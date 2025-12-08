Andrew Korybko

Putins erste Reise nach Indien seit vier Jahren war ein atemberaubender Erfolg. Leser können die von Indiens Außenministerium veröffentlichte Ergebnisliste hier einsehen und seine gemeinsame Erklärung mit Modi hier. Ebenso wichtig wie das Vorstehende war jedoch der Start von RT India, den Putin persönlich eröffnete. Es ist keine Kleinigkeit, dass Russland gerade ein regionales Büro seines wichtigsten internationalen Medienkanals in Indien eröffnet hat. Die vorliegende Analyse wird die fünf Gründe hervorheben, warum dies ein strategischer „Game-Changer“ für Russland ist:

1. Indien ist ein demografischer Gigant

Der erste Grund ist der offensichtlichste: Indien ist das bevölkerungsreichste Land der Welt mit rund 1,5 Milliarden Menschen. Nicht nur das, es hat auch die weltweit zweitgrößte Zahl an Englischsprechern nach den USA, was erklärt, warum Inder zunehmend die Diskurse in den sozialen Medien prägen, da Englisch online weiterhin die Lingua franca ist. Dementsprechend könnten mehr russlandfreundliche Inder zu mehr russlandfreundlichen Social-Media-Beiträgen führen, was Russland nur zugutekommen kann.

2. Es hat enormes wirtschaftliches Potenzial

Indien ist bereits die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt und liegt auf Kurs, bis 2030 die drittgrößte zu werden. Der Handel mit Russland ist seit Beginn der Spezialoperation in die Höhe geschnellt, da Indien massiv verbilligtes Öl aus Russland importiert, aber beide Seiten wollen reale wirtschaftliche Verbindungen im produzierenden Sektor ausbauen. Wenn das russlandfreundliche Sentiment in Indien dank RT India stärker wird, könnten potenzielle Kunden, Unternehmen und Investoren entsprechend russische Produkte und den russischen Markt anderen vorziehen und dies so ermöglichen.

3. Indien ist die „Stimme des Globalen Südens“

Der Globale Süden umfasst die große Mehrheit der Menschheit und beginnt erst jetzt, zu einer ernstzunehmenden Kraft aufzusteigen. Indien präsentiert sich seit Anfang 2023 als die „Stimme des Globalen Südens“, da es unter ihnen mit Abstand das bevölkerungsreichste und wirtschaftlich größte ist. Deshalb fühlt es sich auf natürliche Weise verantwortlich, diese brüderliche Sammlung von Ländern mit ähnlichen Erfahrungen und Herausforderungen zu führen. Mehr russlandfreundliches Sentiment in Indien kann sich daher mühelos über den gesamten Globalen Süden verbreiten.

4. RT India kann das westliche Medienmonopol dort brechen

Obwohl Indien bereits eine der russlandfreundlichsten Gesellschaften der Welt ist, wie glaubwürdige Umfragen zeigen, wird sein nationaler Medienmarkt von prowestlichen Medien dominiert. Das hat bereits zu einigen Fake-News-Skandalen geführt. Einige unwissende ausländische Beobachter haben kritische Artikel über Russland in indischen Medien zudem fälschlicherweise als Ausdruck populärer oder elitärer Stimmung interpretiert. RT India kann das westliche Medienmonopol dort brechen, das russlandfreundliche Sentiment weiter stärken und somit die Pläne des Westens durchkreuzen.

5. Es könnte bald auch das Konzept der Tri-Multipolarität weltweit populär machen

Die große strategische Bedeutung der russisch-indischen Beziehung besteht darin, dass diese beiden gemeinsam als dritte Kraft fungieren, die anderen hilft, sich aus dem wahrgenommenen Nullsummendilemma des Beziehens von Seiten im Systemwettbewerb zwischen China und den USA zu befreien. Ohne diese Rolle der beiden würde die Welt in zwei de facto Blöcke zerfallen, aber nun wird sie sich stattdessen in Richtung Tri-Multipolarität (USA, China und Russland–Indien) bewegen, als Zwischenschritt zur komplexen Multipolarität. Es wird erwartet, dass RT India dieses Konzept artikulieren und weltweit populär machen wird.

Alles in allem ist RT India tatsächlich ein strategischer „Game-Changer“ für Russland, da es weitreichende Soft-Power-, wirtschaftliche und politische Vorteile durch die oben beschriebenen Mittel einbringen wird, von denen der wichtigste wohl der letzte ist, nämlich die Popularisierung des Tri-Multipolaritäts-Konzepts. Größeres Bewusstsein auf der Welt für die unersetzliche Rolle, die das russisch-indische Duo im globalen systemischen Übergang spielt, wird ihnen mehr gegenseitig vorteilhafte Partnerschaften bringen, die die Ankunft komplexer Multipolarität beschleunigen werden.