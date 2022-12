G20 unterzeichnet Erklärung für internationalen Impfpass – Impfpässe sind DAS Tor zur vollständigen, totalitären Kontrolle der Weltbevölkerung

Die G20, eine Gruppe von 19 Staaten, darunter die USA und die EU, haben kürzlich erklärt, dass die von der WHO standardisierten digitalen Impfpässe Realität werden.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Die G20, eine Gruppe von 19 Nationen – darunter die USA – sowie die Europäische Union, haben kürzlich auf ihrem jährlichen Wirtschaftstreffen (B20) auf Bali, Indonesien, erklärt, dass ein von der Weltgesundheitsorganisation standardisierter digitaler Impfpass künftig Teil der internationalen Pandemieprävention und -bekämpfung sein wird

Die Regelung für standardisierte internationale Impfpässe wird im Rahmen einer Revision der internationalen Gesundheitsvorschriften bei der nächsten Weltgesundheitsversammlung in Genf eingeführt

Die G20-Empfehlungen umfassen auch die Erstellung von Leitlinien für eine global koordinierte Reaktion auf Krisen, die „durch eine technologiegestützte, ständig verfügbare globale Gesundheitsinfrastruktur“ verbessert wird, sowie die gegenseitige Anerkennung von COVID-19-Impfstoffen der G20-Mitglieder

Präsident Biden unterzeichnete die Erklärung trotz der Versprechungen seines Leiters des COVID-19-Reaktionsteams im Weißen Haus, Jeff Zients, der im April 2021 erklärte: „Ich möchte klarstellen, dass die Regierung weder jetzt noch in Zukunft ein System unterstützen wird, das von den Amerikanern verlangt, einen [Impfausweis] mit sich zu führen“.

Die Tatsache, dass die COVID-Impfungen die Ausbreitung der Infektion nicht verhindern, ist inzwischen vielfach belegt. Das allein beweist, dass Impfpässe nicht dazu dienen, Epidemien einzudämmen. Ein internationaler Impfpass ist das Einfallstor für eine totale totalitäre Kontrolle, denn damit wird das gesamte Kontrollnetz um eine Person geknüpft

Wie der ehemalige US-Abgeordnete Dr. Ron Paul im obigen Video feststellt, ersetzen der Gründer des Weltwirtschaftsforums (WEF), Klaus Schwab, und andere globalistische Führer die Wahrheit durch ihre eigene Meinung. Sie entscheiden, was richtig und falsch ist; sie entscheiden, was für alle richtig ist. Sie diktieren, was an einem bestimmten Tag „wahr“ ist.

Jeder, der nicht mit ihnen übereinstimmt, ist ein „Staatsfeind“ – sie sind „der Staat“ oder, genauer gesagt, der „Tiefe Staat“, die verborgene Macht hinter der scheinbaren Macht der offiziellen Regierung. Wer sind die Mitglieder dieser Kabale? Es gibt keine offizielle Mitgliederliste, aber mit der Zeit sind viele der einzelnen Akteure erkennbar geworden.

Zur globalistischen Kabale gehören unter anderem Regierungschefs, Banker und Mitglieder von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und liberalen Denkfabriken in aller Welt.

Die Kabale verbirgt ihren undemokratischen Einfluss unter anderem dadurch, dass ihre Mitglieder in Dutzenden von verschiedenen Organisationen vertreten sind. Wenn sich mehrere Organisationen in einer Frage einig sind, sieht es so aus, als gäbe es eine Mehrheitsmeinung, einen Konsens. Aber in Wirklichkeit ist es dieselbe kleine Gruppe von Individuen, die ihre Agenda durchsetzt.

G20 geben grünes Licht für internationale Impfpässe

Die G20, eine Gruppe von 19 Nationen – darunter die USA – sowie die Europäische Union, haben kürzlich auf ihrem jährlichen Wirtschaftstreffen (B20) auf Bali, Indonesien, erklärt, dass digitale Impfpässe, die von der Weltgesundheitsorganisation standardisiert sind, künftig Teil der internationalen Pandemieprävention und -bekämpfung sein werden.

