Führender US-Forscher: Amerikanische Wissenschaftler können nicht mehr mithalten: Chinas Dominanz im Halbleiterbereich

Das ist wirklich bemerkenswert. Falls jemand noch glaubt, dass die USA den Fortschritt Chinas im Bereich der Halbleiter aufhalten können, sollte er sich das unbedingt ansehen.

Das ist Philipp Wong, Chef-Wissenschaftler bei TSMC und legendärer Professor für Elektrotechnik an der Stanford University. Er ist zweifellos eine der, wenn nicht sogar die weltweit führende wissenschaftliche Figur im Bereich der Halbleiter.

Hier ist, was er sagt:

“Vor Jahren hatten wir technische Konferenzen und wir sahen Papiere aus China. Ach, vergessen Sie es! Die Qualität war so schlecht, dass sie nicht einmal wettbewerbsfähig waren. Das war wahrscheinlich in den 80er- und 90er-Jahren. Jetzt sind sie besser als wir. Sie sind besser als wir!

Wenn man sich die Papiere, Veröffentlichungen und Daten von wichtigen Konferenzen im Chip-Geschäft anschaut. […] Es hat sich praktisch umgedreht. Vor Jahren hatten die USA die Mehrheit der Papiere. Ich erinnere mich, dass es ungefähr 40 bis 50% der Papiere aus den USA waren. Und China, vielleicht vor 20-30 Jahren, war nirgends zu finden. Heute kommen mehr als 40%, fast 50% der Papiere aus China und Asien. Und die USA sind stetig von 40-50% auf 30-40% gefallen. Und der Rest der Welt, hauptsächlich Europa und Japan, ist im Grunde abgestürzt.

Die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten in asiatischen Ländern, China, Korea, Taiwan, Singapur und so weiter, sind wirklich zur stärksten Region geworden. In Bezug auf die Produktion von qualitativ hochwertiger Forschung. Ich spreche nicht nur von Quantität, sondern von Qualität.

Das Einzige, was ich sehe… Worin die USA noch ein wenig voraus sind, ist, neue Ideen zu entwickeln. Was die Chinesen immer sagen: von null auf eins gehen. Nämlich von nirgendwo, nichts anfangen und mit dieser wirklich neuen Idee kommen. Und wenn ich mir anschaue, was ich als neue Idee bezeichnen würde, die bisher nicht diskutiert wurde, dann ist die USA immer noch der Hauptort, von dem diese neuen Ideen kommen. Aber sobald diese neuen Ideen bekannt werden, dann… fühle ich es in meiner täglichen Forschung mit meinen Studenten. Jede neue Idee, die wir entwickeln, sobald sie bekannt wird… dass dies eine gute Idee ist. In der nächsten Woche wird sie in China auftauchen. Sie wird in China auftauchen, nur dass sie es besser machen als wir.

Ich kann, kann nicht mehr konkurrieren. Sie haben bessere Ressourcen, sie haben mehr Studenten. Sie haben mehr, mehr Finanzierung von der Regierung. Ich kann nicht mehr konkurrieren. Ich muss aus diesem Bereich aussteigen!”

Komplettes Video: