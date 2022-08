Führender Impfstoffwissenschaftler: Covid-Impfstoffe töten einen von 800 über 60-Jährigen und muss sofort vom Markt genommen werden

Die Auffrischungsimpfung des Covid-Impfstoffs bei älteren Menschen führt zu einem Todesfall pro 800 verabreichten Dosen und sollte daher sofort eingestellt werden, so ein führender Impfstoffwissenschaftler.

Dr. Theo Schetters, ein in den Niederlanden ansässiger Impfstoffexperte, der eine führende Rolle bei der Entwicklung einer Reihe von Impfstoffen gespielt hat, hat die offiziellen Daten der niederländischen Regierung analysiert und einen sehr engen Zusammenhang zwischen dem Zeitpunkt der Verabreichung der vierten Impfstoffdosis in dem Land und der Zahl der überzähligen Todesfälle festgestellt, wie in der nachstehenden Grafik dargestellt. Wichtig ist, dass in den Niederlanden die Auffrischungsimpfungen in den verschiedenen Regionen über mehrere Wochen hinweg gestaffelt wurden, was eine Analyse nach Regionen ermöglicht und den Effekt bestätigt.

Dr. Schetters, Träger der Ehrenmedaille der pharmazeutischen Fakultät der Universität Montpellier in Frankreich, erklärte gegenüber Dr. Robert Malone, einem Erfinder der mRNA-Impfstofftechnologie, dass Ärzte derzeit „alle möglichen Symptome sehen, von denen sie nicht wissen, worum es sich handelt“, und dass „in den Niederlanden jetzt ganz klar ist, dass es eine Korrelation zwischen der Anzahl der Impfungen, die den Menschen verabreicht werden, und der Anzahl der Menschen gibt, die innerhalb einer Woche danach sterben“. Es sei wichtig, die Gesamtmortalität zu betrachten, da der Impfstoff „potenziell alle Organe betrifft“.

Er wirkt sich also potenziell auf alle Organe aus. Und das ist es, was die Ärzte jetzt sehen, sie sehen alle möglichen Symptome, von denen sie nicht wissen, was es ist. Und da es sich bei den unerwünschten Wirkungen nicht nur um eine einzige unerwünschte Wirkung handelt, sondern um alles Mögliche, ist es sehr schwierig, sie statistisch zu erfassen. Deshalb führen wir Analysen zur Gesamtmortalität durch, denn wenn wir nicht genau wissen, was mit der Impfung zusammenhängt, dann wissen wir natürlich, dass es Gerinnungsprobleme und Herzmuskelentzündungen gibt, aber es gibt noch viele andere Dinge, die im Moment passieren. Deshalb betrachten wir die Gesamtmortalität, und in den Niederlanden ist jetzt klar, dass es eine gute Korrelation zwischen der Anzahl der Impfungen und der Anzahl der Personen gibt, die innerhalb einer Woche danach sterben. Nehmen wir also an, wir haben in dieser Woche 10 000 Impfungen durchgeführt. Dann haben wir in dieser Woche etwa 125 Todesfälle mehr als in der Vorwoche.

Die Korrelation sei insofern auffallend, als dass bei mehr Impfungen in einer Woche auch mehr Todesfälle zu verzeichnen seien, während bei weniger Impfungen in einer Woche weniger Todesfälle zu verzeichnen seien. Dr. Schetters sagte, er habe an den Direktor des niederländischen Gesundheitsinstituts geschrieben, um ihn über die Ergebnisse zu informieren.

Wir haben also einen eingeschriebenen Brief an den Direktor unseres Gesundheitsinstituts geschrieben, in dem wir die Ergebnisse darlegen und meine Bedenken zum Ausdruck bringen. Und zwar mit der Frage, ob wir nicht vorsichtshalber unsere Impfstrategie überdenken sollten, weil ich glaube, dass dies eine echte Warnung ist. Es ist also nicht so, dass jeder stirbt. Wenn ich eine grobe Berechnung mache, ist es einer von 800.

Während des Interviews erklärte Dr. Malone, dass seine eigene Organisation, die aus 17.000 Ärzten und Wissenschaftlern besteht, eine Erklärung herausgegeben hat, dass die Impfstoffe zurückgezogen werden sollten, da sie nicht mehr durch ein Nutzen-Risiko-Verhältnis gerechtfertigt sind, eine Erklärung, der Dr. Schetters zustimmte. Dr. Malone sagte:

Ich stehe als Präsident der Internationalen Vereinigung von Ärzten und medizinischen Wissenschaftlern. Wir sind also 17.000 Mitglieder, die nur aus Ärzten und medizinischen Wissenschaftlern bestehen, alle geprüft, keine Krankenschwestern, nicht weil wir Krankenschwestern nicht mögen, sondern weil es um die Positionierung in der Presse und die Vermittlung von Informationen geht. Das ist also die Grundlage für unsere Organisation. Vor Monaten haben wir in einer Pressekonferenz eine klare, unmissverständliche Erklärung abgegeben, die Sie unter www.globalcovidsummit.org finden können. Wir als Organisation sind der Meinung, dass diese Impfstoffe zurückgezogen werden sollten. Sie sind nicht mehr durch ein Nutzen-Risiko-Verhältnis gerechtfertigt. Und als derjenige, der für die Entstehung dieser Technologie verantwortlich ist, werde ich oft kritisiert. War mir nicht klar, was ich da tue? Und ich konnte auf keinen Fall wissen, dass die normalen Standards für die behördliche Entwicklung und Prüfung und die klinische Prüfung umgangen werden würden.

Aber ich stehe hier als jemand, der die Technologie und ihre Risiken und Vorteile, die Art der Formulierungen, die Rolle des Pseudouridins und all diese Dinge genau kennt.

