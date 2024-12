Von Mike Whitney

Syrien ist ein unverzichtbarer Bestandteil des ehrgeizigen Plans Israels, den Nahen Osten neu zu gestalten. Das Land liegt im Herzen der Region und dient sowohl als wichtige Landbrücke für den Transport von Waffen und Fußsoldaten vom Iran zu seinen Verbündeten als auch als geopolitisches Zentrum des bewaffneten Widerstands gegen die israelische Expansion. Um die Region wirklich zu beherrschen, muss Israel die Regierung in Damaskus stürzen und ein Marionettenregime ähnlich wie in Jordanien und Ägypten einsetzen. Jetzt, da Washington davon überzeugt wurde, die Interessen Israels (anstelle seiner eigenen) „bedingungslos“ zu unterstützen, gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um die Veränderungen herbeizuführen, die am ehesten dazu beitragen, Tel Avivs übergreifenden Plan zu verwirklichen. Premierminister Benjamin Netanjahu ist daher bereit, einen Bodenkrieg vom Süden aus zu beginnen, um einen Zweifrontenkrieg zu schaffen, der die syrischen Streitkräfte in zwei Hälften spaltet und seine Erfolgsaussichten erheblich verbessert. Gleichzeitig werden die von den USA unterstützten Dschihadisten ihren Amoklauf im Norden fortsetzen und die bereits angeschlagene Verteidigung Syriens allmählich aushöhlen, während sie gleichzeitig die syrische Industriemetropole Aleppo weiter absichern. Wenn Damaskus fällt und Assad entmachtet wird, rückt Israels Traum von der regionalen Hegemonie in greifbare Nähe und ist wahrscheinlich erreichbar, wenn – wie wir annehmen – Präsident Trump sich verpflichtet hat, einen Krieg mit dem Iran als Gegenleistung für die mächtigen Lobbyisten zu beginnen, die ihn ins Weiße Haus zurückgebracht haben. Aber zuerst muss Syrien befriedet, seine Armee besiegt und sein derzeitiger Herrscher gestürzt werden. Nur so kann der Iran effektiv von seinen Verbündeten und Partnern abgeschnitten und auf den bevorstehenden schrecklichen Angriff vorbereitet werden.

Derzeit gibt es nur einen Mann auf der Welt, der dem blutrünstigen Kreuzzug Israels ein Ende setzen kann:

Wenn Putin nicht schnell handelt und Assad Nothilfe leistet, ist der derzeitige Verlauf der Ereignisse wahrscheinlich irreversibel. Dies könnte sogar die Entsendung russischer Kampftruppen bedeuten, um die von den USA unterstützte terroristische Offensive oder (die baldigen) Provokationen im Süden abzuwehren. Kurz gesagt, der souveräne Staat Syrien befindet sich nun in einer existenziellen Krise, die sich negativ auf die gesamte Region und die Welt auswirken wird, wenn Putin nicht seinen typisch vorsichtigen Ansatz aufgibt und Syrien die Mittel zur Verfügung stellt, die es zur Abwehr der Barbaren benötigt.

In der Sonntagsausgabe der Times of Israel erfahren wir, dass israelische Kriegsplaner bereits einen Vorwand für eine Invasion Syriens von Süden her gefunden haben. Lesen Sie diesen Auszug aus einem Artikel mit dem Titel „Fortschritte der Rebellen in Syrien bringen kurzfristige Vorteile, aber auch potenzielle Probleme für Israel, so Geheimdienstchefs gegenüber Premierminister“

Israel beobachtet die Vorstöße der dschihadistischen Rebellen in Syrien mit großer Vorsicht, wobei Geheimdienstchefs der politischen Führung mitteilten, dass die Entwicklungen in Syrien letztendlich zu Problemen für Israel führen könnten, berichtet Channel 12. Berichten zufolge wurde Netanjahu mitgeteilt, dass die Hisbollah ihre Aufmerksamkeit nun auf Syrien richten wird und „ihre Streitkräfte ebenfalls, um das Assad-Regime zu verteidigen“. Die Geheimdienstchefs … haben gewarnt, dass „der Zusammenbruch des Assad-Regimes wahrscheinlich zu Chaos führen würde, in dem sich militärische Bedrohungen gegen Israel entwickeln würden.“ Channel 12 berichtet weiter, dass bei der Sicherheitskonsultation am Freitag Bedenken geäußert wurden, dass die „strategischen Fähigkeiten“ des Assad-Regimes in die Hände der Dschihadisten fallen könnten. Die größte Sorge gilt „den Überresten chemischer Waffen“, heißt es in dem Bericht. Die israelischen Verteidigungskräfte sollen sich auf ein Szenario vorbereiten, in dem Israel zum Handeln gezwungen wäre, heißt es in dem Bericht ohne weitere Ausführungen. Es gibt auch die Einschätzung, dass Syrien seine Tore für eine beträchtliche Anzahl iranischer Streitkräfte öffnen könnte, um zu versuchen, das Land zu stabilisieren, heißt es in dem Bericht. Fortschritte der Rebellen in Syrien bedeuten kurzfristige Vorteile, aber auch potenzielle Probleme für Israel, so Geheimdienstchefs gegenüber Premierminister, Times of Israel

Da steht es schwarz auf weiß, die Rechtfertigung für die Invasion Syriens. Israel hat eine Reihe von Ausreden zur Auswahl; alles von „Chemiewaffen“ über „iranische Streitkräfte“ bis hin zum „Chaos“ nach dem Regimewechsel und den Hisbollah-Streitkräften, die „das Assad-Regime verteidigen“. Bei jedem Schritt sieht man, wie gut Israel auf alle Eventualitäten vorbereitet ist. Dieser Plan ist seit Jahren, wenn nicht sogar länger, in Arbeit. Und natürlich muss die Strategie schnell umgesetzt werden, um das Schlachtfeld für das große Finale vorzubereiten, die Amtseinführung im Januar, wenn der pro-zionistischste Präsident in der Geschichte der USA den Thron besteigen und Israel mit dem Krieg gegen den Iran belohnen wird, den es so sehnlichst herbeisehnt. Nichts wird dem Zufall überlassen.

Übersetzung von „X“: Assad (2023): „Der 3. Weltkrieg ist bereits im Gange, aber er hat eine andere Form … Kriege entwickeln sich zu Stellvertreterkriegen. Selenskyj führt mit seiner Nazi-Armee einen Krieg im Namen des Westens. Ebenso sind Terroristen Armeen, die in Syrien und anderswo im Namen des Westens agieren.“

Überraschenderweise sind die Leute von der Jerusalem Post direkter, was ihre Ansichten zu den Entwicklungen in Aleppo angeht. Tatsächlich gibt ein scharfsinniger Analyst offen zu, dass die Kapitulation der Industriehauptstadt des Landes durch fanatische Halsabschneider eine „gute Nachricht“ ist. Was? Hier ein Auszug aus dem Artikel:

