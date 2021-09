Führer der Black Lives Matter nennt Impfpflicht „rassistisch“ und verspricht „Aufstand“ gegen das ID-System

Die Impfpflicht in New York City begann am 13. September. Sie verlangt den Nachweis einer Impfung für den Zutritt zu bestimmten öffentlichen Einrichtungen wie Fitnessstudios, Restaurants und Bars, es sei denn, eine Person hat eine genehmigte medizinische Ausnahmegenehmigung.

Die New Yorker Behörden nennen das Programm „Key to NYC Pass“.

Hawk Newsome, der Mitbegründer und Vorsitzende von Black Lives Matter of Greater New York (BLMGNY), argumentiert, dass die Vorschriften angesichts der niedrigen Impfrate in der schwarzen Bevölkerung grundsätzlich rassistisch seien.

Etwa 85,6 Prozent der Schwarzen im Bundesstaat New York haben laut staatlichen Daten noch keine Dosis des COVID-19-Impfstoffs erhalten.

„Ich denke, in einer perfekten Welt sollten [Impfvorschriften] von den Unternehmen festgelegt werden. Aber es könnte ein rutschiger Abhang sein, daher sollte das Mandat vollständig entfernt werden“, sagte Newsome dem Washington Examiner.

„Es werden nicht die weißen Männer in Anzügen an der Wall Street sein, die gestoppt werden. Diese Sache ist so heuchlerisch.“

Der Examiner weist darauf hin, dass etwa 70 Prozent der Schwarzen in New York City im Alter von 18 bis 44 Jahren die Spritze nicht erhalten haben. Für die Verzögerung der Injektionen wird eine Vielzahl von Gründen angeführt, darunter religiöse Überzeugungen und Misstrauen gegenüber der Regierung.

„Es sind die Schwarzen, die ein natürliches Misstrauen gegenüber dem Impfstoff haben“, sagte Newsome. Er nannte die Tuskegee-Syphilis-Studie als Beispiel für das historische Misstrauen der Schwarzen gegenüber der amerikanischen Ärzteschaft, obwohl Impfstoffe für Menschen aller Rassengruppen zugänglich sind.

BLMGNY setzt sich für die vollständige Abschaffung der Impfpflicht ein, nicht nur in der Stadt, sondern auch auf nationaler Ebene.

Newsome, ein Baptist, sagte der Nachrichtenagentur, er sei besonders besorgt darüber, dass die Impfvorschriften keine religiösen Ausnahmen zulassen.

„Wie können sie es wagen, religiöse Ausnahmen zu streichen? Das ist die größte Respektlosigkeit, die ich je gesehen habe“, sagte Newsome. „Jetzt hat die Regierung entschieden, dass dein Gott keine Rolle spielt? Ich liebe Gott.“

Chivona Newsome, eine Mitbegründerin von BLMGNY, drohte mit einem „Aufstand“ als Folge der Vorschriften.

„Wir machen diese Stadt darauf aufmerksam, dass Ihr Mandat nicht eine weitere rassistische soziale Distanzierungspraxis sein wird“, erklärte sie laut dem Examiner-Bericht bei einer Protestveranstaltung am Montag. „Schwarze Menschen werden nicht tatenlos zusehen, oder Sie werden einen weiteren Aufstand erleben. And that is not a threat. Das ist ein Versprechen.“

„Der Impfpass ist kein Freifahrtschein für Rassismus“, schloss sie.

Der Widerstand gegen die Impfpflicht beschränkt sich nicht auf das Gebiet von New York City.

Wie Breitbart News berichtet, hat ein breiteres Spektrum schwarzer Wähler die Zustimmungswerte von Präsident Joe Biden in den Keller getrieben, nachdem die Regierung am 8. September Impfungen für mittlere und große Unternehmen vorgeschrieben hatte.

Laut einer Umfrage von Monday Morning Consult Anfang des Monats ist Bidens Ansehen bei den schwarzen Wählern seit dem Impfmandat um fünf Punkte auf 71 Prozent gesunken. Die Ablehnung der schwarzen Wähler gegenüber Biden stieg ebenfalls um sieben Punkte auf 24 Prozent.