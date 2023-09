G20-Gipfel: Weltbank will digitale IDs, Impfpässe, digitale Zahlungen (CBDCs) Kohlenstoffsteuer zusammenführen

G20-Gipfel: Weltbank-Bericht schlägt technologiegestützte finanzielle Eingliederung vor

Neu-Delhi: Die Weltbank hat sich für eine technologiebasierte öffentliche Infrastruktur ausgesprochen, die sich an den Modellen von Ländern wie Indien, Singapur und Brasilien orientiert. Diese Infrastruktur soll Regierungen helfen, die finanzielle Inklusion zu fördern und Programme in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Nachhaltigkeit zu unterstützen.

Die Idee stammt aus einem Bericht der Weltbank mit dem Titel „G20 policy recommendations for advancing financial inclusion and productivity gains through digital public infrastructure (Politische Empfehlungen der G20 zur Förderung der finanziellen Eingliederung und Produktivitätssteigerung durch digitale öffentliche Infrastruktur)“. Der Bericht, der am Freitag unter der Schirmherrschaft der indischen G20-Präsidentschaft veröffentlicht wurde, befürwortet die freiwillige Einführung digitaler öffentlicher Infrastrukturen (Digital Public Infrastructure, DPI) zur Förderung der finanziellen Inklusion. Das Finanzministerium und die Reserve Bank of India (RBI) waren an der Erstellung des Berichts beteiligt.

„Die Auswirkungen von DPI gehen über ein inklusives Finanzwesen hinaus – es kann Gesundheit, Bildung und Nachhaltigkeit fördern. Während der Covid-19-Pandemie ermöglichte DPI die direkte Überweisung von Nothilfe auf die digitalen Geldbörsen der Bedürftigen und trug zur schnellen Verteilung von Impfstoffen bei. Der India Stack ist ein Beispiel für diesen Ansatz, da er digitale IDs, interoperable Zahlungen, ein digitales Referenzbuch und die Zusammenführung von Konten kombiniert“, zitiert der Bericht die Sonderbeauftragte des Generalsekretärs der Vereinten Nationen für Inclusive Development Finance (UNSGSA) und Ehrenschirmherrin des GPFI, Ihre Majestät Königin Máxima der Niederlande.

In nur sechs Jahren hat das Land die bemerkenswerte Quote von 80% erreicht, eine Leistung, die ohne den DPI-Ansatz fast fünf Jahrzehnte gedauert hätte, so der Bericht. „Andere Länder, darunter Brasilien, Estland, Peru und Singapur, haben sich in ähnlicher Weise für DPI-Modelle entschieden und greifbare Ergebnisse erzielt, die die Wirksamkeit dieses Ansatzes unterstreichen“, so Königin Máxima.

Der Bericht empfiehlt, die verantwortungsvolle Nutzung der digitalen öffentlichen Infrastruktur zu fördern, um die finanzielle Eingliederung zu beschleunigen. Er hebt die Verknüpfung von Bankkonten, biometrischen Identifikationsmerkmalen und Mobiltelefonnummern hervor, die dazu beigetragen haben, die finanzielle Eingliederung in Indien zu beschleunigen.

„Indiens Strategie zur finanziellen Eingliederung basiert auf dem JAM-Dreieck aus Jan-Dhan, Aadhaar und Mobiltelefon und integriert die digitale ID für effizientere Kontoeröffnungs- und Zahlungsanwendungen für den Zugang zu Finanzdienstleistungen. …Der India Stack hat die KYC-Prozesse digitalisiert und vereinfacht und damit die Kosten gesenkt; Banken, die e-KYC einsetzen, haben ihre Compliance-Kosten von 0,12 auf 0,06 Dollar reduziert. Durch die Kostensenkung wurde es attraktiver, Kunden mit geringerem Einkommen zu bedienen, und es wurden Gewinne für die Entwicklung neuer Produkte erzielt“, so der Bericht.

Während die Rolle der DPIs bei diesem Sprung unbestreitbar ist, sind andere politische Maßnahmen, die auf der Verfügbarkeit von DPIs aufbauen, entscheidend, so der Bericht. Dazu gehören Maßnahmen zur Schaffung eines günstigeren rechtlichen und regulatorischen Rahmens, nationale Maßnahmen zur Ausweitung des Kontenbesitzes und die Nutzung von Aadhaar zur Identitätsüberprüfung.

Eine mit der indischen Arbeit an DPIs vertraute Person sagte, dass sich die Zahl der in Indien eröffneten Niedrigpreiskonten von 147,2 Millionen im März 2015 auf 462 Millionen im Juni 2022 verdreifacht habe, wobei mehr als 260 Millionen Konten von Frauen gehalten würden.