Der islamistische Angriff auf Aleppo ist „angeblich eine gute Nachricht für Israel“, sagte Daniel Rakov, leitender Forschungsmitarbeiter am Jerusalem Institute for Strategy and Security, in einem Beitrag auf X/Twitter am Samstag. Er sagte, dass „der Fall Nordsyriens an die Rebellen die Infrastruktur der Iraner und der Hisbollah dort beschädigt und es ihnen erschweren wird, an der Wiederherstellung der Hisbollah zu arbeiten.“ Der israelische Forscher gab außerdem an, dass die russischen Staatsmedien den Konflikt in Aleppo weitgehend ignorieren, während russische Kommentatoren zu globalen Konflikten behaupten, dass Moskau nicht für das Versagen bei der Verteidigung der syrischen Stadt verantwortlich sei, da Russland nur sehr wenige Streitkräfte dort stationiert habe und der Vorfall ein großer Misserfolg für das Assad-Regime sei. Eine Gelegenheit für Israel, Syrien anzugreifen? Rakov hegt dann die Idee, dass Israel aufgrund der Schwäche des Assad-Regimes die Möglichkeit hat, Syrien anzugreifen. „Assads Verlust von Aleppo schadet dem Image Russlands als Macht, die in der Lage ist, ihren Einfluss über den postsowjetischen Raum hinaus geltend zu machen, und bedroht ein wichtiges strategisches Gut Putins, nämlich die Stützpunkte in Syrien“, schrieb er. „Dies wirkt sich auch negativ auf das Image Russlands in der Region aus. „Die Russen, das können wir aus der ukrainischen Offensive in Kursk lernen, haben es nicht eilig, hysterisch zu werden, aber die Geschwindigkeit, mit der Aleppo fiel, wird sie zu einer schnellen Reaktion zwingen“, schrieb er. Der JISS-Forscher schloss seinen Beitrag mit der Aussage, dass die instabile Lage in Syrien zwar dazu führen könnte, dass Assad und die Russen die Tore für den Einmarsch iranischer Streitkräfte weiter öffnen, der Zusammenbruch des Assad-Regimes jedoch ein Szenario für die Zunahme erheblicher militärischer Bedrohungen gegen Israel schaffen könnte. Angriffe in Aleppo „angeblich gute Nachrichten für Israel“, sagt JISS-Forscher, Jerusalem Post

Wiederholung: „Eine Gelegenheit für Israel, Syrien anzugreifen“?

Das ist es, aber es ist ebenso interessant zu sehen, dass „Russland aus dem Nahen Osten zu vertreiben“ fast genauso wichtig ist wie Assad zu stürzen. (aus israelischer Sicht.) Und es ist auch klar, dass Herr Rakov glaubt, Putin sei „in der Klemme“ und werde nicht rechtzeitig reagieren, und dass dies für Israel von großem Vorteil sein könnte. Aber das Schockierendste an Rakovs Gesamtbewertung ist natürlich die Freude, die er an der Zerstörung einer blühenden Stadt durch geistesgestörte Wilde hat, die darauf aus sind, ein stabiles, rationales System durch eine despotische religiöse Autokratie zu ersetzen. Aber ich nehme an, wenn Völkermord Ihr Maßstab für Erfolg ist, sollte uns nichts überraschen.

Dies ist ein Sonntags-Update zur äußerst instabilen Lage vor Ort in Syrien:

