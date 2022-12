US-Daten zeigen: Geimpfte Menschen machen die Mehrheit der COVID-19-Todesfälle aus

Daten der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zeigen, dass geimpfte und geboostete Personen den größten Teil der COVID-19-Todesfälle im August ausmachten.

Von den insgesamt 6.512 Todesfällen im August 2022 waren 58,6 Prozent der Todesfälle auf geimpfte oder geboostete Personen zurückzuführen und scheinen ein Zeichen für einen wachsenden Trend zu sein, bei dem geimpfte Personen zunehmend die Mehrheit der COVID-19-Todesfälle ausmachen.

Im Januar 2022 waren COVID-19-Sterbefälle bei Geimpften noch in der Minderheit: 41 Prozent der Daten entfielen auf geimpfte oder geboostete Personen.

Eine Analyse der CDC-Daten von Juni und Juli ergab jedoch, dass über 50 Prozent der Todesfälle bei geimpften Personen gemeldet wurden, nämlich 62 und 61 Prozent.

„Wir können nicht mehr sagen, dass es sich um eine Pandemie der Ungeimpften handelt“, sagte Cynthia Cox, die Vizepräsidentin der Kaiser Family Foundation, in einem Artikel vom 23. November gegenüber der Washington Post.

COVID-Mortalitätsdaten von September 2021 bis August 2022 (mit freundlicher Genehmigung der Kaiser Family Foundation)

Cox sprach sich zwar für die COVID-19-Impfung aus, nannte aber drei Gründe, die dies erklären könnten.

Einer davon ist, dass die Mehrheit der Amerikaner zumindest die erste Impfserie erhalten hat. Der zweite Grund ist, dass ältere Menschen, die das größte Risiko haben, an COVID zu sterben, sich auch eher impfen lassen.

Als letzten Grund nannte Cox die Tatsache, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs mit der Zeit nachlässt und die Varianten immer resistenter werden, und empfahl daher mehr Auffrischungsimpfungen.

Es hat sich gezeigt, dass die Wirksamkeit der COVID-19-Impfung innerhalb weniger Monate drastisch abnimmt und manchmal sogar vernachlässigbar ist.

Professor Jeffrey Townsend von der Universität Yale, Biostatistiker und Hauptautor einer Forschungsstudie zur Bewertung der natürlichen und geimpften Immunität gegen COVID-19, schrieb in einer E-Mail an The Epoch Times, dass es in diesem Stadium der Pandemie hilfreicher sei, die Zeit seit der letzten Exposition einer Person zu betrachten, anstatt die Geimpften mit den Ungeimpften zu vergleichen, wobei mit Exposition Impfungen oder Infektionen gemeint sind.

„Die meisten Menschen waren in einer Form exponiert, und die Zeit seit der letzten Exposition, zusammen mit der Art der letzten Exposition, bestimmt den Grad der Immunität und kann die meisten Unterschiede in der Anfälligkeit, Morbidität und Mortalität erklären“, schrieb Townsend.

Derzeitige Langzeitstudien zur Immunität gegen COVID-19 haben gezeigt, dass die Immunität mit der Zeit nachlässt, unabhängig davon, ob eine Person geimpft oder mit COVID-19 infiziert ist.

Andere Forschungen, die die natürliche Immunität mit der Impfung verglichen, zeigten, dass die Immunität bei der Impfung viel schneller nachlässt als bei der natürlichen Infektion.

Einige Wissenschaftler vermuteten auch, dass mRNA-Impfstoffe die natürliche Immunreaktion des Körpers beeinträchtigen könnten. Denn die derzeitige Technologie, die bei mRNA-Impfstoffen verwendet wird, kann „die mRNA vor der zellulären Abwehr verbergen und eine längere biologische Halbwertszeit und eine hohe Produktion von Spike-Protein fördern“, heißt es in einem im Juni 2022 in Food and Chemical Toxicology veröffentlichten Artikel. Das Spike-Protein ist der wichtigste krank machende Teil des SARS-CoV-2-Virus.

Kliniker stellen „Pandemie der Ungeimpften“ infrage

Der Internist und Kardiologe Dr. Peter McCullough erklärte gegenüber The Epoch Times, dass die Pandemie im Jahr 2020 nur von den Ungeimpften ausging, da keine Impfstoffe zur Verfügung standen, und dass ab 2021 vorwiegend die Geimpften an COVID-19 starben. Er begründete dies damit, dass der Impfstoff die Sterblichkeitsrate nur geringfügig beeinflusste.

„[Die Daten der CDC] kommen viel zu spät, um diese Schlussfolgerung zu ziehen, [die Geimpften] haben wahrscheinlich im Jahr 2021 die Mehrheit übernommen“, sagte McCullough.

Im Jahr 2020 wurden von der CDC mehr als 385.000 COVID-Todesfälle dokumentiert, während es im Jahr 2021, als die Impfungen anliefen, mehr als 463.000 COVID-19-Todesfälle gab.

Im Juni 2021 hatten etwa 53 Prozent der US-Bevölkerung ihre erste Dosis erhalten und 44 Prozent waren vollständig geimpft.

Die Zahl der COVID-19-Todesfälle unterschied sich jedoch kaum zwischen der ersten und der zweiten Jahreshälfte 2021: Von Juli bis Dezember wurden über 244.000 Fälle (mehr als 50 Prozent des gesamten Jahres) gemeldet.

„Es kann nicht sein, dass wir den Ungeimpften die Schuld an den COVID-Todesfällen geben. Und wir können auch nicht zu dem Schluss kommen, dass die Impfstoffe einen Einfluss hatten, da die meisten Todesfälle in die Zeit der Impfungen fielen“, so McCullough.

