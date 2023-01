Ganz Europa verwandelt sich in ein Schlachtfeld

Manlio Dinucci

Die Federation of American Scientists bestätigt im Januar die von Grandangolo im Dezember 2022 auf der Grundlage eines Dokuments der US-Luftwaffe verbreitete Nachricht: Das Flugzeug C-17A Globemaster wurde autorisiert, die US-Atombombe B61-12 nach Italien und in andere europäische Länder zu transportieren. Da Beamte der Biden-Administration angekündigt hatten, dass die Lieferung der B61-12 auf Dezember vorgezogen werden würde, glauben wir, dass die neuen US-Atombomben bereits in Europa eintreffen, um gegen Russland eingesetzt zu werden.

Die USA und die NATO liefern riesige Mengen an schwerer Artilleriemunition an die Kiewer Streitkräfte in die Ukraine. Offiziellen Angaben zufolge haben die USA bisher mehr als eine Million Schuss Munition für 155-mm-Haubitzen in die Ukraine geliefert, außerdem Zehntausende von Raketen. Etwa 300.000 Schuss Munition stammen aus US-Militärdepots in Israel. Die Waffenlieferungen werden über ein internationales Netzwerk abgewickelt, in dem Camp Darby – das größte US-Arsenal außerhalb des Mutterlandes, das mit dem Hafen von Livorno und dem Militärflughafen Pisa verbunden ist – eine zentrale Rolle spielt. Großbritannien, Frankreich, Polen und Finnland beliefern Kiew mit Panzern, und Polen kauft von den USA Abrams-Panzer, von denen einige für die Ukraine bestimmt sein könnten.

Gleichzeitig verstärken die USA und die NATO den Einsatz ihrer Streitkräfte in Europa, das immer näher an Russland heranrückt. In Rumänien hat die NATO AWACS-Flugzeuge stationiert, die mit der modernsten elektronischen Ausrüstung ausgestattet sind und ständig in der Nähe des russischen Luftraums fliegen. Ebenfalls in Rumänien hat das Pentagon die 101. Luftlandedivision stationiert, die zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg wieder in Europa eingesetzt wird.

Die NATO und die EU richten eine „Task Force für Widerstandsfähigkeit und kritische Infrastrukturen“ ein. „Die NATO“, so erklärt der Rat der Europäischen Union, „bleibt das Fundament unserer kollektiven Verteidigung. Wir erkennen den Wert einer stärkeren europäischen Verteidigung an, die zur transatlantischen Sicherheit beiträgt und mit der NATO komplementär und interoperabel ist.“