Am Samstag bombardierten russische und syrische Luftangriffe das Zentrum von Aleppo, während die Rebellen die Kontrolle über den internationalen Flughafen der Stadt übernahmen und in Richtung Hama vorrückten. Es war das erste Mal seit 2016, dass Aleppo Ziel von Luftangriffen war. Damals wurde die syrische Opposition aus der Stadt vertrieben. Die von Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) angeführten Rebellen und verbündete Gruppen, darunter auch einige, die von der Türkei unterstützt werden, konnten am Samstag jedoch erstaunliche Erfolge verbuchen. Sie behaupteten, den internationalen Flughafen Aleppo und die strategisch wichtige Stadt Khan Sheikhoun im Süden von Idlib eingenommen zu haben. Die Verwaltungsgrenzen des Gouvernements Idlib seien vollständig unter ihrer Kontrolle, fügten sie hinzu. Sie behaupteten auch, mit dem Marsch in Richtung Hama begonnen zu haben und dabei sechs Städte und Dörfer auf dem Land erfolgreich eingenommen zu haben, darunter Morek, das an einer wichtigen Autobahn liegt, die Zentralsyrien mit dem Norden verbindet. Die Offensive begann am Mittwoch, als Rebellen aus dem von der Opposition gehaltenen Gebiet im Nordwesten Syriens in Richtung Aleppo ausbrachen. Innerhalb von zwei Tagen hatten sie Dutzende Städte und Dörfer sowie einen Abschnitt der strategischen Autobahn M5 eingenommen und damit die Versorgungswege nach Damaskus abgeschnitten. Seitdem haben sie mehrere Militärstützpunkte und befestigte Stellungen eingenommen, wobei sie oft auf wenig Widerstand stießen. Zusammenbruch der Regierungstruppen Laut SOHR sind die Regierungstruppen in Idlib und Aleppo zusammengebrochen. Damit ist Aleppo, die zweitgrößte Stadt Syriens, zum ersten Mal seit der Unabhängigkeit des Landes im Jahr 1946 außerhalb der Kontrolle der Regierung, so die Überwachungsgruppe. Angesichts der sich schnell entwickelnden Lage sprachen die Außenminister der Türkei und Russlands – beide wichtige Akteure in Syrien – am Samstag telefonisch miteinander und vereinbarten, ihre Bemühungen zur Stabilisierung Syriens zu koordinieren, so Moskau. „Beide Seiten äußerten ernsthafte Bedenken hinsichtlich der gefährlichen Entwicklung der Lage in der Arabischen Republik Syrien im Zusammenhang mit der militärischen Eskalation in den Provinzen Aleppo und Idlib“, so das russische Außenministerium. Der größte Teil der Provinz Idlib wird seither von HTS, einer ehemaligen Al-Qaida-Organisation, gehalten, die eine Zivilverwaltung eingerichtet hat. Von der Türkei unterstützte Rebellengruppen in der Koalition der Syrischen Nationalarmee haben in anderen Gebieten im Norden die Oberhand behalten. Obwohl Russland durch den Krieg in der Ukraine abgelenkt und Assads Streitkräfte durch häufige israelische Angriffe geschwächt sind, haben syrische und russische Kampfflugzeuge seit August 2023 ihre Luftangriffe auf von der Opposition gehaltene Gebiete verstärkt. Syrien: Tödliche Angriffe treffen Aleppo, als Rebellen den Flughafen erobern und auf Hama vorrücken, Middle East Eye

Leser sollten sich darüber im Klaren sein, dass Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) und die anderen sogenannten „Rebellengruppen“ hauptsächlich Al-Qaida-Verbündete sind, die von den USA, Katar und der Türkei rekrutiert, bewaffnet und ausgebildet wurden, um einen Stellvertreterkrieg gegen die Gegner der israelischen Expansion und der Neugestaltung des Nahen Ostens zu führen. Der Autor und Analyst Max Blumenthal hat die Ursprünge dieser Gruppen eingehend untersucht und seine Ergebnisse kürzlich in einem Artikel mit dem Titel „Die USA haben 21 der 28 ‚verrückten‘ Milizen unterstützt, die die brutale Invasion der Türkei in Nordsyrien anführen“ veröffentlicht. Hier ein kurzer Auszug aus seinem Artikel:

Ehemalige und amtierende US-Beamte haben die türkische Söldnertruppe der „arabischen Milizen“ für die Hinrichtung und Enthauptung von Kurden in Nordsyrien scharf kritisiert. Neue Daten aus der Türkei zeigen, dass fast alle diese Milizen in der Vergangenheit von der CIA und dem Pentagon bewaffnet und ausgebildet wurden. Laut einem im Oktober dieses Jahres veröffentlichten Forschungsbericht des regierungsnahen türkischen Thinktanks SETA „wurden 21 der 28 Fraktionen [der türkischen Söldnertruppe] zuvor von den Vereinigten Staaten unterstützt, drei davon im Rahmen des Pentagon-Programms zur Bekämpfung von Daesh. Achtzehn dieser Fraktionen wurden von der CIA über den MOM-Operationsraum in der Türkei versorgt, einen gemeinsamen Geheimdienst-Operationsraum der ‚Freunde Syriens‘ zur Unterstützung der bewaffneten Opposition. Vierzehn der 28 Fraktionen waren auch Empfänger der von den USA gelieferten TOW-Panzerabwehrlenkflugkörper. Mit anderen Worten: Praktisch der gesamte Apparat der unter der Obama-Regierung bewaffneten und ausgerüsteten Anti-Assad-Aufständischen wurde vom türkischen Militär umfunktioniert, um als Speerspitze seiner brutalen Invasion in Nordsyrien zu dienen. Der Anführer dieser Truppe ist Salim Idriss, der jetzt der „Verteidigungsminister“ der von der Türkei unterstützten „Übergangsregierung“ Syriens ist. Er ist dieselbe Person, die John McCain beherbergte, als der verstorbene Senator 2013 seinen berüchtigten Einfall in Syrien unternahm. Diese Bande von Schreiberlingen (die Medien) ist nun vollständig entlarvt, weil sie der Öffentlichkeit einen blutigen Betrug aufgedrängt hat, indem sie einige der brutalsten Fanatiker der Welt als Revolutionäre und „gemäßigte Rebellen“ vermarktet hat, während sie eine ganze Region destabilisiert hat. Wie die Extremisten, die sie einst gefördert haben, haben es die meisten irgendwie geschafft, sich der Rechenschaftspflicht zu entziehen und weiter beschäftigt zu bleiben. Die USA haben 21 der 28 „verrückten“ Milizen unterstützt, die die brutale Invasion der Türkei in Nordsyrien anführten, Max Blumenthal, The Grayzone

