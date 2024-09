RFK Jr. kündigt an, die von den Kennedys begonnenen Weg zu beenden

Den Tiefen Staat besiegen

In einem neuen Werbespot von Robert F. Kennedys Kandidatin Nicole Shanahan heißt es, er werde “die Geschichte zu Ende schreiben”, die sein Onkel JFK und sein Vater RFK vor ihrer Ermordung begonnen hatten.

Der eindrucksvolle Werbespot enthält Zitate über den Mut und die Einheit der Amerikaner nach den brutalen Morden an Kennedys Onkel und Vater und gipfelt in RFK Jr.’s Unterstützung für Donald Trump und seinem Aufruf, “Amerika wieder gesund zu machen”.

Über historischem Filmmaterial von JFK wird das Zitat “Er fühlte Grausamkeit und Feigheit in seinem Herzen, die Dinge, die ihn mutig und gütig machten” aus dem Buch The Once and Future King eingeblendet.

Das Zitat “Die Bestimmung des Menschen ist es, zu vereinen, nicht zu trennen” aus demselben Buch wird über dem Filmmaterial von RFK angeboten.

Die Anzeige erinnert eindringlich daran, dass die Kennedys gegen den militärisch-industriellen Komplex und für die Beendigung aller Kriege kämpften.

“Wenn du etwas Wichtiges in deinem Leben erreichen willst, musst du eine Heldenreise machen, bei der du durch das Tal des Todes gehst und dich völlig allein fühlst”, sagt RFK Jr. in der Anzeige.

“Der Trick im Leben ist, keine Erwartungen zu haben, nur zu wissen, was deine Aufgabe ist, und sie einfach zu erfüllen”, fährt er fort und fügt hinzu: “Du wirst unerbittlich. Niemand kann dich besiegen.

Am Ende des Spots ist zu sehen, wie sich Kennedy mit Trump zusammentut und verspricht, mit ihm zusammenzuarbeiten, um die Entvölkerungspolitik zu stoppen.

Nach dem Attentat auf ihn hat Trump versprochen, die restlichen Akten über die Ermordung der Kennedys freizugeben, sollte er für eine zweite Amtszeit gewählt werden.

In einem Interview mit Tucker Carlson sagte RFK Jr. kürzlich, er sei überrascht, dass Trump dies nicht bereits in seiner ersten Amtszeit getan habe, und verriet, dass Trump ihm gesagt habe, der damalige Außenminister Mike Pompeo habe darum “gebettelt”, die Akten geheim zu halten.

RFK Jr. hat wiederholt seine Meinung geäußert, dass die CIA an beiden Attentaten beteiligt war.

26. Aug. 2024: Tucker Carlson interviewt: RFK Jr.

Hier direkt zum Video: