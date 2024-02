Führender Klimawissenschaftler gibt zu, dass der Alarmismus über die „globale Erwärmung“ von der „grünen Agenda-Industrie“ „belohnt“ wird

Eine der weltweit meistzitierten Klimawissenschaftlerinnen hat die wahren Hintergründe der Panikmache um die „globale Erwärmung“ aufgedeckt.

Dr. Judith Curry, die einst von den Mainstream-Medien, den Vereinten Nationen (UN) und anderen Befürwortern der „Klimakrise“ gefeiert wurde, hat in einem kürzlich veröffentlichten Interview die „Industrie“ der Grünen Agenda entlarvt.

Curry wurde zum „Rockstar“ in der Welt der Klimawissenschaft, nachdem sie eine Studie veröffentlicht hatte, in der sie behauptete, dass die globale Erwärmung eine Zunahme von Wirbelstürmen und anderen extremen Wetterereignissen auf der ganzen Welt verursache.

Sie wurde zum Liebling der Konzernmedien und reiste auf von der UN finanzierten VIP-Reisen um die Welt, um ihre Behauptungen zu verbreiten.

Currys Studie geriet jedoch ins Wanken, als andere Wissenschaftler ihre Ergebnisse anzweifelten.

Es stellte sich heraus, dass die Daten in Currys Studie fehlerhaft waren und sie nicht bewies, dass der „Klimawandel“ das Wetter beeinflusst.

Nach ihrer Entlarvung, so Curry, sei sie von der „Klimaindustrie“ völlig gemieden worden.

Curry hat nun beschlossen, über ihre Erfahrungen zu sprechen, um zu zeigen, wie die grüne Agenda-Industrie funktioniert.

Sie sagt, sie sei gezwungen worden, sich auf falsche Daten zu stützen, um ihre Studie als alarmierend darzustellen.

Laut Curry finanzieren die UN, die Wissenschaft und die Organisationen der grünen Agenda nur Klimastudien, die Alarmismus verbreiten.

In der Wissenschaft dreht sich alles darum, Fördergelder für die Finanzierung von Studien zu bekommen.

Insbesondere die UN finanziert nur Studien, die das globalistische Narrativ der „Klimakrise“ unterstützen.

Curry sagt, dass Klimastudien komplett ignoriert werden, wenn sie nicht zur globalen Erwärmung beitragen oder die Panikmache widerlegen.

In einem Interview mit dem Journalisten John Stossel erklärt Curry, wie die Medien und die akademische Welt den Klimaalarmismus belohnen.

Sie erklärt, warum sie nur eine Seite der Geschichte hören wollen.

Scientist @curryja published research that fueled climate change alarmism.



"I was…treated like a rock star."



Then she realized some of her research was wrong.



When she admitted it, the corrupt climate change industry attacked her.



Here she exposes how alarmism is REWARDED: