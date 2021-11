Für Schweizer Bürger: Bitte unbedingt lesen – es kommt auf jede Stimme an!

von Niki Vogt

Ich wurde gebeten, das hier zu veröffentlichen. Offenbar geht es in der Schweiz jetzt um alles, und anscheinend haben viele keine Ahnung, über was genau sie damit abstimmen. Also hier der Aufruf:

Bitte bitte weiterleiten, es handelt sich um unsere Zukunft!

An alle, geimpft, genesen, getestet und ungeimpft, es geht uns alle etwas an!

Es spielt dabei keine Rolle welchen Status der einzelne hat. Wer im November „Ja“ sagt zum Covid Gesetz in der Schweiz hat womöglich nicht Begriffen um was es wirklich geht!

Ich denke den meisten ist es nicht bewusst und wissen nicht wirklich zu was sie Ja sagen sollen. Sie vertrauen blind den Aussagen von „20 Minuten“ und „SRF“ welche vom Bund gesteuert werden.