Quelle: Rat für Auswärtige Beziehungen

Ein Teil der politischen Erklärung lautet:

„Wir unterstützen die Fortsetzung des internationalen Dialogs und der Zusammenarbeit bei der Einrichtung vertrauenswürdiger globaler digitaler Gesundheitsnetze als Teil der Bemühungen zur Stärkung der Prävention und Reaktion auf künftige Pandemien, die auf dem Erfolg der bestehenden Standards und digitalen COVID-19-Zertifikate aufbauen sollten.“

Die Regelung für standardisierte internationale Impfpässe wird Berichten zufolge im Rahmen der nächsten Weltgesundheitsversammlung in Genf als Revision der internationalen Gesundheitsvorschriften eingeführt.

Das bedeutet, dass bei der nächsten Pandemie nur diejenigen, die dieses digitale Gesundheitszertifikat besitzen, sich frei bewegen und international reisen dürfen. Und natürlich werden nur diejenigen, die entsprechend getestet und/oder geimpft wurden, einen gültigen Reisepass haben.

Neben der Verabschiedung eines internationalen digitalen Impfpasses sehen die G20-Empfehlungen auch die Erstellung von Leitlinien für eine global koordinierte Reaktion auf Krisen vor, die „durch eine technologiegestützte, ständig verfügbare globale Gesundheitsinfrastruktur unterstützt wird“, sowie die gegenseitige Anerkennung von COVID-19-Impfstoffen der G20-Mitglieder.

Schwab erklärt uns, worum es bei den G20 geht

Neben wichtigen Regierungsvertretern waren auch hochrangige Globalisten wie Schwab bei den G20-Treffen anwesend. In seiner B20-Hauptansprache hob Schwab die Agenda und Ziele der Kabale hervor:

„Was wir zu bewältigen haben, ist eine tiefgreifende, systemische und strukturelle Umstrukturierung unserer Welt … [Die] Welt wird anders aussehen, wenn wir diesen Übergangsprozess durchlaufen haben.“

Teil dieser weltweiten Umstrukturierung der Gesellschaft, an der das WEF, die G20 und viele andere Organisationen im Gleichschritt arbeiten, ist die Einführung eines globalen Impfpasses, dem nun alle G20-Mitglieder zugestimmt haben. Im Falle der USA unterzeichnete Präsident Biden die Erklärung trotz der Versprechen seines Leiters des COVID-19-Reaktionsteams im Weißen Haus, Jeff Zients, der im April 2021 erklärte:

„Ich möchte klarstellen, dass die Regierung weder jetzt noch in Zukunft ein System unterstützen wird, das von den Amerikanern verlangt, einen Impfausweis mit sich zu führen. Es wird keine föderale Impfdatenbank geben, kein föderales Mandat, das von jedem verlangt, einen einzigen Impfausweis zu erhalten.“

Grundlage für Impfpässe nicht mehr existent

Wenn Sie ein vernünftiger Mensch sind, denken Sie wahrscheinlich: „Aber Moment mal, die COVID-Impfungen verhindern weder eine Infektion noch eine Ausbreitung, also gibt es keine Grundlage mehr für Impfpässe.“ In der Tat wurde diese Tatsache inzwischen mehrfach nachgewiesen. Dies allein beweist zweifelsfrei, dass COVID-Impfpässe nichts mit der öffentlichen Gesundheit oder Sicherheit zu tun haben.

„Ein internationaler Impfpass ist das Tor zu einer vollständigen totalitären Kontrolle, da das gesamte Kontrollnetz um eine Person herum durch ihn zusammengehalten wird.“

Ihr Zweck ist nicht, Pandemien zu verhindern oder einzudämmen. Sie sind ein Kontrollmechanismus, und zwar ein bedeutungsvoller. Impfpässe sind DAS Tor zur vollständigen, totalitären Kontrolle der Weltbevölkerung. Die globalistische Kabale will unbedingt, dass jeder diesen Pass hat, denn damit wird das gesamte Kontrollnetz um eine Person herum zusammengehalten. Deshalb ist es so wichtig, für eine informierte Zustimmung zu kämpfen.

