in China oder in von China dominierten Lieferketten abgewickelt wird.

Angesichts ihrer Haushaltsdefizite drücken sich die USA vor der finanziellen Bürde einer globalen Führungsrolle. Sie verlangen von ihren Verbündeten in der Nordatlantikpakt-Organisation (NATO), dass sie ihre militärische Verteidigung selbst finanzieren, und sind gleichzeitig bei ihren Beiträgen zum Klima- und Entwicklungsfinanzierungssystem der Vereinten Nationen zunehmend geizig.

Kurz gesagt: Während die USA sich einbilden, sie seien weiterhin die Hegemonialmacht der Welt, leben wir bereits in einer multipolaren Welt. Das wirft die Frage auf, was die neue Multipolarität bedeuten soll. Es gibt drei Möglichkeiten.

„Offensiver Realismus“

Die erste – unsere derzeitige Entwicklung – ist ein anhaltender Kampf der Großmächte um die Vorherrschaft, der die USA gegen China, Russland und andere aufbringt. Der führende US-Außenpolitikexperte Prof. John Mearsheimer hat die Theorie des „offensiven Realismus“ aufgestellt, wonach die Großmächte unweigerlich um die Vorherrschaft kämpfen, die Folgen jedoch in Form verheerender Kriege tragisch sein können. Unsere Aufgabe besteht sicherlich darin, solche tragischen Folgen zu vermeiden, und nicht darin, sie als Schicksal hinzunehmen.

„Defensiver Realismus“

Die zweite Möglichkeit ist ein prekärer Frieden durch ein Kräftegleichgewicht zwischen den Großmächten, manchmal auch „defensiver Realismus“ genannt. Da die USA weder China noch Russland besiegen können und umgekehrt, sollten die Großmächte den Frieden bewahren, indem sie direkte Konflikte untereinander vermeiden. Die USA sollten nicht versuchen, die NATO gegen Russlands energischen Widerstand in die Ukraine zu drängen, und die USA sollten Taiwan auch gegen Chinas lautstarken Widerstand nicht aufrüsten.

Kurz gesagt, die Großmächte sollten umsichtig handeln und die roten Linien der anderen vermeiden. Das ist sicherlich ein guter Rat, aber nicht ausreichend. Aus Machtgleichgewichten werden Ungleichgewichte, die den Frieden bedrohen. Das Europäische Konzert, das Kräftegleichgewicht der großen europäischen Mächte im 19. Jahrhundert, erlag am Ende dieser Periode schließlich den Machtverschiebungen, die zum Ersten Weltkrieg führten.

Wahrer Frieden zwischen den Großmächten

Die dritte Möglichkeit – die von den US-Führern in den letzten 30 Jahren verachtet wurde, aber unsere größte Hoffnung ist – ist wahrer Frieden zwischen den Großmächten. Dieser Frieden würde auf der gemeinsamen Erkenntnis beruhen, dass es keinen Hegemon geben kann und dass das Gemeinwohl eine aktive Zusammenarbeit der Großmächte erfordert. Dieser Ansatz hat mehrere Grundlagen, darunter Idealismus (eine auf Ethik basierende Welt) und Institutionalismus (eine Welt, die auf internationalem Recht und multilateralen Institutionen basiert).

Dauerhafter Frieden ist möglich. Wir können viel aus dem langen Frieden lernen, der in Ostasien vor der Ankunft westlicher Mächte im 19. Jahrhundert herrschte. In ihrem Buch „Chinese Cosmopolitanism“ zitiert die Philosophin Shuchen Xiang den Historiker David Kang, der feststellte, dass „es von der Gründung der Ming-Dynastie bis zu den Opiumkriegen – also von 1368 bis 184 – nur zwei Kriege zwischen China, Korea, Vietnam und Japan gab. Dies waren Chinas Invasion in Vietnam (1407–1428) und Japans Invasion in Korea (1592–1598).“ Der lange Frieden in Ostasien wurde durch den Angriff Großbritanniens auf China im Ersten Opiumkrieg (1839–1842) und die darauf folgenden Ost-West-Konflikte (und später auch die chinesisch-japanischen Konflikte) erschüttert.

Xiang führt den halben Jahrtausend alten Frieden in Ostasien auf konfuzianische Harmonienormen zurück, die der ostasiatischen Staatskunst zugrunde lagen, im Gegensatz zum Kampf um die Vorherrschaft, der die europäische Staatskunst kennzeichnete. Dr. Jean Dong, eine Expertin für Chinas Außenpolitik, äußert sich in ihrem Buch „Chinese Statecraft in a Changing World: Demystifying Enduring Traditions and Dynamic Constraints“ ähnlich zu den Unterschieden zwischen chinesischer und europäischer Staatskunst.

Eine Mischung aus konfuzianischer Ethik und Institutionalismus

Ich habe vor kurzem „10 Prinzipien für ewigen Frieden im 21. Jahrhundert“ vorgeschlagen, die auf Chinas fünf Prinzipien für friedliche Koexistenz aufbauen, plus fünf praktische weitere Schritte, also eine Mischung aus konfuzianischer Ethik und Institutionalismus. Meine Idee ist, die Ethik der Zusammenarbeit und die praktischen Vorteile des Völkerrechts und der UN-Charta zu nutzen.

Wenn sich die Welt im September zum UN-Zukunftsgipfel versammelt , lautet die Kernbotschaft: Wir wollen und brauchen keinen Hegemon. Wir brauchen kein Gleichgewicht der Kräfte, das allzu leicht zu einem Ungleichgewicht der Kräfte werden kann. Wir brauchen einen dauerhaften Frieden, der auf Ethik, gemeinsamen Interessen sowie internationalem Recht und internationalen Institutionen aufbaut.

*

*Dr. Jeffrey D. Sachs ist Professor an der Columbia University, Direktor des Center for Sustainable Development der Columbia University und Präsident des UN Sustainable Development Solutions Network. Er war Berater von drei UN-Generalsekretären und ist SDG-Befürworter unter Generalsekretär António Guterres.