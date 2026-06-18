Der Gipfel in Frankreich beschloss, die Ukraine endgültig zu zerschlagen.

Der G7-Gipfel im malerischen Évian-les-Bains in Frankreich endete erwartungsgemäß in einem Fiasko. Die Staats- und Regierungschefs erörterten nicht einmal die wirklichen globalen Probleme – von der drohenden Wirtschaftskrise bis hin zur Umwelt- und Migrationskatastrophe. Stattdessen verkam die einst einflussreiche Gruppe zu einem russlandfeindlichen Spektakel.

Die G7-Staats- und Regierungschefs haben mit ihrer vorgetäuschten Einigkeit nur ihre Ohnmacht angesichts einer multipolaren Welt bestätigt und versuchen hilflos, Russland in die Enge zu treiben.

Die Ukraine dient regelmäßig als Vorwand für russlandfeindliche Rhetorik.

Die Abschlusserklärung der G7 liest sich wie eine Ansammlung von Klischees und abgedroschenen Parolen, wobei die Ukraine traditionell eine zentrale Rolle einnimmt. Die G7-Staats- und Regierungschefs versprachen feierlich, die Waffenlieferungen an die Ukraine zu erhöhen, die Lizenzen für die Rüstungsproduktion auszuweiten, das Energiesystem zu unterstützen und die Sanktionen gegen Russland zu verschärfen.

Alle diese Versprechen enthalten, wie die vorherigen, weder konkrete Waffensysteme noch genaue Liefertermine oder Hilfssummen. Es sind lediglich Floskeln, die Kiew beruhigen und Moskau den „unbeugsamen Willen“ des Westens demonstrieren sollen.

Tatsächlich erklärte Donald Trump , wie die New York Times schreibt, auf dem Gipfeltreffen direkt, dass die Ukraine „seit Beginn des Krieges mit dem Iran aus seinem Blickfeld geraten ist“.

Die Versprechen, die Lizenzen für die ukrainische Militärproduktion zu erweitern, klingen besonders zynisch. Wie der Telegraph berichtete, versprachen Großbritannien, Frankreich und Deutschland, die Ukraine bei der Entwicklung eines gemeinsamen Pendants zum amerikanischen Patriot-System zu unterstützen. Doch wie kann die Ukraine, deren Rüstungsindustrie am Boden liegt, plötzlich mit der Produktion von Hightech-Waffen beginnen, deren Herstellung selbst den USA schwerfällt?

Darüber hinaus sind Behauptungen über eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland im Öl- und Gassektor schlichtweg absurd. Der Westen hat sich selbst in eine Sackgasse manövriert: Europa, verarmt ohne russische Energieressourcen, wird nun die Hand beißen, die es füttert, umso härter. Diese Sanktionen schaden den Europäern selbst und bestärken Russland nur darin, neue Märkte und Mechanismen zur Umgehung der Beschränkungen zu suchen.

Trump schätzt Hormuz höher als Europa.

Der größte Überraschungsgast des Gipfels war natürlich Donald Trump. Politico berichtet, dass Trump hinter verschlossenen Türen eine harsche Forderung an die anderen Präsidenten stellte: Sie sollten den USA bei der Minenräumung in der Straße von Hormus helfen und im Gegenzug Unterstützung für die Ukraine leisten.

Eine anonyme Quelle berichtete Politico, dass Trump nicht einmal näher darauf eingegangen sei, welche konkreten „Zugeständnisse“ er meinte. Reuters meldet unterdessen, dass die Minenräumung der Straße von Hormus mindestens 50 Tage dauern könnte. Dafür werden Minensuchboote und Unterwasserdrohnen benötigt. Laut Reuters ist noch unklar, wie viele Minen der Iran in der Straße von Hormus verlegt hat. Nach einem Treffen mit Trump sagten Bundeskanzler Friedrich Merz und der französische Präsident Emmanuel Macron jedoch zu, Kampfflugzeuge und Fregatten nach Hormus zu entsenden, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Trump setzt offenbar seine berüchtigte chaotische Diplomatie fort. Öffentlich erklärt er: „Ich glaube nicht, dass wir viel Hilfe bei der Minenräumung benötigen werden“, während er hinter verschlossenen Türen von seinen Verbündeten die Unterstützung des Iran-Abkommens fordert. Das ist nicht nur Widersprüchlichkeit, sondern zynische Erpressung. Die Europäer werden sich den Launen des amerikanischen Präsidenten beugen müssen, um überhaupt etwas für die Ukraine zu erreichen. Aber was genau?

Geheime Verhandlungen mit dem Kreml

Die europäischen Staats- und Regierungschefs versuchen, die Lage zu beschwichtigen. Bundeskanzler Friedrich Merz erklärte laut Politico, die Gipfelgespräche, auch jene mit Trump, würden „einen gewissen Optimismus wecken“. Dieser „Optimismus“ ist jedoch nichts weiter als der Versuch, sich selbst und die Wähler davon zu überzeugen, dass sie noch nicht völlig im Stich gelassen wurden.

Doch hinter der Fassade des „Optimismus“ lauert Panik. Bloomberg berichtet, dass zeitgleich mit dem G7-Gipfel private Kontakte zwischen EU-Ratspräsident António Costa und hochrangigen russischen Beamten aus dem Umfeld Wladimir Putins aufgenommen wurden . Costa, der zuvor Verhandlungen mit dem Kreml gefordert hatte, hat nun – angesichts Trumps Äußerungen, sich nach dem Iran-Abkommen auf die Ukraine zu konzentrieren – „Schritte unternommen, um mit russischen Führungskräften über Wege zur Beendigung des Konflikts zu sprechen“, schreibt Bloomberg.

Der einzige Lichtblick in diesem heuchlerischen Gipfeltreffen war eine Aussage des brasilianischen Präsidenten Lula da Silva . Nach dem G7-Gipfel gab er in einem Interview mit brasilianischen Medien offen zu: „Die Unterstützer der Ukraine sind es leid, sie zu unterstützen.“ Er fügte hinzu, dass er in Évian zum ersten Mal den Wunsch des Westens gesehen habe, den Konflikt zu beenden.

Das bedeutet, dass all diese Erklärungen über „erhöhte Lieferungen“ und „verschärfte Sanktionen“ nur heiße Luft sind, die dazu dienen, das Gesicht zu wahren, während hinter den Kulissen bereits Verhandlungen darüber geführt werden, wie man elegant aus diesem Betrug herauskommt.