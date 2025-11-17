„Fröhliche Terroristen“ reichen sich die Hände. Die „Bösen“ von Al-Qaida sind unsere Freunde

Prof. Michel Chossudovsky

Das ist kein Grund zum Lachen.

„ Neben überschwänglichen Komplimenten sprach Präsident Trump dem ehemaligen Terroristen auch seine Unterstützung aus und sagte, er glaube, dass der „junge Mann“ viel Potenzial habe. Er habe „ echte Chancen , in dem vom Krieg gezeichneten Syrien gute Arbeit zu leisten “ .

Herr Trump sagte dies, als er eine Belohnung für den neuen syrischen Präsidenten und das syrische Volk ankündigte, indem er „alle Sanktionen aufhebt“, die fast fünf Jahrzehnte (seit 1979) in Kraft gewesen waren.

Nach Angaben des US-Außenministeriums war Al Jawlani vor seiner Ernennung zum Präsidenten von Syrien „ der ranghöchste Anführer der Al-Nusra-Front, eines Al-Qaida-Ablegers in Syrien“ , die verdeckt von den USA und der NATO, Saudi-Arabien und dem türkischen Oberkommando unterstützt wurde.

Jolani wurde im März 2024 Präsident von Syrien. Die Entscheidung, die Belohnung von bis zu 10 Millionen für die Ergreifung dieses Terroristen aufzuheben, wurde im Dezember 2024 unmittelbar nach Trumps Sieg bei den Präsidentschaftswahlen im November 2024 getroffen.

Das US-Außenministerium [unter Joe Biden] hat die Belohnung von 10 Millionen Dollar für Abu Mohammad al Jolani, den speziell als globalen Terroristen eingestuften Anführer von Hayat Tahrir al Sham (HTS), den das Außenministerium als Ableger von Al-Qaida bezeichnet, abgeschafft.

Das Kopfgeld auf Jolani wurde aufgehoben, nachdem die US-Staatssekretärin für Angelegenheiten des Nahen Ostens, Barbara Leaf, ihn und andere Anführer von Hayat Tahrir al Sham am 20. Dezember in Damaskus getroffen hatte.

… In der Begründung für die Auslobung der Belohnung von 10 Millionen Dollar für Jolani merkte das US-Außenministerium an, dass „unter Jolanis Führung die ANF [die Al-Nusra-Front, der Vorgänger von HTS] zahlreiche Terroranschläge in ganz Syrien verübte, oft gegen Zivilisten.“

Im März 2024 wurde er von Trumps Vorgänger Joe Biden zum Präsidenten Syriens ernannt.

Nehmen Sie mich nicht ernst. Meine Frage an Präsident Trump: Warum um alles in der Welt haben Sie den „Bösewicht“ nicht verhaftet und die bescheidene Belohnung von 10 Millionen Dollar kassiert?

Offenbar ist Jolani laut Donald Trump ein Freund Amerikas, was jedoch einige Widersprüche mit sich bringt:

Die Beweislage deutet darauf hin, dass Jolani den angeblichen Anschlag von Al-Qaida auf Amerika am 11. September nachdrücklich befürwortete. (siehe Video unten).

Und wie wir uns erinnern, wurde der angebliche Al-Qaida-Anschlag vom 11. September als Vorwand und Rechtfertigung für den Einmarsch in Afghanistan kaum einen Monat später, am 7. Oktober 2001, benutzt.

„Weniger als eine Woche, nachdem US-Präsident Donald Trump den neu gewählten syrischen Präsidenten Ahmad al-Sharaa, einen ehemaligen Al-Qaida- und IS-Terroristen, getroffen hatte, ist ein umstrittenes Video von al-Sharaa aus dem Jahr 2021 wieder aufgetaucht und hat die Empörung erneut entfacht.“

What did you think and feel on 9-11?



Jolani: Anyone living in the Islamic or Arab world who tells you he wasn’t happy is lying. pic.twitter.com/wfOZtjIfIs — Diliman Abdulkader (@D_abdulkader) May 16, 2025

Was ist Al-Qaida?

Al-Qaida, also die von den USA unterstützten Freiheitskämpfer unter der Führung von Osama bin Laden, wurde 1979 unter der Carter-Administration gegründet. Dies wird von Zbigniew Brezinsky bestätigt .

Klarstellung: Al-Qaida ist nicht der Name einer „terroristischen Organisation“. Es handelt sich um „Die Basis“ , nämlich die Computerdatenbank der islamischen Mudschaheddin (Reagans „Freiheitskämpfer“), die von der CIA rekrutiert wurden.

Laut dem verstorbenen britischen Außenminister Robin Cook war er ein Mann von ungeheurer Tapferkeit:

„Bin Laden war jedoch das Produkt einer gewaltigen Fehleinschätzung westlicher Sicherheitsbehörden .“

Während der gesamten 80er Jahre wurde er von der CIA bewaffnet und von den Saudis finanziert, um den Dschihad gegen die russische Besetzung Afghanistans zu führen.

Al-Qaida, wörtlich „die Datenbank“, war ursprünglich die Computerdatei der Tausenden von Mudschaheddin, die mit Hilfe der CIA rekrutiert und ausgebildet wurden, um die Russen zu besiegen. (Robin Cook, The Guardian, 8. Juli 2005, siehe auch Archiv, Hervorhebung hinzugefügt)

Präsident Trump sei zwar „kein Terrorist“, doch seine Regierung habe mit Al-Qaida verbundene Freiheitskämpfer aktiv unterstützt.