Aber wie umgehen die G20 die offensichtliche Tatsache, dass die COVID-Pässe für ihren erklärten Zweck nutzlos sind? Sie ignorieren es und betonen stattdessen, dass jeder auch eine digitale Identität braucht, und dieses digitale COVID-Zertifikat erfüllt beides.

Außerhalb ihrer eigenen Kreise macht diese Argumentation überhaupt keinen Sinn, aber wie die niederländische Rechtsphilosophin Eva Vlaardingerbroek feststellte, ist die Tatsache, dass Impfpässe auf der Grundlage einer betrügerischen Prämisse verkauft werden, inzwischen „so offensichtlich, dass sie die Logik aus dem Fenster geworfen haben“.

Ihre Entscheidungen machen keinen Sinn, und sie haben nicht die Absicht, sie vernünftig zu machen. Sie setzen darauf, dass sie uns in ihrem Kontrollsystem gefangen nehmen können, damit sie uns dann sagen können, dass der Mond aus Käse ist, und wir keine Möglichkeit haben, sie zu korrigieren, ohne alles zu verlieren.

Digitale Identität ist totale Überwachung, um Sie zu kontrollieren

Wie Sociable berichtet:

„Im August 2021 veröffentlichte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) einen 99-seitigen Leitfaden zur Einführung der digitalen Dokumentation von COVID-19-Bescheinigungen, auch bekannt als Impfpässe, in dem sie feststellte, dass „ein Gesundheitspass, der ausschließlich auf dem individuellen Impfstatus basiert, das Risiko der Ausbreitung von Krankheiten erhöhen kann„.

Dies liegt daran, dass die COVID-19-„Impfstoffe“ nie nachgewiesen wurden, dass sie die Übertragung oder Infektion verhindern, und vor kurzem wurde im Europäischen Parlament bekannt, dass Pfizer sein Produkt nicht einmal auf die Verhinderung der Übertragung getestet hat. Obwohl dieses Wissen öffentlich zugänglich ist, empfiehlt die B20 immer noch den Nachweis der Impfung als Mittel zur Reise …

Laut dem Weltwirtschaftsforum (WEF) dienen Impfpässe ihrem Wesen nach als eine Form der digitalen Identität. Eine digitale Identität umfasst alles, was Sie in der digitalen Welt einzigartig macht, und ist ein System, das alle Ihre intimsten persönlichen Daten zusammenführen kann, einschließlich der von Ihnen besuchten Websites, Ihrer Online-Einkäufe, Ihrer Gesundheitsdaten, Ihrer Finanzkonten und der Personen, mit denen Sie in den sozialen Medien befreundet sind …

Digitale Identitätssysteme können Regierungen und Unternehmen die Macht geben, Anreize zu schaffen, Zwang auszuüben oder anderweitig menschliches Verhalten im Rahmen eines Systems der sozialen Anerkennung zu manipulieren. Digitale Identitäten können verwendet werden, um zu bestimmen, welche Produkte, Dienstleistungen und Informationen uns zur Verfügung stehen, und sie können sicherlich von öffentlichen und privaten Einrichtungen verwendet werden, um uns diesen Zugang zu verweigern.“

Quelle: Weltwirtschaftsforum

Im März 2021 warnte Naomi Wolf, Autorin von „Das Ende Amerikas“, dass die Akzeptanz des digitalen Personalausweises das Ende aller Freiheit bedeuten wird:

„Ich kann es nicht eindringlich genug sagen: Dies ist buchstäblich das Ende der menschlichen Freiheit im Westen, wenn dieser Plan wie geplant umgesetzt wird … Impfpässe klingen nach einer schönen Sache, wenn man nicht weiß, was diese Plattformen anrichten können. Ich bin CEO eines Technologieunternehmens, ich weiß, was diese Plattform leistet. Es geht nicht um den Impfstoff, es geht nicht um den Virus, es geht um Daten. Und wenn das erst einmal eingeführt ist, haben Sie keine Wahl mehr, ob Sie Teil des Systems sein wollen. Was die Leute verstehen müssen, ist, dass jede andere Funktionalität ohne Probleme auf diese Plattform geladen werden kann.“ Der Gründer und Vorsitzende des Liberty Counsel, Mat Staver, hat ebenfalls eine Warnung ausgesprochen:

