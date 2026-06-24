G7-Staats- und Regierungschefs fordern Internetpässe mit „Altersüberprüfung“ für alle

Von The Sociable

„Altersüberprüfung“ ist ein Hintertürchen für digitale Ausweise, Internetpässe und biometrische Überwachung, um die Online-Anonymität aller Nutzer zu beenden: eine Perspektive

Die Staats- und Regierungschefs der G7 fordern große Technologieunternehmen auf, Internetpässe für alle Nutzer mithilfe „wirksamer und innovativer Mechanismen zur Altersüberprüfung“ zu entwickeln und einzuführen.

Am Mittwoch veröffentlichten die Staats- und Regierungschefs der Gruppe der Sieben (G7) aus Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, dem Vereinigten Königreich und den USA sowie dem nicht namentlich genannten Mitglied und der Europäischen Union in Zusammenarbeit mit ihren Partnerländern Brasilien, Ägypten, Indien, Kenia und der Republik Korea ihren „Aufruf der Staats- und Regierungschefs für einen sichereren digitalen Raum für Minderjährige“ veröffentlicht, in dem sie sich dazu verpflichteten, das zu schaffen, was sie als „einen sicheren digitalen Raum für unsere Minderjährigen, darunter Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren“ betrachteten.

Was jedoch die sogenannten Mechanismen zur „Altersüberprüfung“ betrifft, so sind diese nichts anderes als eine Hintertür zu digitalen Ausweisen und Internetpässen für jeden einzelnen Online-Nutzer, unabhängig von dessen Alter.

In dem Aufruf der G7-Staats- und Regierungschefs wird an keiner Stelle von „sozialen Medien“ gesprochen – diese „Altersüberprüfung“ ist für alle „digitalen Räume“ gedacht und gilt für alle Menschen jeden Alters.

„Wir fordern die Anbieter digitaler Dienste auf, Technologien und Systeme zu entwickeln und einzusetzen, die sichere und altersgerechte Nutzungserfahrungen gewährleisten, unter anderem durch wirksame und innovative Mechanismen zur Altersüberprüfung, wobei die Privatsphäre der Nutzer gemäß den jeweiligen Rechtsordnungen, nationalen Gegebenheiten und geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen gewahrt bleiben muss.“ G7, Aufruf der Staats- und Regierungschefs für einen sichereren digitalen Raum für Minderjährige, Juni 2026

Leaders' call on a safer digital space for minors: https://t.co/vCwmrKHENo — G7 (@G7) June 17, 2026

Übersetzung von „X“: Führer*innen fordern einen sichereren digitalen Raum für Minderjährige

Laut der Europäischen Kommission „bezieht sich der Begriff ‚Altersüberprüfung‘ auf die Methoden, mit denen das Alter einer Person mit unterschiedlichem Grad an Zuverlässigkeit oder Gewissheit ermittelt wird. Diese lassen sich in drei Hauptkategorien einteilen: Altersschätzung, Alters Überprüfung und Selbsterklärung.“

Bei der Selbsterklärung klickst du einfach auf eine Schaltfläche, um anzugeben, dass du ein bestimmtes Alter hast, aber Regierungen und Globalisten wollen das nicht.

Sie bevorzugen die Altersschätzung und die Altersüberprüfung.

Die Altersschätzung erfolgt durch verschiedene Mittel, beispielsweise durch biometrische Verfahren wie das Aufnehmen eines Selfies, durch natürliche Sprachverarbeitung, bei der deine Texte und deine Sprache analysiert werden, oder durch Verhaltensprofilierung, die deine Online-Aktivitäten, einschließlich deines Browserverlaufs, nachverfolgt.

„Verhaltensprofilierung: Die Analyse der Profildaten von Nutzern auf der Grundlage ihrer Online-Aktivitäten mithilfe künstlicher Intelligenz könnte eine Schätzung des Alters der Nutzer ermöglichen. Diese Analyse könnte beispielsweise die Überprüfung des Browserverlaufs, von nutzergenerierten Inhalten, Käufen usw. umfassen.“ Europäische Kommission, Forschungsbericht: „Mapping age assurance typologies and requirements“, April 2024

Bei der Altersüberprüfung geht es darum, das zu nutzen, was die Europäische Kommission als „harte Identifikatoren“ bezeichnet, wie digitale Ausweise, Kreditkarten, Reisepässe und digitale Geldbörsen, um das Alter einer Person zu überprüfen.

All dies sind Mechanismen zur Altersüberprüfung. All dies sind Internet-Reisepässe. All dies richtet sich an Erwachsene.

Welches Kind besitzt schon eine Kreditkarte, ein Bankkonto oder eine digitale Geldbörse?

Um auf den Aufruf zur Altersüberprüfung vom Mittwoch zurückzukommen: In ihrer Erklärung begrüßten die Staats- und Regierungschefs der G7 auch die „Gemeinsamen Grundsätze der G7 zur Schaffung eines sichereren digitalen Raums für Minderjährige“, die einige Wochen zuvor, am 29. Mai, veröffentlicht und von den G7-Ministern verabschiedet worden waren.

„Eine wirksame Altersüberprüfung ist entscheidend, um Minderjährigen ein sichereres, geschützteres und altersgerechtes Online-Erlebnis zu gewährleisten: Da der Schutz der Meinungsfreiheit und der Privatsphäre ein zentraler Bestandteil des Online-Schutzes von Minderjährigen und von grundlegender Bedeutung für freie Gesellschaften ist, sollte die Altersüberprüfung so durchgeführt werden, dass bei Bedarf die Zustimmung der Eltern eingeholt wird und die Einhaltung der geltenden gesetzlichen Verpflichtungen durch möglichst wenig eingreifende Maßnahmen gewährleistet wird, die angemessen, datenschutzkonform, fair und technisch machbar sind.“ G7, Gemeinsame Grundsätze zur Schaffung eines sichereren und geschützteren digitalen Raums für Minderjährige, Mai 2026

Der „Aufruf der G7-Staats- und Regierungschefs für einen sichereren digitalen Raum für Minderjährige“ erfolgte nur zwei Tage, nachdem der britische Premierminister Keir Starmer angekündigt hatte, dass seine Regierung Social Media für alle unter 16 Jahren verbieten werde.

Hinter der Rhetorik des Kinderschutzes verbirgt sich eine weitaus heimtückischere Wahrheit – Internetpässe für alle – ein Vorstoß zur Beendigung der Anonymität im Internet, bei dem alles, was man sagt und tut, an die eigene digitale ID geknüpft ist.

Um unter 16-Jährige von den sozialen Medien fernzuhalten, müssen sich auch alle über 16-Jährigen einer Identitätsprüfung unterziehen, und genau darum geht es bei diesen Social-Media-Verboten und den sogenannten Altersüberprüfungen.

We are banning social media access for under 16s.



These days kids must find their feet in a world where technology intrudes into every area of their life.



I just can’t let that go on anymore. So we’re giving children their childhoods back. pic.twitter.com/jn7iQrcwk8 — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 15, 2026

Übersetzung von „X“: Wir verbieten den Zugang zu sozialen Medien für unter 16-Jährige. Heutzutage müssen Kinder in einer Welt zurechtkommen, in der Technologie in jeden Bereich ihres Lebens eingreift. Das kann ich einfach nicht mehr zulassen. Deshalb geben wir den Kindern ihre Kindheiten zurück.

Es gibt bereits Kindersicherungen für Apps. Gesetze zum Schutz von Kindern sind bereits in Kraft.

Was ist also der Sinn von Social-Media-Verboten und Mechanismen zur Altersüberprüfung?

Digitale Ausweise und Internetpässe sind das Endziel – um zu kontrollieren, auf welche Informationen Sie zugreifen dürfen, was Sie sagen dürfen und wie Sie Transaktionen durchführen können.

Starmer hat diese Agenda im vergangenen September unmissverständlich deutlich gemacht, als er erklärte, seine Regierung werde jedem Arbeitnehmer im Vereinigten Königreich eine digitale ID aufzwingen. Keine digitale ID, keine Arbeit.

Auch hier gab es bereits Gesetze, die es Arbeitgebern ermöglichten, die Arbeitsberechtigung ihrer Mitarbeiter zu überprüfen, ohne dass eine digitale ID erforderlich war.

Our immigration system needs to be fair.



That’s why we are introducing digital ID — if you don’t have it, you can’t work here. pic.twitter.com/T8fsKGVROU — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 26, 2025

Übersetzung von „X“: Unser Einwanderungssystem muss fair sein. Deshalb führen wir den digitalen Personalausweis ein – wer keinen hat, darf hier nicht arbeiten.

Doch nicht nur die G7 treibt die Einführung von Internetpässen für alle voran.

Dies ist eine globale Agenda, über die The Sociable im vergangenen Jahr ausführlich in dem Artikel „Digitale ID und Gesichtsscans zur Altersüberprüfung werden zu Internetpässen: Bei Online-Alterskontrollen geht es nicht nur um Kinder; es geht darum, alle für digitale Identität und biometrische Überwachung zu gewinnen“ berichtet hat.

Wenn der Öffentlichkeit zur gleichen Zeit dieselben Botschaften und dieselben Maßnahmen aufgedrängt werden, ist das ein ziemlich deutliches Zeichen dafür, dass gerade eine groß angelegte PSYOP im Gange ist.

Wenn man dazu noch die Abwertung von Andersdenkenden hinzufügt, indem man sie als Menschen abstempelt, denen der Schutz von Kindern egal ist, kann man so gut wie sicher sein, dass man in eine PSYOP hineingezogen wird.

Ein weiterer Aspekt von PSYOPs ist die künstlich geschaffene Dringlichkeit – nämlich, dass alles den Bach runtergeht und verloren ist, wenn wir nicht sofort handeln.

Nun sehen wir die WHO-Veteranin Ilona Kickbusch, die, nachdem sie erklärt hatte: „Eine starke G7-Erklärung zu Kindern und sozialen Medien ist ein Test dafür, ob es den G7-Regierungen ernst damit ist, die Technologien zu regulieren, die die menschliche Entwicklung neu gestalten“, in Global Governance Media etwas veröffentlichte, das den Gründer des Weltwirtschaftsforums (WEF), Klaus Schwab, erröten lassen würde: „Das politische Zeitfenster für entschlossenes Handeln ist offen.“

„Eltern, Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen, Pädagogen und zunehmend auch junge Menschen selbst fordern Rechenschaft. Das politische Zeitfenster für entschlossenes Handeln ist offen.“ Ilona Kickbusch, „Die Sicherheit von Kindern in digitalen Umgebungen ist ein Thema für die G7“, Juni 2026

Wo haben wir diese Art von Rhetorik schon einmal gehört?

Sie wissen schon, die Art, die besagt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt zum Zuschlagen ist, wenn alle emotional sind und nicht klar denken können und sich daher viel leichter manipulieren lassen?

Erinnern Sie sich an die Vorstellung der „Great Reset“-Agenda des WEF im Juni 2020?

Damals erklärte Klaus Schwab: „Die Pandemie stellt ein seltenes, aber enges Zeitfenster dar, um unsere Welt zu überdenken, neu zu gestalten und neu auszurichten, um eine gesündere, gerechtere und wohlhabendere Zukunft zu schaffen.“

In ähnlicher Weise sagte König Charles III., damals noch Prinz: „Wir haben die einmalige Gelegenheit, aus dieser Krise etwas Gutes zu machen – ihre beispiellosen Schockwellen könnten die Menschen durchaus empfänglicher für große Visionen des Wandels machen.“

Im Jahr 2020 bot die Coronavirus-Krise dem globalen Establishment eine einmalige Gelegenheit, seine Agenda gegenüber einer verängstigten und wütenden Bevölkerung voranzutreiben, die durch die Pandemie und die darauf folgenden Lockdowns so sehr geschwächt war, dass sie eher bereit gewesen wäre, ihre Freiheiten zugunsten einer stärkeren zentralisierten Macht und Kontrolle aufzugeben.

Heute sind Internetpässe dieselbe digitale ID-Lösung für ein anderes unsichtbares Schreckgespenst.

Anstatt diesmal Kontaktverfolgung einzuführen und Impfpässe zu verlangen – die selbst eine Form der digitalen ID darstellen –, und zwar unter dem Deckmantel der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit, besteht die offizielle Position darin, Internetpässe unter dem Deckmantel der Kindersicherheit und des Kinderschutzes zu fordern.

Eine digitale Identität für alle war schon immer das Ziel von Regierungen und nicht gewählten Globalisten gleichermaßen. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt aller Systeme digitaler Kontrolle.

Im September 2018 veröffentlichte das WEF einen Bericht, in dem es hieß, dass die digitale Identität den Grad des Zugangs zu Informationen bestimmen würde.

„Diese digitale Identität bestimmt, auf welche Produkte, Dienstleistungen und Informationen wir zugreifen können – oder umgekehrt, was uns vorenthalten bleibt.“ WEF, Identität in einer digitalen Welt: Ein neues Kapitel im Gesellschaftsvertrag, September 2018

Acht Jahre später ist dies nun Realität geworden, da digitale Ausweise und biometrische Gesichtsscans zur neuen Normalität beim Passieren von Internet-Kontrollpunkten geworden sind.

Neue Gesetze, Grundsätze, Abkommen und Richtlinien werden alle unter dem Deckmantel der „Kindersicherheit“ eingeführt, doch betrachtet man die Sache aus einem anderen Blickwinkel, lässt sich die Botschaft leicht ins Gegenteil verkehren und bedeutet dann „Gefährdung von Erwachsenen“, da die Meinungsäußerung und der Zugang zu Informationen für jeden von einer Form der digitalen Identifikation abhängig sein werden, um Suchmaschinen und soziale Medien nutzen zu können.

Die Agenda, digitale Identitäten und biometrische Überwachung für den Zugang zu Social-Media-Plattformen und die Nutzung von Suchmaschinen vorzuschreiben, ist seit Jahren in der Entwicklung.

„Ich schlage vor, der Anonymität in den sozialen Medien ein Ende zu setzen […] Ich bin der Ansicht, dass wir das Prinzip der Pseudonymität als grundlegendes Element der sozialen Medien vorantreiben und alle diese Plattformen dazu verpflichten müssen, jedes Nutzerkonto mit einer europäischen digitalen Identitäts-Wallet zu verknüpfen“ Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez, WEF-Jahrestagung, Januar 2025

At the WEF, Spanish PM Pedro Sanchez calls "TO END ANONYMITY ON SOCIAL MEDIA" and that the EU should "FORCE THESE PLATFORMS TO LINK EVERY USER ACCOUNT TO A EUROPEAN DIGITAL IDENTITY WALLET" #wef25

This is making the rounds on Spanish-speaking media https://t.co/GRWM499OzP pic.twitter.com/NmkD07MPHl — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) January 22, 2025

Übersetzung von „X“: Auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF) fordert der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez, „die Anonymität in den sozialen Medien zu beenden“, und dass die EU „diese Plattformen dazu verpflichten sollte, jedes Nutzerkonto mit einer europäischen digitalen Identitäts-Wallet zu verknüpfen“.

Die technologische Grundlage ist vorhanden, aber die Regeln wurden nur vorläufig festgelegt.

Wer während der Lockdowns keinen Impfnachweis vorweisen konnte, „brachte Oma um“.

Jetzt geht es von Impfpässen zu Internetpässen über.

Wer sich nicht mit Internetpässen einverstanden erklärt, fügt Kindern Schaden zu.

Alles steht auf dem Kopf.

Ob durch eine staatliche Verordnung oder durch die Verschmelzung von Unternehmen und Staat im Rahmen öffentlich-privater Partnerschaften – die seit Jahren verfolgte Agenda zur Einführung von Internetpässen schreitet mit voller Kraft voran.