RAND fordert vergeblich friedliche Koexistenz mit China

Die Pentagon-Denkfabrik RAND setzte sich überraschend für einen Kurswechsel Washingtons und friedliche Koexistenz mit China ein; nicht, weil man bei RAND plötzlich friedfertig geworden wäre, sondern weil den USA eine erniedrigende Niederlage erspart werden soll. RAND wurde inzwischen jedoch zurückgepfiffen.

Von Rainer Rupp

Der politisch aufschlussreiche Appell, den RAND jüngst in einem über 100 Seiten langen Bericht veröffentlicht hat, ist in sich selbst bereits eine Sensation, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass es RAND war, die mit ihren wegweisenden Politikpapieren über die letzten Jahrzehnte maßgeblich die katastrophale US-Russland- und US-China-Politik geprägt hat. Unter anderem hatte RAND mit ihrem Papier „Extending Russia“ die Blaupause für den massenmörderischen Stellvertreterkrieg in der Ukraine entworfen, der Russland eine strategische Niederlage zufügen sollte, was sich jedoch ins Gegenteil verkehrte.

Für diese jüngsten RAND-Aufruf in Richtung „Frieden mit China“ mussten die