„Digitale Gesundheits- oder Impfpässe sowie Tracking- und Tracing-Apps stellen eine ernsthafte Bedrohung für die Freiheit dar. Bei Impfpässen und Tracking-Apps geht es um Datensammlung und Kontrolle. Der Impfpass wird weltweit beworben, um die Möglichkeiten einer Person einzuschränken, das Haus zu verlassen, zu arbeiten, einzukaufen, essen zu gehen, zu reisen, eine öffentliche Veranstaltung zu besuchen oder sogar zu beten.

COVID wird benutzt, um diese gefährliche Bedrohung der Freiheit voranzutreiben. Wir dürfen niemals akzeptieren, dass Impfpässe oder Tracking-Apps zur neuen Normalität werden. Die Folgen für die Freiheit sind erheblich.“

Impfpässe sind das Tor zur vollständigen Finanzkontrolle

Als der Impfpass zum ersten Mal international diskutiert wurde, sahen viele von uns die Zeichen der Zeit und warnten, dass die Einführung eines solchen Passes zu einem Instrument der vollständigen finanziellen und physischen Kontrolle werden und automatisch grundlegende Menschenrechte und Freiheiten beseitigen würde.

Damals wurden wir als verrückte Verschwörungstheoretiker abgestempelt, aber es dauerte nicht lange, bis sich unsere schlimmsten Befürchtungen bestätigten. Ihr Impfpass wird Ihre digitale Identität sein (wie vom WEF bestätigt), und zu dieser digitalen Identität sollen eine programmierbare digitale Zentralbankwährung (CBDC) und ein soziales Kreditsystem hinzukommen. Bei diesen Plänen handelt es sich nicht um eine Verschwörungstheorie. Sie sind offenkundig.

Wenn man all diese Zutaten zusammennimmt – Impfstoffanforderungen für einen gültigen Reisepass, eine digitale Identität, eine soziale Kreditwürdigkeit und programmierbare CBDCs – erhält man ein Kontrollnetz, das die Freiheit, das Leben nach den eigenen Wünschen zu gestalten, beseitigen wird.

Selbst Ihre Ernährung kann dann von diesen Größenwahnsinnigen diktiert werden. Sie sind wild entschlossen, Ihnen zum Beispiel die Möglichkeit zu nehmen, Fleisch zu essen. Die ganze Welt, vor allem die westliche Welt, muss auf Insektenproteine umsteigen, sagen sie. Mehlwürmer und Grillen werden Sie auf den Speisekarten ihrer globalistischen Versammlungen jedoch nicht finden. Nein, Insektenproteine sind für die Entbehrlichen.

COVID wird als Weg zur globalen Finanzaufsicht genutzt

The global palace coup.



We literally SPELLED it out for everyone – step by step – with Rogan at the end of Jan 2022 (censored for 3 weeks)



WAKE UP ! pic.twitter.com/GBmMHe0WLA https://t.co/uotr9H2DrZ — أبو عمّار (@MaajidNawaz) November 17, 2022

Sobald Impfpässe/digitale Identitäten und CBDCs eingeführt sind, wird die globale Kabale in der Lage sein, Ihre physischen Bewegungen, Ihr Verhalten und Ihre Einkäufe zu kontrollieren, je nachdem, wie gut Sie ihren Idealen entsprechen, egal wie irrational, unmoralisch, unethisch, unfair oder gefährlich diese auch sein mögen. Wie von The Daily Sceptic berichtet:

