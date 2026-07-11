Frist läuft am Samstag ab: USA fordern den Iran auf, die Straße von Hormus für den freien und gebührenfreien Verkehr zu öffnen … sonst… und weitere Updates

Von Tyler Durden

Update (1855) : Die USA setzen offenbar wieder Fristen und verbinden diese mit neuen militärischen Drohungen. Nach den Ereignissen dieser Woche zu urteilen, die eine gefährliche Rückkehr zu offener Gewalt im Persischen Golf markierten, scheint Trump bereit zu sein, diese Warnungen mit neuen Bombenangriffen zu untermauern. Die einzige Frage wird sein, inwieweit die Islamische Republik im Gegenzug eskalieren wird. Bislang hat sie sich bereit gezeigt, auf US-Angriffe mit eigenen Raketen- und Drohnenangriffen auf US- und verbündete Stützpunkte und Einrichtungen in den arabischen Golfstaaten zu „antworten“.

Axios berichtet nun (…allerdings erst kurz nach Börsenschluss am Freitag, wie anzumerken ist), dass, sollte Teheran bis Samstagabend nicht die vollständige Öffnung der Straße von Hormus und die sichere Durchfahrt für alle Schiffe erklären, dann die… sonst!

„Die Trump-Regierung fordert, dass der Iran öffentlich anerkennt, dass die Straße von Hormus offen ist, und verspricht, den Beschuss von Handelsschiffen einzustellen“, heißt es in dem Bericht. Die USA haben zudemerneut gefordert, dass der Iran unverzüglich seinen ‚nuklearen Staub‘ aushändigt – inmitten der Warnungen. Axios berichtet unter Berufung auf drei Beamte, dass die Botschaft „direkt“ und „über regionale Vermittler“ übermittelt wurde.

Beide Seiten haben sich bereits gegenseitig vorgeworfen, die Bedingungen des MoU schwerwiegend verletzt zu haben. Und das US-Finanzministerium verhängte am Freitag neue Sanktionen gegen Teheran, was gegen die Klausel „keine neuen Sanktionen“ des Memorandums verstößt. Das MoU hängt also ohnehin schon am Tropf. An einigen Fronten geht die Diplomatie noch weiter: „Der iranische Außenminister Abbas Araghchi und der omanische Außenminister SayyidBadr al-Busaidi werden sich voraussichtlich am Samstag in Maskat treffen, um die Hormuz-Krise zu besprechen“, fährt Axios fort. Doch hier ist die Frist:

Die US-Beamten sagten, sie erwarteten, dass der Iran nach dem Treffen am Samstag in Oman eine Erklärung abgeben werde.

Der Iran scheint nicht in der Stimmung zu sein, „Kompromisse“ einzugehen oder auf irgendeiner Ebene eine Niederlage einzugestehen, und so könnte die Welt bis Samstagabend und bis in den Sonntag hinein weitere Wellen von US-Angriffen erleben. Eine große Frage bleibt, ob Israel weiterhin untätig bleiben wird. Jüngsten Berichten zufolge hat Washington hinter den Kulissen Druck auf die Israelis ausgeübt, nicht einseitig gegen den Iran vorzugehen. Doch die Regierung Netanjahu bleibt in dieser ganzen Angelegenheit ein großer Unbekannter.

*US OFFICIALS SAY EXPECT IRAN TO SAY HORMUZ WILL BE TOLL-FREE



*US OFFICIALS SAY EXPECT IRAN TO ANNOUNCE IT WON'T FIRE AT SHIPS https://t.co/lFMO4xiK6r — zerohedge (@zerohedge) July 10, 2026

Übersetzungen von „X“: *US-BEAMTE SAGEN, ERWARTEN SIE, DASS DER IRAN SAGT, HORMUS WIRD MAUTFREI *US-BEAMTE SAGEN, ERWARTEN SIE, DASS DER IRAN ANKÜNDIGT, ER WIRD NICHT AUF SCHIFFE SCHIESSEN

Markt ist für die Woche geschlossen, Krieg kann fortgesetzt werden USA FORDERN, DASS DER IRAN EINE ÖFFENTLICHE ERKLÄRUNG ABGIBT, DASS ALLE SCHIFFAHRTSROUTEN OFFEN SIND – HOCHRANGIGE US-VERANTWORTLICHE WENN WIR DEN NUKLEAREN STAUB NICHT BEKOMMEN, GIBT ES KEINEN DEAL MIT DEM IRAN – HOCHRANGIGE US-VERANTWORTLICHE