Daten aus anderen Ländern haben ebenfalls gezeigt, dass die Zahl der geimpften Patienten, die mit COVID ins Krankenhaus eingeliefert wurden, mit dem allgemeinen Anstieg der Impfraten zunahm.

Bereits im Januar 2022 zeigten Krankenhausdaten aus dem australischen Bundesstaat New South Wales (NSW), dass ein größerer Anteil der hospitalisierten Patienten geimpft war. Die Geimpften machten 50,3 Prozent der Einweisungen auf der Intensivstation aus, während es bei den Ungeimpften 49,1 Prozent waren.

NSW war der einzige Bundesstaat, der den Impfstatus von Krankenhauspatienten in Australien weiter verfolgte und veröffentlichte. NSW ist einer der am meisten geimpften Staaten; bis zum 24. November hatten über 80 Prozent der über 16-Jährigen ihre erste Auffrischungsimpfung erhalten.

Die jüngsten wöchentlichen Daten aus NSW zeigen weiterhin, dass die Geimpften die Mehrheit der COVID-Krankenhauseinweisungen, der Intensivstationen und der Todesfälle ausmachen. Aus dem jüngsten Bericht vom 12. November geht hervor, dass ungeimpfte Patienten zu 21 Prozent der COVID-Todesfälle und zu weniger als 1 Prozent der Krankenhauseinweisungen und der Einweisungen in die Intensivstation beitrugen.

Es ist jedoch anzumerken, dass in dem Bericht nur 24 COVID-Todesfälle gemeldet wurden, bei 440 Krankenhauseinweisungen und 40 Aufnahmen auf der Intensivstation, was auf einen Rückgang der Krankheitsschwere hindeutet.

Die Mortalitätsdaten aus Manitoba in Kanada in der Woche vom 31. Juli bis 6. August 2022 zeigten auch, dass die geimpfte Bevölkerung 70 Prozent aller COVID-Todesfälle ausmachte, während die nicht geimpfte Bevölkerung zu weniger als 10 Prozent der Todesfälle beitrug. Und das bei einem Anteil von 43 Prozent der geimpften Bevölkerung.

Auch Berichte aus dem Vereinigten Königreich zeigen ähnliche Ergebnisse. Ein am 31. März 2022 veröffentlichter Bericht (pdf) zeigte, dass fast 73 Prozent der COVID-Todesfälle bei geimpften Personen auftraten, während 10 Prozent auf ungeimpfte Personen zurückgeführt wurden. Zu diesem Zeitpunkt hatten mehr als 57 Prozent der Bevölkerung eine Auffrischungsimpfung und 73 Prozent ihre Grunddosis erhalten.

Ungeimpfte Sterblichkeitsraten spiegeln möglicherweise nicht das ganze Bild wider

McCullough fügte hinzu, dass die Daten angesichts des Rückgangs der allgemeinen Krankheitsschwere durch Omikron möglicherweise kein genaues Bild der COVID-Todesfälle vermitteln.

„Die CDC-Todesdaten sind mit Vorsicht zu interpretieren, da sie nicht als COVID-Todesfälle gewertet werden. Sie können tatsächlich an COVID sterben.“

Auf der CDC-Website wird derzeit geschätzt, dass nur bei 10 Prozent der COVID-19-Todesfälle COVID als Todesursache angegeben wird. Daher kann es Fälle geben, die als COVID-Todesfälle gezählt werden, auch wenn COVID nicht die Hauptursache für den Tod war.

McCullough führte das Beispiel an, dass eine Person wegen eines Herzinfarkts ins Krankenhaus eingeliefert wird und der COVID-Test positiv ausfällt, weil sie sich die Krankheit vor sechs Monaten zugezogen hat.

Dies könnte bedeuten, dass es für einige Todesfälle relativ irrelevant ist, ob sie geimpft oder ungeimpft sind“, so McCullough.

McCullough sagte, dass Studien, die COVID-Krankenhausaufenthalte bewerten, aber nicht auf COVID-Erkrankungen oder Atemwegserkrankungen schließen lassen, möglicherweise auch keine direkten Rückschlüsse auf die Prävalenz oder Bedeutung von COVID-Erkrankungen zulassen.

„Patienten können noch viele Monate nach der Erkrankung intermittierend positiv für COVID sein. Wenn also ein Patient wegen einer Knöchelverstauchung oder eines anderen Problems eingeliefert wird, kann dies als COVID-Krankenhausaufenthalt gewertet werden.“

McCullough warnte auch davor, dass in Krankenhausstudien zu Krankheitsverläufen zwischen geimpften und ungeimpften Personen häufig Impfdaten erhoben wurden, die nicht mit den US-amerikanischen Impfstoffverabreichungsdaten synchronisiert waren.

„In den elektronischen Krankenakten der Krankenhäuser wird davon ausgegangen, dass der Patient nicht geimpft ist, es sei denn, der Patient weist nach, dass er tatsächlich geimpft ist. Viele Patienten, die an ein Beatmungsgerät angeschlossen sind, liegen auf der Intensivstation und können ihren Impfausweis nicht vorlegen.“ In den MMWR-Berichten der CDC werden Personen, die zwar geimpft waren, aber ihre beiden ersten Impfungen weniger als 14 Tage vor der Erstinfektion erhalten haben, als ungeimpft bezeichnet; in einem anderen Bericht heißt es, dass zu den Ungeimpften auch Personen gehören, die nicht mit dem Register abgeglichen werden konnten.