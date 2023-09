G20 sollte die digitale ID auf individueller, Unternehmens- und Betriebsebene fördern, so das B20-Kommuniqué zu Indien

Wird die G20 erneut die politischen Empfehlungen der B20 zur digitalen Identität absegnen? Perspektive

Das Kommuniqué der Business 20 (B20) India empfiehlt, dass die Gruppe der 20 (G20) Nationen interoperable digitale Identitäten auf individueller, Unternehmens- und Betriebsebene fördern sollte.

Im Anschluss an den B20-Indien-Gipfel am vergangenen Wochenende haben die Staats- und Regierungschefs der B20 ihr jährliches Kommuniqué veröffentlicht, in dem ein Abschnitt der Einführung digitaler öffentlicher Infrastrukturen (DPI) gewidmet ist.

Obwohl das Kommuniqué DPI nicht definiert und die G20-Staaten auffordert, eine Definition dafür zu entwickeln, wissen wir, dass es mit digitaler Identität, Finanzdienstleistungen und mobilen Diensten zu tun hat.

Das wissen wir, weil der indische Architekt für digitale Identitäten, Nandan Nilekani, dem Internationalen Währungsfonds (IWF) im April letzten Jahres auf einer Podiumsdiskussion mit dem Titel Digitale öffentliche Infrastruktur sagte, dass dies die drei Werkzeuge der neuen Welt seien: Stacking Up the Benefits (die Vorteile stapeln).

"What are the tools of the New World? Everybody should have a digital ID; everybody should have a bank account; everybody should have a smartphone. Then, anything can be done. Everything else is built on that": @NandanNilekani to @IMFNews #DigitalID #DigitalIdentity #IMFmeetings pic.twitter.com/6HIAqfBigz