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Die Waffen sind im Nahen Osten über Nacht tatsächlich verstummt, nachdem es zwei Tage lang zu tödlichen Angriffen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran gekommen war. Nun kehren die Schlagzeilen vor Börsenbeginn wieder zu der Meldung „Frieden steht erneut bevor“ zurück, während Vermittler verzweifelt daran arbeiten, die Diplomatie wieder in Gang zu bringen. Die Position des Weißen Hauses lautet, dass der Waffenstillstand beendet ist, Washington jedoch zugestimmt hat, mit Teheran im Rahmen von Vermittlungsgesprächen wieder in Kontakt zu treten.

Trump deutet an, dass die USA Gesprächen mit dem Iran zugestimmt haben, den Iranern jedoch unmissverständlich klargemacht haben, dass der Waffenstillstand beendet ist.

Die New York Times berichtet am frühen Freitag, dass „Katar, das im vergangenen Monat bei der Aushandlung des Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran mitgewirkt hat, mit Washington und Teheran Gespräche führt, um die Krise zu entschärfen, wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Beamte mitteilten, die anonym bleiben wollten, um über sensible diplomatische Angelegenheiten zu sprechen. In den letzten Tagen gaben mehrere andere Länder der Region – Bahrain, Kuwait und Jordanien, in denen sich jeweils US-Militäreinrichtungen befinden – an, sie seien von iranischen Angriffen betroffen.“

Via Shutterstock/National Interest

In demselben Bericht heißt es weiter: „Auch wenn die Kämpfe am Freitag offenbar nachließen, blieb unklar, ob die jüngsten Vermittlungsbemühungen verhindern könnten, dass sich dieser Kreislauf wiederholt.“ Die Situation habe sich zu einem „gefährlichen Willenskampf entwickelt, bei dem jede Seite versucht zu zeigen, dass sie die Angriffe der anderen Seite verkraften und mit Nachdruck reagieren kann, ohne den Konflikt wieder in einen umfassenden Krieg zu stürzen“, so die NYT weiter.

Unabhängig davon berichtet auch Bloomberg: „Laut einem US-Beamten dauern die Gespräche zwischen den USA und dem Iran über ein dauerhaftes Friedensabkommen an, trotz zweitägiger Zusammenstöße, die den ohnehin schon brüchigen Waffenstillstand bedrohten. Die erneuten Feindseligkeiten könnten die Bemühungen zum Wiederaufbau der erschöpften weltweiten Ölvorräte untergraben, so die Internationale Energieagentur.“

Bloomberg fährt fort: „Die Ölpreise haben sich am Freitag nach einer turbulenten Woche stabilisiert. Zwar sind die Benzinpreise seit dem fragilen Waffenstillstand gefallen, doch hinken sie dem starken Rückgang des Rohölpreises hinterher, was einen Vermögensverwalter dazu veranlasste, sich gegen eine höher als erwartet ausgefallene US-Inflation abzusichern.“

Hier scheint es echte Bewegung zu geben, zumal auch Reuters gerade berichtet, dass Verhandlungsführer aus Katar sich derzeit im Iran aufhalten, um mit iranischen Vertretern zusammenzutreffen – als Teil der Bemühungen, die Spannungen unverzüglich zu entschärfen und die Voraussetzungen für umfassendere Verhandlungen zu schaffen.

Dennoch ist die Lage weiterhin angespannt, und ein vollumfänglicher Krieg könnte jeden Moment wieder ausbrechen, zumal die britische Behörde „Maritime Trade Operations“ erneut darauf hinweist, dass die Sicherheitsbedrohung für Schiffe weltweit in der Straße von Hormus weiterhin auf höchstem Niveau bleibt.

Im Iran sind die Beisetzungsfeierlichkeiten für den ermordeten Obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei endlich zu Ende gegangen, und der oberste Befehlshaber der IRGC, Brigadegeneral Ahmad Vahidi, hat Rache an den USA und Israel für das Attentat geschworen und erklärte, dies werde „nicht aus dem historischen Gedächtnis gelöscht werden“.

