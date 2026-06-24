„Hilf mir!“: Gescheiterte Sterbehilfe enthüllt die schreckliche Realität hinter dem „medizinischen Beistand beim Sterben“

Befürworter der Sterbehilfe hassen diese Geschichten, weil die Menschen einen ungeschminkten Blick darauf werfen, was sich hinter all der beschwichtigenden, medizinisierten Sprache verbirgt: das Töten von Menschen.

Jonathon Van Maren

Der große Sieg der Suizidaktivisten war es, das Töten von Menschen zu entschärfen und zu medikalisieren. Wir dürfen keine Wörter wie „Suizid“ oder „Töten“ verwenden; wir müssen stattdessen eine falsche, propagandistische Sprache benutzen, wie „medizinischer Beistand beim Sterben“ oder, vorzugsweise, das offiziell klingende Akronym „MAID“. Suizid und Töten machen uns immer noch unwohl, und deshalb wurden diese Begriffe sorgfältig aus dem Blickfeld verbannt.

Die ständig in die Öffentlichkeit gepumpte Propaganda besagt, dass ein Tod durch eine letale Injektion nicht nur moralisch akzeptabel, sondern schön und friedlich sei. Das natürliche Sterben hingegen wird als düster, schmerzhaft und schrecklich dargestellt – sowohl für den Sterbenden als auch für seine Familie. Die CBC und andere Presseorgane haben Einschränkungen der Sterbehilfe konsequent als grausame Maßnahmen dargestellt, die Menschen dazu zwingen, entsetzliche Schmerzen zu erleiden.

Gelegentlich erhaschen wir einen Blick auf die Wahrheit. „Ein Mann aus Ontario stöhnte, verzog das Gesicht und wiederholte ‚Hilf mir‘, während er einen arztassistierten Tod erlitt, nachdem eines der Medikamente nicht das erwartete Maß an Sedierung bewirkt hatte und er zunächst bei Bewusstsein blieb“, berichtete Sharon Kirkey am 3. Juni in der National Post.

Bei dem Mann, der als Mr. D. bezeichnet wird, „zeigten sich Anzeichen von physischer und psychischer Belastung, darunter Stöhnen, Abwehrspannung (Anspannen der Muskeln) und Grimassieren“, und seine „Verhaltensanzeichen der Belastung steigerten sich bis hin zu wiederholten Äußerungen, einschließlich ‚Hilf mir‘, die fortgesetzt wurden, bis eine Sedierung mit Propofol erreicht und ein komatöser Zustand bestätigt wurde“. Die letzten Erinnerungen der Familie an ihren Vater sind traumatisch.

Plötzlich war klar, dass Mr. D. nicht einfach nur starb – er wurde getötet, und der Arzt pfuschte dabei. Seine letzten Worte waren offenbar Hilferufe an seine Familie.

Ein weiteres Beispiel von Kirkey: „Fälle von MAID, die nicht wie geplant verlaufen, wurden letzte Woche in Medienberichten über den Tod von Bradley Stewart im Jahr 2024 hervorgehoben, einem Mann aus Ontario, der wieder zu atmen begann, nachdem er von einem Hausarzt und MAID-Anbieter aus London, Ontario, für tot erklärt worden war – ein traumatisches Erlebnis, von dem sich seine Geschwister, die seinen stümperhaften Tod miterlebten, immer noch erholen.“

Ein Geschwisterteil bemerkte, dass sie zunächst „nicht darüber sprechen konnten … MAID durchzumachen und jemanden innerhalb weniger Stunden zweimal zu verlieren“, sei „zu viel“ gewesen. Nachdem Stewart wieder zu atmen begann, musste der Arzt – James MacLean, der kürzlich internationale Aufmerksamkeit erregte, nachdem er einen Mann für die Sterbehilfe auf einem Tim-Hortons-Parkplatz genehmigt hatte – zurückkommen und ihn erneut töten. MacLean tötet weiter, aber jetzt unter klinischer Aufsicht.

Diese Geschichten erinnerten mich an die gescheiterte belgische Sterbehilfe im Jahr 2022. Die 36-jährige Alexina Wattiez beschloss nach einer Krebsdiagnose, durch eine letale Injektion zu sterben. Die Familie erwartete, dass ihr Tod schnell und still sein würde; sie verließen den Raum. Nach einem Augenblick hörten sie Schreie. „Ich erkannte ihre Stimme“, sagte ihr Partner. „Danach sahen wir sie mit offenen Augen und offenem Mund auf dem Bett liegen.“

Eine Obduktion enthüllte die Wahrheit: Alexina war erstickt worden. Einigen Nachrichtenberichten zufolge benutzte der Arzt ein Kissen, als die Medikamente sie nicht töteten; anderen zufolge hielten die Krankenschwestern abwechselnd das Kissen über das Gesicht der jungen Frau, bis sie erstickte.

Befürworter der Sterbehilfe hassen diese Geschichten, denn wenn die Maske fällt, erhaschen die Menschen einen ungeschminkten Blick darauf, was sich hinter all der beschwichtigenden, medikalisierten Sprache verbirgt: das Töten von Menschen. Um die Idee zu mainstreamen, dass medizinisches Fachpersonal Patienten töten sollte, müssen wir Begriffe verwenden, die von dieser Realität ablenken: Lebenserhaltende Maßnahmen am Lebensende, arztassistierter Tod, medizinischer Beistand beim Sterben. Sterbehilfeaktivisten malen das Bild von Menschen, die unter ihren Lieben erlöst werden, während im Hintergrund beruhigende Musik läuft, friedlich und würdevoll sterbend.

Wenn man es nicht besser wüsste, würde man kaum denken, dass jemand getötet wird – und das ist der Punkt.