Ich und die Organisation, die ich vertrete, sind der Meinung, dass die Daten inzwischen so eindeutig sind, dass die laufende Impfkampagne unserer Meinung nach nicht mehr gerechtfertigt ist.

Die Analyse von Dr. Schetters deckt sich mit den Beobachtungen, die wir in den letzten Wochen auf Daily Sceptic gemacht haben, da wir einen Zusammenhang zwischen der Einführung der vierten Auffrischungsimpfung im Frühjahr bei den über 75-Jährigen in England und einer Welle von inzwischen über 11.000 Todesfällen, die nicht auf Covid zurückzuführen sind und für die es derzeit keine Erklärung gibt, beobachtet haben (siehe die nachstehenden Grafiken).

Die neuesten offiziellen Daten des Office for National Statistics, die am Dienstag veröffentlicht wurden, zeigen, dass in den 13 Wochen seit dem 23. April in England und Wales 11 370 überzählige Todesfälle registriert wurden, die nicht auf Covid zurückzuführen sind. Wenn alle diese Todesfälle auf die Frühjahrsimpfungen zurückzuführen wären (von denen bis zum 22. Juli 4 182 483 verabreicht wurden), wäre dies eine Rate von einem Todesfall pro 368 Impfungen. Diese Zahl ist natürlich eine Obergrenze, da nicht alle zusätzlichen Todesfälle auf die Auffrischungsimpfungen zurückzuführen sind, aber sie zeigt, dass die Daten des Vereinigten Königreichs weitgehend mit den niederländischen Daten übereinstimmen. Man beachte, dass im Vereinigten Königreich, wo die vierte Impfdosis nur an über 75-Jährige verabreicht wird, eine höhere Rate an Impfschäden zu erwarten wäre, da die Rate mit dem Alter zunimmt.

In der Woche bis zum 22. Juli, der letzten Woche, für die Daten vorliegen, wurden in England und Wales 10 978 Todesfälle registriert, was 1680 (18,1 %) über dem Fünfjahresdurchschnitt für diese Woche liegt. Bei 745 dieser Todesfälle wurde COVID-19 auf der Sterbeurkunde als mitwirkende Ursache angegeben, bei 463 als zugrundeliegende Ursache, sodass 1 217 Todesfälle auf eine andere zugrundeliegende Ursache zurückzuführen sind. Es ist zu beachten, dass in dieser Woche eine kurze, aber intensive Hitzewelle herrschte (in einigen Gebieten wurden zum ersten Mal Temperaturen von über 40 °C gemessen), so dass einige dieser Todesfälle auf die Hitzewelle zurückzuführen sind, ebenso wie viele der zusätzlichen Covid-Todesfälle (bei denen es sich um Personen handelt, die zu diesem Zeitpunkt zufällig Covid erhielten).

Die Zahl der Todesfälle nach Datum des Auftretens ist in der letzten Woche dramatisch angestiegen, was mit der Hitzewelle vom 18. bis 19. Juli in Verbindung gebracht werden könnte. Die Daten nach dem Datum des Auftretens zeigen jedoch, dass die Spitze in der Woche bis zum 15. Juli auftrat, also zu früh für die Hitzewelle. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass das ONS ein „statistisches Modell“ zur Berechnung der Sterbefälle für die letzten Wochen verwendet und dieses Modell möglicherweise nicht gut mit unvorhersehbaren Phänomenen wie Hitzewellen zurechtkommt. Wenn dies der Fall ist, sollten in den nächsten Berichten Anpassungen vorgenommen werden, sobald mehr reale Daten zur Verfügung stehen. Die Ursache für den sprunghaften Anstieg der überzähligen Todesfälle bei Nicht-Coviden im Juni bleibt unklar.

Hier ist die kumulative Kurve der überzähligen Nicht-Covid-Todesfälle nach Datum der Registrierung zusammen mit der kumulativen Gesamtzahl der Frühjahrsbooster.

Wie bereits in den vergangenen Wochen festgestellt, scheint die Ursache der Todesfälle größtenteils mit Erkrankungen des Herzens und der Blutgefäße zusammenzuhängen (die Daten zu den Todesursachen für Juli sind jetzt hier verfügbar). Die Zahl der Krebstodesfälle liegt – vielleicht überraschend angesichts des Rückzugs aus der Gesundheitsversorgung während der Pandemie – weitgehend auf normalem Niveau, was darauf hindeutet, dass hier etwas anderes im Spiel ist als der fehlende Zugang zur Gesundheitsversorgung. Das anhaltend hohe Niveau der überzähligen Todesfälle ist unerwartet, da wir nach den 142 000 überzähligen Todesfällen der letzten zweieinhalb Jahre eine Periode mit unterdurchschnittlichen Todesfällen erwartet hätten.

Die Regierung sollte dringend untersuchen, was hinter den mehr als 11.000 zusätzlichen Todesfällen in drei Monaten steckt. Wie wir letzte Woche gesehen haben, hat sie jedoch kein Interesse daran gezeigt. Als die Abgeordnete Esther McVey, Vorsitzende der parteiübergreifenden parlamentarischen Gruppe für Pandemiebekämpfung und Wiederaufbau (APPG), eine schriftliche Anfrage an das Kabinettsbüro richtete, welche Schritte es unternimmt, „um die höher als erwartete Todesrate von 12,2 % über dem Fünfjahresdurchschnitt zu untersuchen“, verwies es die Angelegenheit lediglich an die britische Statistikbehörde, die lediglich erklärte, sie werde weiterhin die entsprechenden Statistiken veröffentlichen.

Vielleicht wird die Intervention von Dr. Schetters in den Niederlanden diejenigen in der Regierung aufwecken, die ihren Kopf fest in den Sand gesteckt haben.