Der Chef der Revolutionsgarde forderte die „vollständige Durchsetzung der Gerechtigkeit und eine angemessene Reaktion auf die Verbrecher, insbesondere auf die kindervernichtende amerikanische Armee“. Schätzungen iranischer Medien zufolge nahmen 41 bis 43 Millionen Menschen an der sechstägigen Trauerfeier für den verstorbenen Khamenei teil.

NEW: Iran warns it will retaliate against infrastructure attacks and strike Israel in response. pic.twitter.com/JmkyZ7Zeyy — Clash Report (@clashreport) July 10, 2026

Übersetzung von „X“: NEU: Iran warnt, dass es auf Angriffe gegen Infrastruktur mit Vergeltungsschlägen reagieren und Israel als Antwort treffen wird.

In der Zwischenzeit haben wir über Nacht darüber berichtet, wer derzeit nicht nach einem dauerhaften Frieden mit dem Iran strebt, und zwar vor dem Hintergrund anhaltender Bedenken hinsichtlich des Atomprogramms der Islamischen Republik. Das Wall Street Journal berichtet am Donnerstagabend, dass Israel dem Weißen Haus neue Geheimdienstinformationen vorgelegt habe, die auf genau einen solchen Komplott mit Verbindungen nach Teheran hindeuten.

Der Zeitpunkt ist recht merkwürdig und interessant, da dies gerade zu einem Zeitpunkt geschieht, an dem die Konfliktparteien kurz davor stehen, entweder wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren oder in einen vollumfänglichen Krieg zu geraten:

Israel habe den USA neue Geheimdienstinformationen übermittelt, die laut eigenen Angaben auf einen neuen iranischen Plan zur Ermordung von Präsident Trump hindeuten, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen – eine Erkenntnis, die eine Eskalation im Konflikt zwischen Washington und dem Iran bedeuten würde.

Der Iran hat seit Jahren offen geschworen, sich an Trump für die Ermordung von Qassem Soleimani zu rächen, der während der ersten Amtszeit des Präsidenten ein hochrangiger General im Korps der Islamischen Revolutionsgarden war.

Die israelische Botschaft in Washington lehnte eine Stellungnahme ab. Die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Das Weiße Haus verwies das „Wall Street Journal“ auf Äußerungen des Präsidenten vom Mittwoch.

Die Israelis sind nach wie vor zutiefst unzufrieden mit den Bedingungen des zuvor vereinbarten Absichtsprotokolls und haben daher allen Grund, Washington weiter in den Konflikt hineinzutreiben. Sicherlich wissen viele innerhalb der US-Regierung davon und betrachten diese neue „Geheimdienstwarnung“ – die recht schnell an große Medien durchgesickert ist – daher möglicherweise mit der gebotenen Skepsis.

Die USA haben – etwas überraschend – dennoch bekräftigt, dass sie weiterhinin „technischen Gesprächen“ mit dem Iran stehen, trotz der Bombenangriffe der vergangenen Tage, bei denen sich beide Seiten gegenseitig bekämpften. „Die technischen Gespräche zwischen den USA und dem Iran werden laut einem US-Beamten fortgesetzt, nachdem es zwei Tage lang zu Zusammenstößen gekommen war, die den ohnehin schon brüchigen Waffenstillstand zwischen den beiden Nationen zu zerstören drohten“, berichtet Bloomberg ebenfalls am späten Donnerstagabend. „Die USA sind weiterhin entschlossen, eine Lösung mit dem Iran zu finden“, sagte der Beamte am Donnerstag, der unter der Bedingung der Anonymität über die Angelegenheit sprach.“

Israel says ready to attack Iran for 'third time if necessary' pic.twitter.com/KDkJ62iEfJ — Middle East Eye (@MiddleEastEye) July 10, 2026

Übersetzung von „X“: Israel sagt, bereit, Iran bei Bedarf „zum dritten Mal anzugreifen“

Es scheint also noch Hoffnung zu geben, dass sich die Lage nicht weiter zuspitzt. Was das angebliche Attentatskomplott angeht, so ist dies nicht das erste Mal, dass dem Iran solche Vorwürfe gemacht werden, und jedes Mal haben Vertreter Teherans diese vehement zurückgewiesen.

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