Es ist ein Déjà-vu . Die Lehren der Geschichte werden achtlos ignoriert, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass der von den USA und der NATO erklärte Krieg gegen Afghanistan auf der Grundlage geführt wurde, dass der angebliche Terroranschlag von Al-Qaida am 11. September auf Amerika von der afghanischen Regierung inszeniert worden sei: eine glatte Lüge.

Palästina: Terrorismus und Völkermord

Trumps Vorgehen als US-Präsident in Syrien steht im Zusammenhang mit dem zionistischen Projekt Großisrael, das Teil einer neokolonialen Agenda der USA und der NATO ist. Trump ist, wie die meisten westlichen Staats- und Regierungschefs, unbestreitbar mitschuldig an den Gräueltaten gegen das palästinensische Volk.

Die Völkermordkonvention von 1948 bestätigt unmissverständlich, dass diejenigen „verfassungsmäßig verantwortlichen Herrscher“ (d. h. westliche Politiker einschließlich des US-Präsidenten), die die von der israelischen Netanyahu-Regierung angeführten kriminellen Handlungen – einschließlich der Tötung von Kindern – unterstützen, als „Mittäter an Völkermordhandlungen“ (Art. 3e) definiert werden, was „Verhaftung und Bestrafung“ nach sich zieht.

Großisrael und Washingtons neokoloniales Nahostprojekt

Die Al-Qaida-Brigaden in Syrien, darunter Al-Nusra und ISIS-Daesh, wurden von den USA, der NATO, Israel, der Türkei und Saudi-Arabien von Beginn an im März 2011 unterstützt.

Sie wurden auch von westlichen Spezialeinheiten integriert.

Britische und französische Spezialeinheiten bilden von einem Stützpunkt in der Türkei aus aktiv Rebellen der Opposition aus. Israel bietet mit Al-Qaida verbundenen Rebellen auf den besetzten Golanhöhen einen sicheren Zufluchtsort.

Westliche Spezialeinheiten haben die Rebellen in Jordanien im Umgang mit chemischen Waffen ausgebildet.

Laut israelischen Geheimdienstquellen waren die NATO und das türkische Oberkommando an der Entwicklung eines Dschihads beteiligt, der die Rekrutierung Tausender „Freiheitskämpfer“ beinhaltete.

In Brüssel und Ankara wurde laut unseren Quellen auch über eine Kampagne diskutiert, mit der Tausende muslimischer Freiwilliger in Ländern des Nahen Ostens und der muslimischen Welt rekrutiert werden sollen, um an der Seite der syrischen Rebellen zu kämpfen.

Die türkische Armee würde diese Freiwilligen aufnehmen, ausbilden und ihre Einreise nach Syrien sichern. (Debkafile, 31. August 2011; Debka, August 2011; Hervorhebung hinzugefügt)

Al-Qaida. Sie sind unsere Feinde, aber auch unsere Freunde. „Der junge Mann“ sei vielversprechend. Er habe „eine reelle Chance, in dem vom Krieg gezeichneten Syrien gute Arbeit zu leisten“, so Trump.

C’est le monde à l’envers.

Dies impliziert, dass das US-Kriegsführungsmodell aus Folgendem besteht:

1) Rekrutierung und Ausbildung von Al-Qaida-Söldnern mit dem Ziel, demokratisch gewählte Regierungen zu zerstören,

2) Die zweite Phase besteht im Regimewechsel, der darin besteht, Söldnerterroristen in hohe Ämter innerhalb einer neokolonialen Struktur zu berufen .

Schlussbemerkungen

Rückblende zum 11. September 2001.

Die offizielle Darstellung der Ereignisse vom 11. September bestand darin, Al-Qaida als Terroristen darzustellen, die im Auftrag eines fremden Landes – nämlich Afghanistans – handelten, das angeblich am 11. September Amerika angegriffen hatte.

Darauf folgte am 7. Oktober 2001 der Einmarsch der USA und der NATO in Afghanistan unter der Doktrin der kollektiven Sicherheit (Artikel 5 des Washingtoner Vertrags).

Namhafte Gelehrte stuften ihn als „GERECHTEN KRIEG“ ein.

Das juristische Argument, mit dem Washington und die NATO in Afghanistan einmarschierten, lautete, dass die Anschläge vom 11. September einen nicht deklarierten „bewaffneten Angriff“ „aus dem Ausland“ durch eine nicht genannte ausländische Macht darstellten und dass folglich „das Kriegsrecht“ Anwendung fände, das es der angegriffenen Nation [USA] erlaube, im Namen der „Selbstverteidigung“ zurückzuschlagen.

Sowohl die Medien als auch die US-Regierung verweisen unisono auf die Anschläge vom 11. September und die Rolle von Al-Qaida, die angeblich von Afghanistan unterstützt wird, obwohl Al-Qaida in Wirklichkeit (und dies ist hinreichend dokumentiert) ein vom CIA geschaffener Geheimdienstapparat ist.

Die Bombardierung und Invasion Afghanistans im Oktober 2001 wurde als „Kampagne“ gegen „islamische Terroristen“ und nicht als Krieg bezeichnet.

Diese Darstellung grenzt an Lächerlichkeit. Klar ist jedoch, dass Al-Qaida von den USA und der NATO unterstützte Söldner sind. Laut Trump sind sie die „Guten“.

Ich möchte erwähnen, dass sich der Autor von Januar bis Anfang März 2011 in Syrien aufhielt, kurz bevor der Krieg ausbrach.

Unsere Gedanken sind bei den Menschen in Syrien. In Solidarität.