„Es scheint schon seit einiger Zeit klar zu sein, dass das derzeitige Fiat-Geldsystem im besten Fall instabil ist. Im schlimmsten Fall ist es ein Schneeballsystem, dessen Zeit abgelaufen ist. Wenn das der Fall ist, vermute ich, dass die Zentralbanker und die 0,1 % dies wissen und bereit sein könnten, das neue System einzuführen, bevor das alte in sich zusammenbricht – auch wenn sie es auf dem Weg nach unten mit dem größten Vermögenstransfer in der Geschichte der Menschheit ausplündern. Für jeden, der auf diese Trends achtet, scheint es offensichtlich, dass die digitale Zentralbankwährung (CBDC) dieses neue System sein wird. Alles deutet darauf hin, dass die Ankunft von CBDC unmittelbar bevorsteht. [Am 15. November 2022 kündigten mehrere globale Banken eine Partnerschaft mit der New Yorker Federal Reserve an, um digitale Dollar zu testen. Aus meiner Sicht kann die Gefahr, die von CBDC ausgeht, gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Ob es sich nun um eine utopische Vision handelt, die auf guten Absichten beruht, oder um ein finsteres Komplott zur Zerschlagung unserer Souveränität, das Ergebnis könnte dasselbe sein: Kontrolle. Eine digitale Zentralbankwährung hat alle Nachteile des Fiat-Geldes, plus die zusätzlichen Ebenen der Überwachung und Programmierbarkeit unter staatlicher Aufsicht. So viele Menschen im Team Reality haben sich in den letzten Jahren wahrscheinlich als Dissidenten gefühlt, weil sie alles in Frage gestellt haben, was über die Herdenmentalität hinausgeht … Stellen Sie sich ein Geldsystem vor, in das Funktionen eingebaut sind, die unsere Lebensweise sozial gestalten. Zum Beispiel: Gesundheit: „Sie haben Ihre Auffrischungsimpfung nicht mitgenommen … Sie dürfen sich nicht in öffentlichen Räumen aufhalten.“

Energie: „Sie haben Ihr Energiekontingent diesen Monat aufgebraucht … Ihr Elektroauto springt nicht an.“

Lebensmittel: „Du hast diese Woche zu viel Fleisch gegessen … dein Geld ist nur für Pflanzen (oder Käfer) gut.“

Ersparnisse: „Wenn du nicht bald deine Rationen nimmst … wird dein Geld am Ende des Monats verfallen.“

Freie Meinungsäußerung: „Sie haben Informationen geteilt, mit denen wir nicht einverstanden sind … unser Algorithmus bestraft Sie“ (PayPal hat bereits damit begonnen) …“

Wie wir bei den Abriegelungen gesehen haben, ist China das Modell, dem der Westen nacheifert. Wie bei der schleichenden Entwicklung hin zu autoritären Maßnahmen im Gesundheitsbereich lauern nicht gewählte Globalisten mit finanziellen Interessen im Hintergrund … Falls Sie es noch nicht bemerkt haben: Ein Hauptthema der letzten drei Jahre ist (zumindest) ‚Freiheit gegen Kontrolle‘. Es ist also keine Übertreibung, wenn ich sage, dass die Zukunft dezentralisiert sein muss, wenn wir sicherstellen wollen, dass unsere Kinder in einer freien Welt aufwachsen.“

Die Globalisten haben ihr Blatt überreizt

Wenn es bei all dem einen Silberstreif am Horizont gibt, dann ist es der, dass die globalistische Kabale – der „tiefe Staat“, der die Fäden der Regierungen auf der ganzen Welt zieht, die verborgene Macht, die Entscheidungen trifft, die für die ganze Welt verheerend sind – während des COVID ihre Hand überspielt und ihre abscheulichen Ideologien und Pläne für die ganze Welt offengelegt hat. Wie Maajid Nawaz in einem Interview im vergangenen Sommer feststellte (Video oben):

„Wenn das Dogma dein Verhalten bestimmt, schaust du nicht mehr auf die Realität … also wirst du weniger pragmatisch sein … Das hinterlässt ernsthafte blinde Flecken. Am Ende sieht man die Realität nicht mehr als das, was sie ist, und deshalb haben sie am Ende ihre Karten überreizt. Sie schauen nicht auf die Realität, sondern auf ihren Traum, ihr Ideal, das eigentlich ein Albtraum ist. Eine großartige Sache, die während des COVID passiert ist, ist, dass sie ihre Hand überreizt haben. Sie haben sich selbst entlarvt … Unter denjenigen, die vom Weltwirtschaftsforum gehört haben, gibt es jetzt kaum noch Zweifel daran, dass es versucht, Einfluss darauf zu nehmen, wie wir regieren und Politik machen … Warum haben wir einen nicht gewählten Bürokraten, noch dazu einen ausländischen, der uns vorschreibt, wie wir unser Leben zu leben haben …? Das ergibt doch keinen Sinn. Aber dann gehen wir noch weiter. Warum scheinen sie alle diesem nicht gewählten ausländischen Bürokraten verpflichtet zu sein? Warum scheinen sie alle nach dem Willen dieses Mannes zu handeln? … Warum können sie nicht einfach nein sagen?“