Wer ist also der größte Unterstützer des Terrorismus in der Welt?

Sie haben es erraten: Uncle Sam.

Abschließend möchte ich mit einem Zitat einer Bloggerin schließen, die ich gerade erst entdeckt habe, mit der ich aber in fast allen Punkten übereinstimme. Mich würde interessieren, ob andere Leser das auch so sehen:

Diese von den USA, Israel, Al-Qaida und der Türkei unterstützte Operation gegen Syrien, bei der verschiedene Stellvertreter und terroristische Gruppen eingesetzt wurden, war lange geplant, um die Streitkräfte der syrischen Armee abzulenken, zu destabilisieren und zu überfordern, damit Israel von Süden her einmarschieren und den Waffenfluss vom Iran in den Irak, nach Syrien und dann in den Libanon zur Hisbollah unterbinden kann. Der Krieg geht weiter, sie haben lediglich das Kriegsschauplatz leicht verschoben. Deshalb griff Israel kurz vor diesem „Waffenstillstand“ die Grenze zwischen Syrien und dem Libanon an und setzte den Angriff danach fort. Der Waffenstillstand gibt Israel Zeit, sich zu erholen, weil es schwach ist, und Zeit, mit Washington eine Strategie zu entwickeln, bis die zionistischste Regierung an die Macht kommt. Täuschen Sie sich nicht: Trump wird in Bezug auf Syrien tun, was Bibi will, und Syrien wird nun im Mittelpunkt stehen, da es ein riesiger Widerstandsknoten ist, der dem Projekt eines Groß-Israels im Weg steht. … Die Türkei und der Betrüger Erdogan mit seinen zwei Gesichtern wollen die Kontrolle über den Norden (Syrien) und werden sich an Israel und den Westen verkaufen, während sie Bibi wegen Gaza verurteilen. NATO-Generalsekretär Mark Rutte reiste in die Türkei und handelte mit Washington einen Deal aus, der der Türkei F35-Kampfjets kurz vor diesem Angriff zusichert. Er traf sich auch Tage zuvor, am 23. November, mit Trump in Washington. Nichts davon ist Zufall. Im Grunde wird Israel diesen Waffenstillstand nicht einhalten. Er ist im Grunde genommen irrelevant. Der gesamte Westen, einschließlich Tel Aviv, befindet sich bereits im Krieg gegen diejenigen, die für den Erhalt ihrer nationalen Souveränität kämpfen. Sie wollen den Iran, Russland und Syrien daran hindern, zusammenzuarbeiten, um ihre expansionistischen, kriegstreiberischen Ambitionen zu stoppen. Fiorella Isabel @FiorellaIsabelM

Erstklassige Analyse. Sie hilft zu erklären, was hinter dem Nebel der Medienberichterstattung vor sich geht.