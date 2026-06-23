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Neue Videos am Dienstag

Aktuell, klar und auf den Punkt!

Mit unseren neuesten Videos erhaltet ihr einen strukturierten Einstieg in die wichtigsten Themen des Tages. Wir bündeln relevante Nachrichten, analysieren Hintergründe und zeigen Zusammenhänge auf – von internationalen Geschehnissen bis zu gesellschaftlichen Veränderungen. Frei von unnötigem Lärm und fern von einseitiger Darstellung setzen wir auf Inhalte, die wirklich weiterbringen. Seid dabei, hinterfragt und tauscht euch aus – denn Wissen lebt vom Mitdenken und Mitreden.

Dr. Robert Malone: „Wenn Sie eine Corona-Impfung erhalten haben, müssen Sie das hören!“ | Redacted

85 Jahre später: Wie Merz den neuen Krieg gegen Russland plant!

Drohungen gegen Deutschland! „Bombe geplatzt“!DAS betrifft jeden Bürger! Kippt Merz wieder um?

Kriege, KI und der „Great Reset“: Von heute bis 2032 | Daily Pulse, Folge 273 | Deutsch

Wurden kanadische Drohnen gegen Moskau eingesetzt? Reagiert Russland? (Redacted News – Deutsch)

CANDACE OWENS IST VERSTORBEN? DIE ABSCHALTUNG DES CERN LÖST PANIK AUS (Hustl – Deutsch)

Führt Europa einen neuen Kalten Krieg gegen Russland? | Im Gespräch mit Scott Ritter

„Sie alle waren geboostert“ – Zeuge erklärt Verbindung der mRNA COVID Impfstoffe mit Krebsrückfällen

Deutschland im Griff der USA: Wie geht Souveränität? // GEGENPOL

Kanadischer Zusammenbruch! „Das ist die korrupteste Regierung in der Geschichte Kanadas“ | Redacted

Klima-Inferno abgesagt – Merz macht weiter – Punkt.PRERADOVIC mit Prof. Dr. Fritz Vahrenholt

Das hat er auf Jeffrey Epsteins Privatinsel vorgefunden

Link zum Video

Nordstream-Sprengung Strippenzieher wollen die Spuren verwischen

IRAN-Krieg – Wer hat gewonnen? Fangfrage – USA und IRAN sind es nicht.

ARMSELIGE PROPAGANDA

Die Fakten-Erfinder | Norbert Häring und Elisa Gratias im MANOVA-Gespräch

Mit 80 so schnell lernen wie ein Kind? Wie das geht! | Ricardo Leppe