Wie Nawaz feststellte, können die Regierungschefs, die aus irgendeinem Grund nicht Nein zu Schwab sagen, nicht Nein sagen, wahrscheinlich weil sie kompromittiert wurden. Die Kompromittierung und Erpressung von Beamten im Namen der globalistischen Kabale war Jeffrey Epsteins Spezialität, und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass ihre Geheimnisse mit ihm gestorben sind.

Diejenigen, die eine saubere Akte haben, könnten bedroht worden sein, damit sie sich fügen. Ich würde noch eine dritte Möglichkeit hinzufügen, und zwar, dass sie mitmachen, weil sie die Ideale der Globalisten teilen, zu denen nicht nur Autoritarismus von oben nach unten, sondern auch Transhumanismus und Eugenik gehören. Eine vierte Möglichkeit ist die Selbsterhaltung. Vielleicht wollen sie einfach nur ihre eigene Position innerhalb der herrschenden Schicht in der neuen Welt der „Alleskönner“ und „Habenichtse“ sichern.

Wir wissen jetzt, wozu sie fähig sind

Was auch immer der Anreiz sein mag, das Problem, mit dem sie jetzt alle konfrontiert sind, ist die Tatsache, dass sie sich selbst und ihre Pläne vorschnell offengelegt haben. Sie haben auch gezeigt, wie weit sie zu gehen bereit sind. Wir wissen zum Beispiel, dass sie bereit sind, Ihr Bankkonto zu beschlagnahmen und Ihre Geschäftsmöglichkeiten zu sperren, wenn es sich um etwas so Geringfügiges handelt wie eine Spende für eine Sache, die ihnen nicht gefällt, oder das Posten „falscher“ Gedanken in den sozialen Medien – und das ohne den Nutzen von CBDCs!

Sie haben uns also bereits gezeigt, was sie tun WÜRDEN, sobald die CBDCs eingeführt sind. Der einzige Unterschied ist, dass die Sanktionen dann automatisiert werden können. Wollen Sie in einer solchen Welt leben? Wollen Sie das für Ihre Kinder und Enkelkinder? Wenn nicht, ist es Ihre Pflicht, Widerstand zu leisten.

Die Erwachsenen von heute sind die letzte Generation, die in der Lage sein wird, diese globale Tyrannei zu verhindern. Wenn wir nichts tun, werden unsere Kinder in ein digitales Gefängnis gesperrt, aus dem sie sich nicht mehr befreien können. Wir können es also nicht ihnen überlassen. Es liegt an uns. Wenn also CBDCs eingeführt werden, müssen wir sie ablehnen, egal wie unangenehm das sein mag. Wenn Impfpässe eingeführt werden, müssen wir sie ablehnen, ungeachtet der Einschränkungen, die das mit sich bringen könnte.

Im Jahr 2021 wurden zahllose Menschen gezwungen, sich impfen zu lassen, weil sie reisen wollten, weil sie befürchteten, dass die Reiseverbote für Ungeimpfte dauerhaft sein würden. Das war aber nicht der Fall, weil sich genügend Menschen dagegen gewehrt haben.

Wir müssen vielleicht Einschränkungen hinnehmen, wenn wir den kommenden internationalen Impfpass ablehnen, aber wenn sich genügend Menschen auf der ganzen Welt weigern, wird das System nicht funktionieren, und diese Einschränkungen werden sich als vorübergehend erweisen. Der einzige Weg, wie die Pläne der Globalisten dauerhaft werden können, ist, wenn wir tun, was man uns sagt, und uns ihnen anschließen.

Artikel als PDF:

Quellen: