Südkorea zahlt den Preis: Jeder Todesfall nach Covid-19-Impfung innerhalb von 90 Tagen wird entschädigt!

92 % aller Covid-Todesfälle traten auf, nachdem 90 % der erwachsenen Bevölkerung vollständig geimpft waren.

Am 6. September 2023 gab die südkoreanische Regierung bekannt, dass für alle Todesfälle, die innerhalb von 90 Tagen nach der Covid-19-Impfung auftreten, Kondolenzgelder als Entschädigung gezahlt werden, auch wenn der ursächliche Zusammenhang nicht nachgewiesen werden kann. Auszug aus dem Artikel:

Die südkoreanische Regierung wird sowohl die Anspruchsdauer als auch die Höhe der Entschädigung für Todesfälle durch die Covid-19-Impfung ausweiten. Der Entschädigungszeitraum wird von 42 auf 90 Tage nach der Impfung ausgedehnt und die Entschädigungssumme von 10 auf 30 Millionen Won (22.471,91 $) erhöht. Auch wenn es schwierig sein wird, die Kausalität (zwischen Impfung und Tod) zu beweisen, wird eine Person, die nach der Impfung stirbt, Anspruch auf Sterbegeld haben, und die Höhe des Beileidsgeldes wird erhöht“, sagte Park Dae-chul, Vorsitzender des Politischen Komitees der People Power Party, am Mittwoch nach einem Treffen zwischen der Regierung und der Regierungspartei über die Entschädigung von Impfschäden in der Nationalversammlung.

95.798 Menschen hatten eine Entschädigung für Impfschäden beantragt.

Im Juni 2023 wurde berichtet, dass mehr als 95.700 Menschen eine Entschädigung für Impfschäden beantragt hatten, von denen fast 24.000 entschädigt wurden. Südkorea ist ein Land mit rund 52 Millionen Einwohnern. Umgerechnet auf die Bevölkerung der USA entspräche dies mehr als 570.000 Anträgen auf Entschädigung für Impfschäden und 142.480 Entschädigungszahlungen. Zum Vergleich: Seit Einführung des National Vaccine Injury Compensation Program in den USA im Jahr 1988 wurden 10.135 Impfgeschädigte genauer gesagt deren Familien entschädigt. Dies ist ein wichtiger Hinweis auf das Ausmaß unerwünschter Ereignisse.

Am 1. November 2021 waren etwa 90 % der erwachsenen Bevölkerung in Südkorea vollständig geimpft. Bis zu diesem Zeitpunkt waren in Südkorea 2.874 Covid-19-Todesfälle aufgetreten. Seitdem wurden in Südkorea bis zum 22. August 2023 jedoch 35.557 Covid-19-Todesfälle registriert. Das bedeutet, dass 32.683 Todesfälle oder ~92 % aller Covid-19-Todesfälle registriert wurden, nachdem 90 % der erwachsenen Bevölkerung vollständig geimpft waren. Auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Daten und veröffentlichter Forschungsergebnisse wurde über mehrere Beispiele berichtet, die belegen, dass Covid-19-Impfungen massive Covid-19-Wellen ausgelöst haben. Eines dieser Beispiele ist Südkorea.

Einschränkungen für Ungeimpfte

Als 2021 die Covid-19-Welle ausbrach, wurden den Ungeimpften Einschränkungen auferlegt. In Restaurants durften Ungeimpfte nur noch allein essen. Es wurde eine Impfpasspolitik angekündigt, nach der in der Öffentlichkeit ein Impfnachweis verlangt wurde und ungeimpfte Erwachsene einen negativen PCR-Test vorlegen mussten, der nicht älter als zwei Tage sein durfte. Fragen nach der Ethik und der wissenschaftlichen Rechtfertigung solcher Maßnahmen wurden aufgeworfen.

Wiederholt sich die Geschichte? Lehren aus Japan in Bezug auf Zwangsimpfungen

1989 führte Japan den MMR-Impfstoff ein und verhängte eine Impfpflicht. Eltern, die sich weigerten, mussten eine Geldstrafe zahlen. Nachdem jedoch trotz der Verwendung von zwei verschiedenen MMR-Impfstoffen eine inakzeptabel hohe Rate an unerwünschten Ereignissen aufgetreten war, wurde die Dreifachimpfung 1993 verboten, und nach einem Gerichtsurteil von 1992, das die Regierung für die Entschädigung von Impfschäden verantwortlich machte, hob die Regierung die Impfpflicht auf. Im Kontext der MMR-Impfung wurden fast tausend Entschädigungsklagen eingereicht.

Dieses Beispiel wirft die Frage nach der Ethik einer Impfpflicht auf.

Einige Fragen

Ist es sinnvoll, ein Entschädigungssystem von Steuerzahler zu Steuerzahler für Schäden einzuführen, die durch ein Produkt verursacht wurden, das von einem privaten, gewinnorientierten Unternehmen hergestellt wurde?

Ist eine finanzielle Entschädigung eine gerechte Reaktion auf unerwünschte Ereignisse nach einer Impfung, wenn nie eine ordnungsgemäße Einwilligung nach Aufklärung erteilt wurde und Menschen falsch informiert, irregeführt oder sogar zur Impfung gezwungen wurden? Wie steht es um die Gerechtigkeit gegenüber den nicht geimpften Menschen, die sich entschieden haben, sich nicht den bekannten und möglicherweise unbekannten unerwünschten Wirkungen eines neuartigen medizinischen Produkts auszusetzen, und die als „Folge“ dieser „Entscheidung“ ungerechtfertigt diskriminiert wurden? Hat es angesichts der massiven Covid-19-Wellen nach der massenhaften Verabreichung von Impfstoffen und der Tausenden Menschen, die für Impfschäden entschädigt wurden, einen enormen Tribut an Leib und Leben und an Steuergeldern gegeben? Was wäre gewesen, wenn es keine Impfkampagne gegeben hätte?

